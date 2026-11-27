Les patients non traités par iSGLT2 se voyaient proposer une consultation téléphonique spécialisée. Vadym Pastukh / iStock / Getty Images Plus / via Getty Images

Résumé Piliers du traitement de l'insuffisance cardiaque depuis 2023, les inhibiteurs du SGLT2 (iSGLT2) restent insuffisamment prescrits.

L'étude danoise EMAIL-HF a évalué si l'identification des personnes éligibles non traitées à l'aide des registres nationaux et le fléchage vers une consultation téléphonique spécialisée pouvaient permettre d'augmenter la prescription des iSGLT2 dans cette population.

Menée chez près de 6 000 participants, l'étude a montré qu'à 6 mois le pourcentage de personnes sous iSGLT2 était le double dans le groupe intervention (18,6 %) par rapport au groupe standard (8,2 %).

L'étude a manqué de puissance pour montrer un bénéfice clinique à 24 mois.

Les inhibiteurs du cotransporteur sodium-glucose de type 2 (iSGLT2) comme la dapagliflozine et l'empagliflozine réduisent le risque d'événements cardiovasculaires chez les patients atteints d'insuffisance cardiaque. Ils occupent donc une place bien établie dans le traitement médicamenteux des recommandations actuelles de la Société européenne de cardiologie (ESC). Ils ne sont pourtant pas prescrits à tous les patients éligibles en pratique clinique, ou le sont avec retard.

Écart entre recommandations et pratique

Les patients atteints d'insuffisance cardiaque ancienne ne sont pas toujours suivis régulièrement dans une consultation spécialisée d'insuffisance cardiaque. Leur prise en charge est souvent assurée en médecine générale ou dans des structures de cardiologie non spécialisées. L'adaptation aux nouvelles recommandations peut s'en trouver retardée. L'étude EMAIL-HF, dont les résultats ont été présentés lors d'une session Hot Line au congrès 2026 de l'ESC, à Munich, a évalué une approche possible pour combler cet écart. Les auteurs ont examiné s'il était possible d'identifier, à l'aide des registres de santé nationaux, des patients jusque-là non traités et de les orienter de manière ciblée vers une évaluation spécialisée.

EMAIL-HF, une étude randomisée fondée sur les registres

L'étude randomisée a inclus des patients atteints d'insuffisance cardiaque, résidant dans la région de la capitale du Danemark et dans la commune de Roskilde, qui ne recevaient pas d'iSGLT2. Ils ont été répartis entre la stratégie numérique et la prise en charge habituelle.

Le groupe intervention a reçu, via le système public de messagerie sécurisée Digital Post, des informations sur les iSGLT2 ainsi qu'une proposition de consultation téléphonique avec un médecin spécialisé dans l'insuffisance cardiaque. À partir du dossier patient informatisé, ce spécialiste vérifiait si un traitement était indiqué selon les recommandations actuelles de l'ESC. Le groupe contrôle n'a reçu aucun courrier numérique et a poursuivi son suivi habituel.

Au total, 5 996 patients ont participé. Leur âge moyen était de 71 ans et 33 % étaient des femmes. L'insuffisance cardiaque évoluait en moyenne depuis environ cinq ans. Environ 40 % des patients avaient déjà été hospitalisés pour leur insuffisance cardiaque. Dans le groupe intervention, 60 % ont répondu à l'invitation et se sont inscrits sur la plateforme.

Un gain de 10 % pour l'instauration du traitement

Le critère de jugement principal était la proportion de patients ayant débuté un traitement par dapagliflozine ou empagliflozine dans les six mois. Elle était de 18,6 % dans le groupe intervention et de 8,2 % en prise en charge habituelle. La stratégie numérique a ainsi plus que doublé l'instauration d'un traitement par iSGLT2. La différence entre les deux groupes persistait à 24 mois.

Ces résultats montrent que les données numériques des registres peuvent servir non seulement à observer les pratiques de soins, mais aussi à mettre en œuvre de façon ciblée des traitements conformes aux recommandations. La stratégie a permis de contacter les patients de manière ciblée, indépendamment de tout rendez-vous prévu en consultation spécialisée d'insuffisance cardiaque.

Pas de différence démontrée sur les événements cliniques

Sur 24 mois, le critère secondaire composite associant hospitalisation pour insuffisance cardiaque ou décès toutes causes est survenu chez 13,0 % des patients du groupe intervention et chez 14,0 % de ceux du groupe contrôle. La différence entre les groupes n'était pas statistiquement significative.

Selon les auteurs de l'étude, seule une partie des patients contactés a répondu à l'invitation puis a effectivement débuté un traitement. De ce fait, la différence absolue de recours aux iSGLT2 entre les groupes est restée limitée. Une étude nettement plus large aurait été nécessaire pour évaluer de manière fiable l'impact éventuel sur les hospitalisations pour insuffisance cardiaque et la mortalité totale.

Une approche numérique qui pourrait réduire les écarts de prise en charge

Les auteurs de l'étude voient dans ce concept un moyen de réduire l'écart entre données probantes et prise en charge réelle des patients. Des systèmes de santé numériques pourraient identifier, à partir des registres, les patients éligibles et les contacter activement lorsqu'un traitement recommandé n'a pas encore été mis en place.

Toutefois, seule une partie des patients contactés a répondu à l'invitation, et une part encore plus faible a effectivement débuté un traitement. Pour un impact plus large sur la prise en charge, il faudrait donc probablement augmenter à la fois le taux de réponse à la sollicitation et l'instauration effective du traitement. Des études plus larges devront déterminer si les critères cliniques peuvent ainsi être améliorés.

L'étude EMAIL-HF a été promue par l'hôpital universitaire de Copenhague Herlev et Gentofte et financée par l'hôpital universitaire de Copenhague Herlev et Gentofte, la Novo Nordisk Foundation et Boehringer Ingelheim.