Hospitalisations complète et partielle suivent des tendances inverses en nombre de lits. Peter Horrox / iStock / Getty Images Plus / via Getty Images

RÃ©sumÃ© En 2025, le nombre de lits d'hospitalisation complète diminue de 0,6 % (-2 000 lits en un an) pour arriver à 365 100 lits au total, selon un rapport publié par la direction des statistiques du ministère de la Santé (Drees).

La baisse des capacités d’hospitalisation complète est "exclusivement imputable aux établissements du secteur privé" ; les capacités augmentent au contraire dans les hôpitaux publics (+ 200 lits) "pour la première fois depuis 2013", souligne la Drees.

Le nombre total de places dites "partielles", qui peuvent accueillir plusieurs malades chaque jour, augmente dans tous les secteurs, privé en tête, suivi des hôpitaux publics puis du secteur non lucratif.

L'hospitalisation à domicile poursuit sa croissance sur le territoire.

La tendance à l'œuvre depuis 2013 reflète la réorganisation de l’offre de soins hospitaliers dans un contexte de virage ambulatoire.

Les établissements de santé ont perdu 2 000 lits en 2025, une baisse continue depuis plus de 20 ans, observe la Drees le 28 octobre, notant toutefois un "rebond inédit" dans le secteur public qui gagne 200 lits, et une hausse des places d'hospitalisation "partielle", sans nuitée.

En 2025, le nombre de lits d'hospitalisation complète diminue de 0,6 % (-2 000 lits en un an) pour arriver à 365 100 lits au total. Ce rythme est identique à celui de 2024, "mais plus modéré que les reculs observés en 2023 (-1,2 %) et en 2022 (-1,8 %) ou avant la crise sanitaire (-0,9 % par an en moyenne entre 2013 et 2019)", indique cette étude des services statistiques des ministères sociaux, qui s'appuie sur des résultats "provisoires".

Globalement, la baisse provient principalement des lits de court séjour et de la psychiatrie.

Toutes disciplines confondues, la baisse des capacités d’hospitalisation complète est "exclusivement imputable aux établissements du secteur privé" (-1 700 lits dans le secteur privé à but lucratif et -500 lits dans le secteur privé à but non lucratif).

Les capacités augmentent au contraire dans les hôpitaux publics (+ 200 lits) "pour la première fois depuis 2013, première année de la série statistique", souligne la Drees.

Entre fin 2013 et fin 2025, "la baisse cumulée atteint 47 700 lits d’hospitalisation complète" (-11,6 % en douze ans), précise la Drees, pour qui cette tendance "reflète la réorganisation de l’offre de soins hospitaliers dans un contexte de virage ambulatoire", voulu par les pouvoirs publics.

Parallèlement, le nombre total de places dites "partielles", qui peuvent accueillir plusieurs malades chaque jour, augmente de 3,5 % (+ 3 200 places, pour arriver à 94 200 places au total), après + 2,9 % en 2024 et + 3,7 % en 2023.

"Les nouvelles capacités d’hospitalisation partielle en 2025 sont d’abord attribuables aux cliniques privées (+ 1 500 places), puis aux hôpitaux publics (+ 1 300 places)" et plus modérément au secteur non lucratif (+ 400 places).

L’hospitalisation à domicile (HAD) poursuit sa croissance avec + 5,6 % en 2025, après + 5,5 % en 2024. Fin 2025, 26 900 patients pouvaient ainsi être "pris en charge simultanément" sur le territoire.

Au 31 décembre 2025, la France comptait 1 328 hôpitaux publics, 649 établissements privés à but non lucratif et 980 cliniques privées.

Quelque 445 maternités offrent 13 500 lits d’obstétrique (-2,5 % sur un an), 2 800 lits de néonatologie (-1,0 %), 1 200 lits de soins intensifs (+ 3,7 %) et près de 770 lits de réanimation néonatale, ajoute l'étude.

D'après une dépêche publiée par l'AFP le 28 octobre 2026.