En pratique, une échographie multiparamétrique semble préférable pour le suivi. stefanamer / iStock / Getty Images Plus / via Getty Images

Résumé Le sotatercept, un inhibiteur de la voie de signalisation de l'activine, agit sur le déséquilibre entre voies de signalisation prolifératives et antiprolifératives qui caractérise l'hypertension artérielle pulmonaire (HTAP).

Des bénéfices hémodynamiques et fonctionnels ont été démontrés mais les données échographiques restent rares. Dans l'étude PULSAR, l'excursion systolique du plan de l'anneau tricuspide (TAPSE) restait inchangée lors de la phase initiale.

Une analyse en vie réelle de 110 patients traités en France pour HTAP présentée au congrès de la Société européenne de cardiologie (ESC) 2026 que certains paramètres s'améliorent, notamment avec une décharge nette du cœur droit. Une analyse complémentaire sur 67 a mis en évidence un remodelage inverse précoce.

Les résultats plaident pour plusieurs paramètres échographiques pour le suivi.

Le sotatercept, inhibiteur de la voie de signalisation de l'activine, agit sur le déséquilibre entre voies de signalisation prolifératives et antiprolifératives qui caractérise l'hypertension artérielle pulmonaire (HTAP). Si les essais cliniques ont déjà mis en évidence des bénéfices hémodynamiques et fonctionnels, les données échocardiographiques exhaustives restent rares à ce jour.

Effets échocardiographiques du sotatercept

La fonction ventriculaire droite étant un déterminant majeur de l'évolution de l'HTAP, les analyses échocardiographiques multiparamétriques revêtent un intérêt particulier. Dans l'étude PULSAR, l'excursion systolique du plan de l'anneau tricuspide (TAPSE pour tricuspid annular plane systolic excursion) avait déjà été évaluée de façon prospective sous sotatercept, mais était restée inchangée lors de la phase initiale. Dans une analyse en vie réelle présentée au congrès de la Société européenne de cardiologie (ESC) 2026 à Munich, des auteurs français ont donc étudié les effets du sotatercept sur la structure, la fonction et la charge des cavités droites, ainsi que sur le couplage ventricule droit-artère pulmonaire (couplage VD-AP).

Une cohorte sévère et sous traitement

Les échocardiographies de 110 patients, réalisées avant et après l'instauration du sotatercept, ont été analysées. Les patients, âgés en moyenne de 53 ans et majoritairement de sexe féminin, étaient presque tous en classe fonctionnelle OMS II ou III.

La plupart étaient lourdement prétraités. Presque tous recevaient un inhibiteur de la phosphodiestérase de type 5 (iPDE5) et un antagoniste des récepteurs de l'endothéline (ARE), et la majorité, en outre, un analogue de la prostacycline. La pression artérielle pulmonaire et les résistances vasculaires pulmonaires restaient néanmoins élevées à l'inclusion. La durée médiane de suivi était de 6,2 mois.

Décharge nette du cœur droit

Sous sotatercept, la pression artérielle pulmonaire systolique (PAPs) estimée en échocardiographie a nettement diminué. Parallèlement, le temps d'accélération pulmonaire s'est allongé. La surface de l'oreillette droite, le diamètre de la veine cave inférieure et la surface télédiastolique du ventricule droit ont également diminué. Le rapport de taille ventricule droit/ventricule gauche et l'index d'excentricité ont eux aussi régressé.

La modification du couplage VD-AP a été particulièrement marquée. Le rapport TAPSE/PAPs est passé de 0,24 à 0,42 mm/mmHg. Selon les auteurs, cette amélioration était presque entièrement portée par la baisse de la pression artérielle pulmonaire. Ces résultats plaident donc avant tout en faveur d'un remodelage inverse dépendant de la post-charge.

La fraction de raccourcissement de surface (FRS) du ventricule droit a augmenté modérément, de 34 à 38 %, ce qui a été interprété comme la conséquence d'une normalisation de la géométrie ventriculaire plutôt que comme le reflet d'une augmentation de la contractilité intrinsèque.

Pas d'augmentation notable de la contractilité

La TAPSE n'a progressé que de 18,4 à 19,0 mm et est donc restée globalement inchangée. De même, la vélocité systolique de l'anneau tricuspide (onde S') et la déformation (strain) de la paroi libre du ventricule droit ont peu évolué. Le débit cardiaque mesuré en échocardiographie est certes passé numériquement de 4,9 à 5,5 l/min, mais la différence n'était pas significative.

À l'échelle individuelle, le débit cardiaque a augmenté chez 58,5 % des patients, en particulier chez ceux dont la valeur initiale était basse, ce qui pourrait évoquer un effet plafond hémodynamique. Par ailleurs, les variations de la TAPSE et du débit cardiaque n'étaient pas corrélées à la baisse du NT-proBNP (fragment N-terminal du propeptide natriurétique de type B).

Un remodelage inverse précoce et durable

Une analyse complémentaire portant sur 67 patients a étudié l'évolution dans le temps à moins de 6 mois, entre 6 et 12 mois et au-delà de 12 mois. Les principales modifications structurelles étaient déjà acquises au cours des 6 premiers mois et se maintenaient globalement lors des périodes de suivi ultérieures. Le NT-proBNP a diminué dans toutes les fenêtres temporelles. Le rapport TAPSE/PAPs a continué de s'améliorer au cours du temps, tandis que la TAPSE est restée globalement stable.

L'augmentation précoce du débit cardiaque n'a pas été retrouvée de façon stable au cours du suivi. Toutefois, selon les paramètres, les données au-delà de 12 mois ne reposaient parfois que sur 5 patients et ont été explicitement qualifiées de préliminaires par les auteurs.

Plusieurs paramètres nécessaires pour le suivi

Ces résultats suggèrent que le sotatercept pourrait permettre, dans l'HTAP, une récupération structurelle précoce du cœur droit, dépendante de la post-charge. Aucun effet inotrope positif direct ne peut en revanche en être déduit. Le caractère rétrospectif de l'étude, l'absence de groupe contrôle et la faible taille de la cohorte à long terme imposent toutefois une confirmation par des études prospectives. Pour le suivi en pratique courante, une échocardiographie multiparamétrique pourrait être plus informative que la seule TAPSE.

Étude académique du Réseau français de l’hypertension pulmonaire (centre coordinateur : Hôpital Bicêtre, Paris), menée sur les patients du programme français d’accès précoce au sotatercept ; aucun financement déclaré dans le résumé.