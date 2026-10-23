Demain, pourra‑t‑on améliorer le dépistage des cardiopathies congénitales de l’enfant sans examen invasif ?

La recherche s’intéresse à la sismocardiographie, une technique qui enregistre les mouvements cardiaques. Une piste pour mieux repérer, demain, les profils pathologiques.

Parce que les signes de la maladie sont parfois discrets et l’examen de référence complexe, dépister ces pathologies reste un défi

Les cardiopathies congénitales correspondent à des malformations du cœur présentes chez le nourrisson dès sa naissance.

Chaque année, près d’un enfant sur cent naît avec une cardiopathie congénitale, c’est-à-dire une malformation du cœur ou des gros vaisseaux présente dès la naissance.

Certaines cardiopathies sont détectées durant la grossesse ou dans les premiers jours de vie, mais d’autres passent inaperçues pendant des mois, voire des années. En cause : des signes cliniques discrets, des souffles cardiaques difficiles à interpréter, et un accès parfois limité aux examens spécialisés.

Face à ces limites, la recherche explore de nouvelles approches de dépistage, plus simples, non invasives et complémentaires des outils existants.

C’est dans ce contexte que s’inscrit notre étude qui a été menée aux hôpitaux universitaires HUDERF et Erasme, à Bruxelles en Belgique, et qui s’est intéressée à une technique encore peu connue du grand public : la sismocardiographie.

Pourquoi le dépistage reste un défi en pédiatrie

Le premier signe d’alerte d’une cardiopathie congénitale est souvent un souffle cardiaque à l’auscultation. Or, la majorité des souffles chez l’enfant sont bénins. À l’inverse, certaines malformations cardiaques peuvent être présentes sans souffle audible, ou avec des signes cliniques tardifs.

L’échocardiographie transthoracique complète est aujourd’hui la référence pour établir un diagnostic précis. Mais cet examen est coûteux, dépend de l’opérateur et n’est pas toujours immédiatement accessible, en particulier hors des centres spécialisés. En maternité, l’auscultation et l’oxymétrie du pouls permettent un premier tri, mais leur sensibilité reste imparfaite.

Qu'est-ce que l'oxymétrie du pouls? Comment cette technique est-elle utilisée dans les cardiopathies congénitales? L'oxymétrie du pouls consiste à placer un petit capteur lumineux (souvent au pied ou à la main du bébé) qui mesure le taux d'oxygène dans le sang de manière indolore et instantanée. Le principe repose sur la lumière: celle-ci traverse la peau et est absorbée différemment par l'hémoglobine selon que cette dernière transporte de l'oxygène ou non. La machine analyse ces différences pour calculer le pourcentage de sang oxygéné.

Certaines malformations cardiaques congénitales empêchent le sang d'être correctement saturé en oxygène avant d'être envoyé dans le corps, ce qui abaisse anormalement ce taux de saturation.

D’où la question : existe-t-il des signaux objectifs, faciles à mesurer, qui reflètent directement le fonctionnement mécanique du cœur ?

Mesurer les vibrations du cœur

À chaque battement, le cœur ne produit pas seulement des sons : il génère aussi des microvibrations liées à la contraction du muscle cardiaque, au mouvement des valves et à l’écoulement du sang. Ces vibrations se propagent jusqu’à la paroi thoracique.

La sismocardiographie consiste à enregistrer ces mouvements à l’aide d’un petit capteur, contenant un accéléromètre et un gyroscope (le gyroscope est un capteur qui mesure les vitesses angulaires ; il est donc complémentaire de l’accéléromètre qui mesure les accélérations linéaires), placé sur le sternum. Contrairement à l’électrocardiogramme, qui mesure l’activité électrique du cœur, cette technique renseigne directement sur son activité mécanique.

Utilisée ponctuellement depuis les années 1950, y compris chez des astronautes lors de certaines missions spatiales, la sismocardiographie a récemment connu un regain d’intérêt, notamment chez l’adulte. En pédiatrie, en revanche, les données restaient très limitées.

Une étude sur des enfants de 1 jour à 16 ans

Dans notre étude, nous avons enregistré les signaux sismocardiographiques de 92 enfants âgés de 1 jour à 16 ans, pris en charge pour une évaluation cardiologique à l’HUDERF et à l’hôpital Erasme.

Les enfants ont été répartis en trois groupes :

des enfants sans souffle cardiaque et sans cardiopathie,

des enfants avec un souffle dit bénin, sans cardiopathie,

des enfants dont le souffle était lié à une cardiopathie congénitale (comme une communication interventriculaire ou une sténose pulmonaire).

