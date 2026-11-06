Introduction. Les tumeurs de vessie n'infiltrant pas le muscle à très haut risque (TVNIM-THR) non résécables par voie transurétrale (RTUV) relèvent en première intention d'une cystectomie totale d'emblée. Néanmoins, plus de 60 % des patients sont inéligibles sur le plan médical ou refusent la chirurgie radicale, les laissant sans alternative systémique standard validée. La surexpression d'ERBB2 (HER2) est retrouvée dans 40 à 50 % des carcinomes urothéliaux. L'association du disitamab védotin (anticorps conjugué anti-ERBB2) et du tislélizumab (un anticorps anti-PD-1) représente une stratégie de préservation vésicale ciblée.

Méthodes. Truce-04 est un essai de phase II monocentrique. L'étude a inclus 28 adultes porteurs d'une TVNIM ERBB2-positive (immunohistochimie à 2+ ou 3+), non résécable par RTUV (lésion volumineuse > 5 cm ou multifocale > 30 % de la surface vésicale) et non candidats à la chirurgie. Le protocole comportait un traitement intraveineux par disitamab védotin (120 mg à J1) et tislélizumab (200 mg à J2) toutes les trois semaines pour 3 cycles, suivi chez les répondeurs d'une maintenance allant jusqu'à 8 cycles de disitamab védotin et 17 cycles de tislélizumab. Le critère de jugement principal était le taux de réponse complète (RC) de la maladie à haut risque (absence de maladie T1, de haut grade, de CIS ou de progression) évalué à 3 mois.

Résultаts. Dans la population évaluable pour l'efficacité (n = 26), 73,1 % des patients (19/26) ont obtenu une réponse complète (IC à 95 % : 54,8-91,3), validant l'hypothèse alternative prédéfinie de 70 %. Dans l'analyse en intention de traiter sur l'ensemble des patients traités (n = 28, 2 retraits précoces comptés en échec), le taux de réponse complète est de 67,9 % (19/28 ; IC à 95 % : 49,4-86,3), excédant le seuil de positivité requis (≥ 17 réponses). Le suivi médian était de 29,4 mois. La durée médiane de réponse n'a pas été atteinte. Le taux de maintien de la réponse à 24 mois est de 83,5 % (IC à 95 % : 68-100). Aucune progression vers une invasion musculaire (TVIM) ou métastatique n'a été constatée. La survie sans progression à 24 mois s'élève à 95,5 % et la survie globale à 96,2 %. Concernant la tolérance, 89,3 % des patients (25/28) ont présenté un effet indésirable lié au traitement, majoritairement de bas grade. Les toxicités les plus fréquentes étaient les neuropathies périphériques (42,9 %), l'alopécie (39,3 %) et le prurit (35,7 %). Des toxicités de grade 3 ou 4 sont survenues chez 14,3 % des patients (asthénie, rash, hypopituitarisme, hyperglycémie), entraînant deux arrêts définitifs (7,1 %), sans aucun décès toxique.

Conclusion. L'association disitamab védotin associé au tislélizumab induit un taux élevé de réponse complète précoce et un contrôle oncologique durable chez les patients atteints de TVNIM ERBB2-positive non résécable par RTUV. Ces résultats préliminaires justifient l'évaluation de ce doublet ADC-immunothérapie dans des essais randomisés de préservation vésicale face à la cystectomie immédiate.

Article rédigé par Laure Blondet.

Source | Qie Y, et al. Disitamab Vedotin Plus Tislelizumab in Transurethrally Unresectable, ERBB2-Positive, Non–Muscle-Invasive Bladder Cancer. A Nonrandomized Clinical Trial, Jama Oncol, 2026. doi: 10.1001/jamaoncol.2026.3909