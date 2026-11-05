L'alimentation expliquerait une grande partie des écarts de morbidité et de mortalité entre régions

Les filles de 15 à 19 ans gagneraient le plus en termes d'espérance de vie à changer d'alimentation. Anastasija Vujic / iStock / Getty Images Plus / via Getty Images

L'alimentation expliquerait une grande partie des écarts de morbidité et de mortalité entre les régions en France métropolitaine, et des changements visant à adopter les meilleurs profils régionaux pourraient générer des gains substantiels d'espérance de vie, selon une étude présentée le 4 novembre aux Journées francophones de nutrition, organisées à Lille jusqu'au 6 novembre.

Juhui Wang de l'unité mixte de recherche (UMR) physiologie de la nutrition et du comportement alimentaire (Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement -Inrae- et AgroParisTech) et ses collègues ont utilisé les données de l'enquête nationale individuelle des consommations alimentaires (Inca3) et ont identifié quatre clusters régionaux présentant des profils alimentaires différents :

cluster 1 : Île-de-France, Centre-Val de Loire, Bourgogne-Franche-Comté, Auvergne-Rhône-Alpes, Nouvelle-Aquitaine

cluster 2 : Normandie, Pays de la Loire, Bretagne

cluster 3 : Hauts-de-France, Grand Est

cluster 4 : Provence-Alpes-Côte-d'Azur (Paca), Occitanie.

Ils ont ensuite évalué l'impact de l'hétérogénéité des consommations alimentaires, mais aussi des activités physiques et de la consommation d'alcool et de tabac, sur la mortalité et la morbidité associées à 24 maladies métaboliques ou de cancers. Les effets ainsi estimés ont été confrontés aux données observées afin de quantifier la fraction attribuable à l'alimentation.

Les régions du Sud (cluster 4) présentaient le profil alimentaire le plus favorable à la santé, associé à des niveaux de morbi-mortalité inférieurs à la moyenne nationale. Les analyses montrent que 51 % de la sous-mortalité et 57 % de la sous-morbidité observées dans ces régions sont attribuables à leurs différences de profils alimentaires.

À l'inverse, les régions du Nord (cluster 3) présentaient le profil alimentaire le moins favorable, avec des taux de mortalité et de morbidité supérieurs à la moyenne nationale : 65 % de la surmortalité et 64 % de la surmorbidité observées sont attribuables à leurs différences de profils alimentaires.

Les chercheurs ont ensuite effectué des simulations de changement de régime alimentaire, sans prise en compte de la consommation d'alcool et de tabac, en raison de l'absence de données disponibles.

Elles montrent des gains potentiels d'espérance de vie variant fortement selon l'âge et le sexe. Les gains les plus élevés liés à l'adoption du meilleur profil de régime alimentaire sont observés chez les femmes âgées de 15 à 19 ans ayant le moins bon régime alimentaire, avec un gain pouvant atteindre 12,1 années. Chez les hommes, les bénéfices les plus importants concernent la tranche d'âge de 45 à 49 ans, avec un gain estimé à environ 8,1 années.

Le niveau d'activité physique, la consommation de boissons sucrées, de fruits, de charcuterie et les apports en sodium figurent parmi les principaux facteurs de risque expliquant les écarts d'impact de l'alimentation sur la santé dans les simulations.

Juhui Wang a insisté sur l'importance de l'alimentation comme levier clé pour remodeler le paysage de la santé publique. Il a par ailleurs fait savoir que son équipe travaillait désormais à intégrer les dimensions socio-économiques, qui influencent les choix alimentaires.

D'après une dépêche publiée par APMnews le 4 novembre 2026.