Les enregistrements des vibrations sternales, d’une durée de quelques minutes, ont été réalisés au repos, sans douleur ni risque pour les patients.

Des signaux interprétables, quel que soit l’âge

Premier résultat important : dans près de 85 % des cas, les signaux obtenus étaient exploitables. Ce taux élevé est comparable à celui observé chez l’adulte, et il n’était pas influencé par l’âge, le sexe ou la morphologie anatomique des enfants.

Cela montre que cette approche est techniquement réalisable, y compris chez les plus jeunes, à condition que l’enfant soit calme et relativement immobile pendant l’enregistrement.

Des différences selon le type de cardiopathie

En combinant, chez chaque enfant, l’ensemble des micromouvements vibratoires, on peut obtenir une mesure globale de l’activité mécanique du cœur, c’est-à-dire son énergie cinétique. Cette approche permet de résumer, en une information synthétique, l’intensité des mouvements générés par la contraction du muscle cardiaque et par l’écoulement du sang.

Nous avons ensuite observé comment cette énergie se répartit au cours des différentes phases du cycle cardiaque : juste avant la contraction, pendant la contraction proprement dite, puis lors du relâchement du cœur. Autrement dit, il ne s’agit pas seulement de savoir « combien » le cœur bouge, mais à quel moment du cycle ces mouvements sont les plus marqués.

Cette distribution de l’énergie cinétique n’est pas la même chez tous les enfants. Dans notre étude, certaines cardiopathies congénitales présentent des signatures mécaniques spécifiques. Par exemple, chez les enfants atteints de certaines cardiopathies congénitales (comme la communication interventriculaire ou la sténose pulmonaire), une part plus importante de l’énergie était concentrée pendant les phases clés de la contraction cardiaque.

Ces résultats sont cohérents avec la physiopathologie de ces maladies : le passage anormal ou accéléré du sang crée des écoulements plus turbulents, qui se traduisent par des vibrations mécaniques plus intenses. À l’inverse, certaines anomalies plus discrètes génèrent des perturbations mécaniques plus faibles, et seraient donc plus difficiles à distinguer avec cette méthode.

Un outil prometteur, mais pas encore un test miracle

Ces résultats suggèrent que la sismocardiographie pourrait aider à distinguer certains profils cardiaques pathologiques de profils normaux ou bénins. Elle ne remplace évidemment ni l’examen clinique ni l’échocardiographie, mais pourrait s’inscrire comme un outil de tri ou d’aide à la décision.

Il est important de rester prudent. Notre étude est exploratoire, et le nombre de patients reste limité. De plus, les signaux varient fortement d’un enfant à l’autre, et leur interprétation doit encore être affinée.

Quelles perspectives pour la pratique clinique ?

À terme, un dispositif non invasif capable de capter ces signaux mécaniques du cœur pourrait trouver sa place dans des contextes variés : consultations de pédiatrie générale, services d’urgence, ou dépistage dans des régions isolées où l’accès à l’imagerie spécialisée est restreint. Il s’agirait alors d’un outil d’aide au dépistage, complémentaire à l’examen clinique, permettant d’orienter plus rapidement les enfants nécessitant une évaluation cardiologique approfondie.

Avant cela, des études à plus grande échelle seront nécessaires, en particulier chez les nourrissons, afin de mieux définir la sensibilité et la spécificité de cette approche et d’identifier précisément les types de cardiopathies pour lesquels elle est réellement pertinente.

À plus long terme, ces travaux ouvrent aussi une perspective technologique intéressante : les smartphones modernes intègrent déjà des capteurs similaires à ceux utilisés dans notre étude, notamment des accéléromètres et des gyroscopes capables de mesurer des micromouvements.

Si les performances diagnostiques de cette approche se confirment, cela pourrait, à terme, permettre de premières évaluations réalisées à l’aide d’un simple smartphone, un outil aujourd’hui largement répandu. Une telle évolution ne remplacerait pas les examens spécialisés, mais pourrait contribuer à rendre le dépistage cardiovasculaire pédiatrique plus accessible, notamment dans les contextes où les ressources médicales sont limitées.

L’enjeu est clair : améliorer le dépistage précoce des cardiopathies congénitales, sans alourdir les parcours de soins, en s’appuyant sur des mesures simples, objectives et bien tolérées par les enfants.

Amin Hossein, PhD, Université Libre de Bruxelles (ULB)

Cet article est republié à partir de The Conversation sous licence Creative Commons. Lire l’article original.