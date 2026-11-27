Une baisse précoce et modérée du DFGe est à surveiller lors d'un traitement par finérénone. Mohammed Haneefa Nizamudeen / iStock / Getty Images Plus / via Getty Images

Plusieurs traitements cardio-rénaux peuvent entraîner, peu après leur instauration, une baisse transitoire du débit de filtration glomérulaire estimé (DFGe). Avec les inhibiteurs du cotransporteur sodium-glucose de type 2 (iSGLT2), cet effet est notamment expliqué par une vasoconstriction de l'artériole afférente ; avec les inhibiteurs du système rénine-angiotensine, par une vasodilatation de l'artériole efférente.

Effet hémodynamique ou insuffisance rénale aiguë ?

Les recommandations préconisent de ne pas interrompre systématiquement un traitement de l'insuffisance cardiaque conforme aux recommandations en cas de modifications légères et transitoires de la fonction rénale. En pratique courante, les baisses précoces du DFGe conduisent néanmoins souvent à des interruptions de traitement. La question reste notamment posée de savoir si une atteinte tubulaire structurelle peut se cacher derrière cette baisse du DFGe d'origine hémodynamique.

FIVE-STAR permet l'analyse de biomarqueurs urinaires spécifiques

L'étude FIVE-STAR, promue par les investigateurs, a inclus 101 adultes atteints de diabète de type 2 et de maladie rénale chronique (MRC) dans 13 centres au Japon. Le DFGe était compris entre 25 et moins de 90 ml/min/1,73 m² et le rapport albuminurie/créatininurie (RAC) entre 30 et moins de 3 500 mg/g. Les patients ont reçu de la finérénone ou un placebo pendant 24 semaines.

Le critère de jugement principal de l'étude portait sur la rigidité artérielle, mesurée par l'index vasculaire cœur-cheville (Cardio-Ankle Vascular Index, CAVI). La sous-analyse présentée ici s'est appuyée sur de nombreux échantillons urinaires pour étudier des marqueurs d'une éventuelle atteinte tubulaire, parmi lesquels la pentosidine, le collagène de type IV, l'α1-microglobuline, la β2-microglobuline, la NGAL (lipocaline associée à la gélatinase des polynucléaires neutrophiles), la NAG (N-acétyl-β-D-glucosaminidase) et la L-FABP (protéine de liaison des acides gras de type hépatique).

Des baisses du DFGe plus fréquentes sous finérénone

Quatre semaines après le début du traitement, 70,6 % des patients traités par finérénone et 44,0 % des patients du groupe placebo présentaient une baisse du DFGe, quelle qu'en soit l'ampleur. Une baisse de plus de 10 % était observée chez 33,3 % contre 14,0 % des patients, et une baisse de plus de 15 % chez 19,6 % contre 6,0 %.

Au sein du groupe finérénone, 17 patients présentant une baisse de plus de 10 % ont été comparés à 34 patients sans baisse du DFGe. Les caractéristiques initiales étaient globalement similaires. On notait toutefois, entre autres, un DFGe initial médian plus élevé et un RAC médian plus bas chez les patients présentant une baisse précoce du DFGe. En raison de la petite taille des groupes, aucun facteur prédictif robuste ne peut cependant en être tiré.

Les biomarqueurs ne suggèrent pas d'atteinte tubulaire aiguë

La baisse précoce du DFGe n'a modifié de façon significative l'effet de la finérénone sur aucun des biomarqueurs urinaires étudiés. Toutes les valeurs de p d'interaction rapportées étaient supérieures à 0,05. De même, chez les patients présentant une baisse initiale du DFGe, aucune augmentation significative des marqueurs d'atteinte tubulaire n'a été observée sous finérénone par rapport au placebo sur 24 semaines.

Ces résultats confortent ainsi l'hypothèse selon laquelle la baisse précoce du DFGe sous finérénone serait principalement d'origine hémodynamique et ne correspondrait pas systématiquement à une atteinte tubulaire aiguë.

Une petite sous-analyse qui demande confirmation

Ces résultats plaident contre un arrêt réflexe de la finérénone sur la seule base d'une baisse précoce et modérée du DFGe. Ils ne remplacent toutefois pas l'évaluation clinique ni la surveillance de la fonction rénale et des électrolytes.

L'analyse n'avait pas la puissance statistique propre pour évaluer les variations des biomarqueurs urinaires. S'y ajoutent le faible nombre de participants, des intervalles de confiance larges et des fenêtres temporelles différentes pour l'évaluation précoce du DFGe et pour les variations des biomarqueurs mesurées sur 24 semaines. Des études prospectives de plus grande envergure devront préciser chez quels patients, et jusqu'à quelle ampleur, une baisse du DFGe peut être considérée avec certitude comme un effet pharmacodynamique attendu.

Étude promue par les investigateurs de l'université de Saga (Japon) et financée par Bayer Yakuhin (filiale japonaise de Bayer).