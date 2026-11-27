Des essais sont nécessaires avant de recommander les gliflozines après chirurgie cardiaque. Akarawut Lohacharoenvanich / iStock / Getty Images Plus / via Getty Images

L'insuffisance rénale aiguë (IRA) est l'une des complications les plus fréquentes et les plus graves après chirurgie cardiaque. Elle est associée à une morbimortalité accrue, à des durées d'hospitalisation plus longues et à des coûts de prise en charge plus élevés.

Insuffisance rénale aiguë après chirurgie cardiaque

L'empagliflozine appartient aux inhibiteurs du cotransporteur sodium-glucose de type 2 (iSGLT2), dont les effets néphroprotecteurs ont été démontrés dans la maladie rénale chronique et l'insuffisance cardiaque. La question de savoir s'il existe aussi un bénéfice en utilisation périopératoire en chirurgie cardiaque n'est pas encore tranchée. En outre, l'utilisation périopératoire est controversée en raison du risque d'infections postopératoires et d'acidocétose euglycémique.

Dans ce contexte, une revue systématique présentée au congrès 2026 de la Société européenne de cardiologie (ESC), à Munich, a évalué si les effets néphroprotecteurs de l'empagliflozine pouvaient également être mis à profit en chirurgie cardiaque. Elle portait à la fois sur une éventuelle réduction du risque d'IRA et sur l'impact sur les autres complications postopératoires et la durée de séjour en réanimation. Les auteurs ont pour cela regroupé dans une méta-analyse les données disponibles issues d'essais contrôlés randomisés.

Trois essais randomisés analysés

Sur un total de 259 références identifiées dans PubMed et Embase, les auteurs ont retenu trois études, totalisant 282 patients adultes, pour l'analyse quantitative.

Le critère de jugement principal était la survenue d'une IRA selon les critères KDIGO (Kidney Disease: Improving Global Outcomes). Les critères secondaires comprenaient notamment le recours postopératoire à l'épuration extrarénale, la fibrillation atriale postopératoire, les infections et la durée de séjour en réanimation. Les données ont été regroupées au moyen d'un modèle à effets aléatoires.

Réduction de plus de moitié du risque relatif d'IRA

Pour l'analyse du critère principal, les données de deux études totalisant 200 patients étaient disponibles. Sous empagliflozine périopératoire, 21,9 % des patients ont développé une IRA, contre 47,1 % dans le groupe contrôle.

Le rapport de risques poolé était de 0,45, soit une réduction relative du risque d'IRA de 55 % par rapport à la prise en charge standard. Les résultats des deux études allaient dans le même sens. Il existait toutefois une hétérogénéité modérée entre les études.

Pas de bénéfice démontré sur l'épuration extrarénale

Les trois études ont été incluses dans l'analyse du recours postopératoire à l'épuration extrarénale. Celle-ci a été nécessaire chez 20,9 % des patients sous empagliflozine et chez 30,1 % des patients des groupes contrôles.

Le rapport de risques poolé de 0,73 suggérait certes un possible bénéfice de l'empagliflozine, mais la différence n'atteignait pas la significativité statistique. Aucune différence statistiquement significative n'a été observée non plus entre les groupes en ce qui concerne la fibrillation atriale postopératoire, la durée de séjour en réanimation et les infections postopératoires. Aucun résultat spécifique n'a été rapporté concernant l'acidocétose euglycémique.

Des études plus larges sont nécessaires

Les résultats plaident en faveur d'un possible effet néphroprotecteur de l'empagliflozine en chirurgie cardiaque. La nette réduction de l'IRA définie selon les critères KDIGO constitue notamment un signal cliniquement pertinent. L'absence de différence statistiquement significative sur l'épuration extrarénale et les autres critères secondaires ne permet en revanche de conclure ni à un bénéfice démontré ni à une équivalence.

La portée de cette méta-analyse est limitée avant tout par le faible nombre d'études et de patients inclus. Seules deux études étaient disponibles pour le critère principal. Avant de pouvoir recommander l'utilisation périopératoire de l'empagliflozine en chirurgie cardiaque, des essais randomisés de plus grande envergure sont donc nécessaires. Ceux-ci devraient également évaluer de manière systématique les complications rénales graves, les infections, les acidocétoses euglycémiques et les autres critères de sécurité périopératoires.

Méta-analyse réalisée par une équipe universitaire brésilienne, présentée en poster. Aucun financement mentionné.