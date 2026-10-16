L'amibe Naegleria fowleri peut infecter le cerveau via de l'eau contaminée dans les fosses nasales. Mohammed Haneefa Nizamudeen / iStock / Getty Images Plus / via Getty Images

Les autorités mexicaines ont fait état de la présence de la fameuse amibe "mangeuse de cerveau" dans six lacs artificiels d'une région très touristique du pays, qui ont été fermés, a-t-on appris de source officielle.

Des agents de santé de l'État du Yucatán ont analysé l'eau de six des neuf lacs du Yucatan (sud-est), après le décès d'un moniteur de ski nautique qui avait contracté l'amibe Naegleria fowleri en septembre dernier, selon le Secrétariat à la santé régional.

Ces lacs ont été construits à des fins récréatives, pour le ski nautique, le paddle et le kayak, dans des centres commerciaux et des résidences de luxe.

Le Yucatán est connu pour ses plages du Golfe du Mexique, ses stations balnéaires et pour ses ruines mayas.

Il s'agit du premier décès enregistré dans cet État, célèbre également pour ses impressionnantes cuves naturelles d'eau douce, connues sous le nom de cénotes (des puits et cavités naturels à l'eau douce et cristalline, formés par l'effondrement de la roche calcaire), où les autorités ont décidé de renforcer la surveillance sanitaire.

Des cas très rares mais très sévères

Le secrétaire à la Santé du Yucatán, Alberto Alcocer, a exhorté les habitants à consulter au plus vite un médecin s'ils ont été possiblement en contact avec une eau contaminée.

"Trouver cette amibe dans l'environnement ne signifie pas qu'il existe une épidémie, ni que les personnes qui ont visité ces lieux sont malades", a précisé ce responsable dans une vidéo publiée le 14 octobre au soir.

"Le mécanisme d'infection se produit lorsque l'eau contaminée (...) pénètre par le nez", a-t-il expliqué : "cela signifie que nous devons continuer à agir de manière préventive".

Le moniteur de ski décédé a été hospitalisé plusieurs jours avant de mourir d'une méningo-encéphalite amibienne primitive, la maladie provoquée par l'amibe.

La Naegleria fowleri prolifère dans les eaux douces stagnantes de lacs, rivières, étangs et sources chaudes partout dans le monde, en particulier entre 35 et 46°C, selon les autorités sanitaires mexicaines.

Les infections cérébrales qu'elle cause sont très rares, mais presque toujours mortelles.

Le gouvernement du Yucatán a ouvert une enquête sur les entreprises chargées de l'entretien et de la qualité de l'eau du premier lac où la présence de l'amibe a été détectée.

D'après une dépêche publiée par l'AFP le 15 octobre 2026.