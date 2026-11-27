Un coaching numérique pour le domicile pourrait compléter utilement la réadaptation cardiaque. AndreyPopov / iStock / Getty Images Plus / via Getty Images

L'importance de la réadaptation cardiaque ne cesse de croître en cardiologie.

La réadaptation cardiaque, pilier central de la prévention secondaire

Comme l'a souligné une session de l'ESC consacrée à des cas issus de la pratique clinique, la prise en charge des patients cardiaques a évolué au cours des dernières décennies d'un suivi essentiellement passif vers une démarche de prévention pluridisciplinaire. Outre l'entraînement physique, les facteurs psychosociaux, la prise en charge des facteurs de risque et le renforcement de l'observance thérapeutique y jouent également un rôle important.

Une étude pilote évalue un concept de réadaptation hybride

C'est dans ce contexte que la Dr Gabriela Flores Vivian a présenté une étude pilote portant sur un programme de réadaptation hybride. L'objectif était de lever des obstacles connus à la participation aux programmes de réadaptation, tels que l'éloignement géographique, les contraintes organisationnelles ou le manque de motivation, en associant séances en présentiel et accompagnement numérique.

Le programme, d'une durée de 15 semaines, comprenait des séances d'entraînement supervisées au centre, un entraînement à domicile avec un accompagnement numérique via une application pour smartphone, ainsi qu'un défi final motivant sous la forme d'un événement de marche de 20 km.

Taux de participation élevé et amélioration de la vitesse de marche

Au total, 17 patients ont été inclus dans le programme. Le taux d'achèvement était de 82,4 %. Tous les participants restants ont pris part au défi de marche final. Aucun événement indésirable lié au défi n'a été rapporté.

La vitesse de marche maximale a notamment été mesurée comme critère de capacité fonctionnelle. Après 15 semaines, une amélioration significative de la vitesse aérobie maximale a été observée, de 6,84 à 7,18 km/h (p = 0,007). Parallèlement, la fréquence cardiaque maximale est restée globalement inchangée. Les auteurs de l'étude y voient le signe d'une meilleure efficience cardiovasculaire et d'une adaptation fonctionnelle à l'entraînement.

Lors de l'événement final, la vitesse de marche moyenne (5,75 km/h) était nettement supérieure à la vitesse moyenne d'entraînement (4,21 km/h). Ces résultats suggèrent que des objectifs concrets et un environnement collectif peuvent renforcer encore l'engagement dans l'effort.

L'accompagnement numérique pour combler les lacunes de la prise en charge

Les intervenants ont souligné que la poursuite à long terme de la réadaptation se heurte à des difficultés dans de nombreux systèmes de santé. En Belgique, par exemple, le remboursement standard des programmes de réadaptation prend fin après un nombre limité de séances. Les approches numériques et hybrides pourraient contribuer à maintenir l'accompagnement au-delà de cette période et à favoriser une activité physique durable.

Sur la base de ces données pilotes, les chercheurs prévoient désormais un essai contrôlé randomisé comparant un programme hybride à une réadaptation cardiaque conventionnelle. Outre la capacité fonctionnelle, la qualité de vie, l'adhésion et des critères cliniques y seront également évalués.

Conclusion

L'étude pilote présentée suggère que des programmes de réadaptation hybrides, associant coaching numérique et objectifs d'activité physique motivants dans la vie réelle, peuvent favoriser la participation et améliorer la capacité fonctionnelle des patients cardiaques. Il reste toutefois à démontrer que ces résultats se confirment dans des essais randomisés de plus grande envergure.

Étude académique de l'université de Hasselt (Belgique).