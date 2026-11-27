Les stratégies CAR-T ciblent les fibroblastes et, de plus en plus, le microenvironnement fibrotique. J.L. CALVO MARTIN & J.E. GARCIA-MAURIÑO MUZQUIZ / iStock / Getty Images Plus / via Getty Images

L'insuffisance cardiaque résulte rarement de la seule perte de masse myocardique contractile. La fibrose cardiaque en constitue un mécanisme physiopathologique majeur : elle est présente dans pratiquement toutes les formes de maladies cardiovasculaires et contribue de manière déterminante au remodelage ventriculaire. Malgré les progrès considérables du traitement de l'insuffisance cardiaque, il n'existe à ce jour aucun traitement établi capable de faire régresser directement et sélectivement la fibrose pathologique.

Comme l'a expliqué Cinzia Perrino dans sa présentation, la fibrose recouvre des formes différentes, parmi lesquelles la cicatrice de réparation après infarctus du myocarde, mais aussi les fibroses interstitielles diffuses ou périvasculaires. Toutes ont en commun l'activation des fibroblastes cardiaques, stimulés par des cytokines, des chimiokines et des facteurs de croissance, qui entretiennent à leur tour, par un dépôt accru de matrice, un cercle vicieux de rigidification tissulaire.

Les fibroblastes activés sont plus que de simples producteurs de matrice

Les fibroblastes ont longtemps été considérés avant tout comme des producteurs de matrice extracellulaire. Des données plus récentes dessinent toutefois un tableau nettement plus complexe. Les fibroblastes activés communiquent intensément avec les cardiomyocytes, les cellules endothéliales et les cellules immunitaires, et influencent ainsi de nombreux aspects du remodelage cardiaque.

De plus, les fibroblastes ne constituent pas une population cellulaire homogène. Les travaux de Jeffery Molkentin et d'autres équipes ont montré que leur activation évolue de façon dynamique dans le temps et dans l'espace. Le succès d'un traitement antifibrosant dépend donc de manière cruciale du stade de la maladie et de l'état cellulaire. Cinzia Perrino a qualifié la définition d'une fenêtre thérapeutique appropriée de l'un des plus grands défis de la recherche translationnelle.

Pourquoi les cellules CAR-T intéressent la cardiologie

Les cellules CAR-T ont été initialement développées en oncologie. Des lymphocytes T autologues sont génétiquement modifiés afin d'exprimer un récepteur antigénique chimérique (CAR), qui leur permet de reconnaître et d'éliminer des cellules cibles spécifiques. Ce mécanisme est indépendant de la présentation antigénique classique par les molécules du CMH.

L'étape décisive pour une application à la fibrose a consisté à identifier des cibles appropriées à la surface des fibroblastes activés. La protéine d'activation des fibroblastes (FAP, fibroblast activation protein), surexprimée dans la cardiomyopathie hypertrophique et la cardiomyopathie dilatée, s'est révélée particulièrement prometteuse.

La protéine FAP devient visible en clinique

L'intérêt de la FAP ne se limite pas aux modèles animaux. Des traceurs TEP spécifiques de la FAP permettent désormais de détecter en recherche des fibroblastes activés également chez l'être humain. On dispose ainsi non seulement d'une cible thérapeutique, mais aussi d'un biomarqueur potentiel de l'activité de la maladie.

Dans des modèles précliniques, des cellules CAR-T spécifiques de la FAP ont réduit la charge fibrotique et amélioré la fonction cardiaque. Des effets comparables ont été observés dans des modèles de myocardite auto-immune et virale.

De la destruction cellulaire à une régulation immunitaire ciblée

L'un des problèmes des cellules CAR-T classiques tient à leur longue persistance. Pour éviter une élimination durable des cellules cibles, de nouvelles stratégies ont été développées. Cinzia Perrino a particulièrement mis en avant une approche dans laquelle des nanoparticules lipidiques introduisent de l'ARN modifié dans les lymphocytes T. Les cellules CAR-T ne sont ainsi générées que de façon transitoire. Dans le modèle animal, les cellules thérapeutiques n'étaient plus détectables au bout d'environ une semaine, mais l'effet antifibrosant persistait.

Les CAR-Treg vont encore plus loin. Ces lymphocytes T régulateurs ne visent pas à détruire les fibroblastes, mais à moduler la réaction inflammatoire. Dans des modèles murins d'infarctus du myocarde, des CAR-Treg spécifiques de la FAP ont réduit la taille de la cicatrice et la fibrose et amélioré la fonction cardiaque. L'interleukine 10 était un médiateur important de ces effets.

Les fibroblastes sont-ils vraiment les meilleures cibles ?

La recherche explore déjà des alternatives à la FAP. La transcriptomique sur cellule unique (single-cell) a permis d'identifier d'autres populations de fibroblastes pathologiques, notamment des cellules exprimant fortement CD248 (endosialine). Là encore, des études précliniques ont mis en évidence des effets favorables sur la fibrose et le remodelage.

Parallèlement, l'éventail des cellules effectrices possibles s'élargit. Outre les cellules CAR-T et CAR-Treg, les cellules CAR-NK et surtout les macrophages CAR (CAR-M) suscitent un intérêt croissant. Selon Cinzia Perrino, ces derniers pourraient être particulièrement intéressants, car ils sont capables de phagocyter l'excès de matrice et de contribuer activement au remodelage tissulaire. Lors de la discussion finale, elle a qualifié les macrophages CAR de l'une des approches les plus prometteuses pour obtenir une véritable régression d'une fibrose constituée.

Des obstacles considérables avant l'application clinique

Malgré ces progrès, Cinzia Perrino a souligné que la translation clinique n'en est qu'à ses débuts. L'expérience acquise en oncologie montre des effets indésirables potentiellement graves, tels que le syndrome de relargage cytokinique, des complications neurologiques (ICANS pour immune effector cell associated neurotoxicity syndrome) et des toxicités hématologiques (ICAHT pour immune effector cell-associated haematotoxicity). On ignore actuellement si des risques comparables existeraient dans les applications cardiaques.

S'y ajoutent des problèmes de précision du ciblage, d'éventuels effets hors cible (off-target), ainsi que l'extrême complexité et le coût de fabrication. Selon Cinzia Perrino, les traitements par CAR-T atteignent actuellement en oncologie des coûts de plusieurs centaines de milliers d'euros par patient. Pour des maladies aussi fréquentes que l'insuffisance cardiaque, des concepts allogéniques ou in vivo, adaptables à grande échelle, seraient donc nécessaires.

Conclusion

Les travaux présentés apportent une preuve de concept importante : la fibrose cardiaque pathologique peut être ciblée de manière spécifique par des moyens immunologiques. Le développement de stratégies qui ne reposent pas uniquement sur l'élimination des fibroblastes, mais modulent de façon contrôlée le microenvironnement fibrotique, apparaît particulièrement prometteur.

Les données montrent en même temps que la cible, la cellule effectrice, le moment et la durée du traitement doivent être ajustés avec précision.

Pour la cardiologie clinique, les approches fondées sur les CAR relèvent donc encore de la perspective lointaine. Elles marquent néanmoins un changement de paradigme remarquable : pour la première fois, un traitement direct de la fibrose cardiaque en tant qu'objectif thérapeutique à part entière devient un objectif de recherche crédible.

Conférence invitée de la Pr Cinzia Perrino (université de Naples Frédéric II).