Les scores de risque polygénique permettraient de mieux évaluer les patients à risque intermédiaire. Tingting Ji / iStock / Getty Images Plus / via Getty Images

Résumé Le risque cardiovasculaire global serait attribué pour moitié aux facteurs génétiques et pour moitié à l'environnement, selon les orateurs d'une session de l'ESC 2026 consacrée aux scores de risque polygénique.

L'association des facteurs de risque classiques et des informations génétiques permettrait une évaluation plus fine du risque.

Le score de risque génétique serait particulièrement pertinent en cas de risque clinique intermédiaire pour individualiser les mesures de prévention.

Les scores de risque polygénique (polygenic risk scores, PRS) pourraient à l'avenir améliorer l'estimation individuelle du risque de maladie coronarienne. Lors d'une session du congrès 2026 de la Société européenne de cardiologie (ESC), des données ont été présentées montrant que l'information génétique sur le risque peut conduire, en particulier chez les personnes dont le risque cardiovasculaire était jusqu'ici considéré comme modéré, à une réévaluation significative et à une adaptation des mesures de prévention

Le mode de vie reste un déterminant majeur

Le thème central de la session a porté sur le rôle des facteurs génétiques dans la survenue de la maladie coronarienne. Selon les données présentées, l'héritabilité du risque coronarien serait d'environ 40 à 60 %. Dans les modèles présentés, le risque global était, de façon simplifiée, attribué pour moitié environ aux facteurs génétiques et pour moitié aux facteurs environnementaux ou liés au mode de vie.

Malgré l'importance croissante de l'évaluation du risque génétique, les intervenants ont souligné qu'un mode de vie favorable peut réduire nettement le risque cardiovasculaire, indépendamment du profil génétique. Dans les analyses présentées, des réductions de risque substantielles liées à des facteurs de mode de vie favorables étaient observables même chez les personnes à risque génétique élevé.

Il a en outre été montré que l'association des facteurs de risque classiques et des informations génétiques permet une évaluation plus fine du risque. Chez les personnes ayant un score de risque polygénique coronarien (CAD-PRS) élevé, le risque de maladie augmente en particulier en cas de LDL-cholestérol élevé, impliquant d'être exigeant sur la cible de LDL-cholestérol à viser dans cette population

Plus de précision chez les patients à risque modéré

Le recours aux scores de risque génétique apparaît particulièrement pertinent chez les personnes dont le risque cardiovasculaire est initialement modéré. Dans un projet pilote présenté, 584 patients ont d'abord été classés à risque modéré sur la seule base de paramètres cliniques. Après intégration d'un score de risque polygénique, une proportion notable d'entre eux a été reclassée dans des catégories de risque inférieures ou supérieures : 14,9 % ont ainsi été classés à faible risque, 10,9 % à haut risque et 0,7 % à très haut risque. Au total, plus d'un quart des patients ont été reclassés.

Les intervenants ont souligné que cette information supplémentaire sur le risque peut influencer les décisions cliniques. Selon les données présentées, l'intégration des informations génétiques a conduit, chez 42,6 % des patients reclassés, à une modification de l'évaluation clinique ou de la stratégie de prévention envisagée.

Bénéfice supplémentaire en cas de lipoprotéine(a) élevée

Ont également été présentées des analyses selon lesquelles l'association d'une lipoprotéine(a) élevée et d'un score de risque polygénique élevé peut être liée à un risque de maladie particulièrement élevé. Les données de la UK Biobank présentées suggèrent que les personnes présentant une Lp(a) élevée ont un risque relatif environ trois fois plus élevé en cas de risque génétique élevé qu'avec un PRS faible.

Les PRS, complément des scores de risque établis

Plusieurs intervenants ont rappelé que les scores de risque polygénique n'ont pas vocation à remplacer les outils établis tels que SCORE2. Ils pourraient plutôt être utilisés comme facteur supplémentaire d'aggravation du risque (risk enhancer), en particulier chez les patients à risque limite ou intermédiaire, afin d'individualiser davantage les décisions de prévention. Des consensus et des algorithmes de prise en charge (workflows) correspondants, issus de récentes prises de position scientifiques de la Société européenne de cardiologie, ont été discutés.

Conclusion

Les données présentées au congrès de l'ESC 2026 plaident en faveur d'un affinement, par les scores de risque polygénique, de la stratification du risque cardiovasculaire, notamment en prévention primaire. Chez les patients à risque intermédiaire surtout, l'information génétique pourrait contribuer à mieux cibler les mesures de prévention. Les intervenants ont toutefois souligné que des études complémentaires sont nécessaires pour évaluer définitivement le bénéfice clinique et l'impact sur les résultats à long terme.

Étude académique de l'Erasmus MC (Rotterdam), à partir des données de l'UK Biobank.