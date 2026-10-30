Préservatifs défectueux : la France met au ban un fabricant malaisien

Quinze références sont suspendues du marché par les autorités. Liudmila Chernetska / iStock / Getty Images Plus / via Getty Images

Résumé Quinze références de préservatifs ultra-fins fabriqués par société malaisienne Richter Rubber Technology sont suspendues de commercialisation par arrêté du ministère de l'Économie.

Les autorités recommandent aux utilisateurs de réaliser un dépistage des infections sexuellement transmissibles et un test de grossesse pour la partenaire en cas de retard de règles.

La suspension est valable pour une durée de 1 an, renouvelable.

Les autorités françaises ont suspendu le 30 octobre l'importation et la commercialisation de préservatifs masculins en latex ultra-fins fabriqués par la société malaisienne Richter Rubber Technology qui présentent des défauts de fabrication.

Cette décision s'accompagne du retrait et du rappel de "15 références" en raison de défauts "susceptibles de causer éclatement et perforation des préservatifs", selon un communiqué du ministère de l'Économie.

Ces références, publiées sur le site Rappel Conso, représentent "environ 7 millions de préservatifs pour l’Union européenne, dont une partie seulement est vendue en France", précisent les autorités.

Celles-ci recommandent aux utilisateurs de ces "préservatifs non conformes" de se rendre dans un laboratoire d’analyses médicales pour faire un dépistage des infections sexuellement transmissibles et de réaliser un test de grossesse si un retard de règles est constaté.

La suspension "est valable pour une durée de 1 an, renouvelable si nécessaire", souligne le communiqué.

Cette décision fait suite à des premiers rappels annoncés cet été concernant deux références de préservatifs vendus en ligne et en magasin.

La poursuite des investigations de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) a permis de "mettre en cause la responsabilité" de la société malaisienne.

Son enquête conclut "que le processus de fabrication utilisé pour la gamme de préservatifs ultrafins est susceptible de faire fluctuer l’épaisseur et la qualité du film de latex, à l’origine de défauts entraînant des risques sanitaires pour les utilisateurs", selon le communiqué.

"Certains utilisateurs ont signalé des ruptures de préservatifs et des grossesses non désirées, rattachés aux lots prélevés", selon un arrêté publié au Journal officiel qui précise que le fabricant malaisien a pour mandataire la société allemande RRT Vertrieb und Service GmbH.

D'après une dépêche publiée par l'AFP le 30 octobre 2026.