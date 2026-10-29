Cancer du sein : trois derniers décrets pour améliorer les soins « d'ici la fin de l'année »

Le projet de décret pour les soutiens-gorge adaptés est soumis à concertation avant publication. Maria Sonia Salvador Verdugo / iStock / Getty Images Plus / via Getty Images

Les trois derniers décrets portant sur une meilleure prise en charge de dispositifs liés au cancer du sein tels que les soutiens-gorges adaptés, la dermopigmentation et les crèmes et vernis à ongles, seront publiés "d'ici la fin de l'année", quasiment deux ans après le vote de la loi, a annoncé la ministre de la Santé le 28 octobre.

"C'est vrai, beaucoup de femmes attendent la sortie des derniers décrets qui manquent à cette loi de février 2025 (...) il en manque trois", a rappelé Stéphanie Rist, interrogée au Sénat lors des questions au gouvernement par la sénatrice PCF Cathy Apourceau-Poly.

"Ce matin même, j'ai pu signer le projet de décret sur les soutiens-gorges adaptés (...) qui est maintenant soumis à la concertation", a déclaré la ministre. Ce décret paraîtra donc, une fois émis "l'avis de la Haute Autorité de santé", a-t-elle dit.

Le décret sur la dermopigmentation réparatrice - redessiner l'aréole grâce au tatouage - nécessite de "passer des conventions avec des professionnels qui ne sont pas des professionnels de santé", qui doivent avoir une "formation adéquate", a précisé Stéphanie Rist.

Enfin, le troisième décret attendu, "techniquement très compliqué", selon la ministre, porte sur les "crèmes et vernis à ongles" protégeant la peau et les ongles fragilisés par les traitements comme la chimiothérapie.

"Tout l'été, nous avons concerté les associations pour savoir quelle crème, quel vernis à ongles était souhaité par ces patientes ; nous en sommes maintenant à faire une nomenclature" de ces produits afin qu'ils puissent être remboursés "comme si c'était un traitement, un médicament", a indiqué la ministre.

Ces décrets "sortiront avant la fin de l'année", a-t-elle conclu.

"Vos services ont été capables de publier en quelques jours, cet été, plusieurs décrets visant à faire des économies sur la santé des Français", a fait valoir Mme Apourceau-Poly, citant notamment l'"augmentation du plafond des franchises médicales de 100 à 140 euros".

"Un an et huit mois" se sont écoulés depuis "l'adoption à l'unanimité", à l'Assemblée et au Sénat, "de la loi portée par les groupes communistes visant à améliorer la prise en charge du cancer du sein", a rappelé la sénatrice.

Quatre mesures de cette loi sont entrées en vigueur, portant sur les prothèses capillaires, le parcours de soins global, l'activité physique adaptée et les prothèses mammaires externes.

D'après une dépêche AFP publiée le 28 octobre 2026.