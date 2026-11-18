Le pharmacien d'officine a un rôle clé dans le parcours de soins des patients ayant un cancer. jacoblund / iStock / Getty Images Plus / via Getty Images

Résumé [PODCAST] La dispensation des anticancéreux oraux en ville et la mise en place d'entretiens conventionnels en officine concrétisent l'implication du pharmacien dans le parcours de soins des patients ayant un cancer. L'intervention officinale vise deux objectifs : assurer un accompagnement de proximité et renforcer l'adhésion du patient à son traitement. Pour y parvenir, la formation et l'interprofessionnalité constituent des leviers essentiels. C'est de ce constat qu'est né le projet Oncofficine en Nouvelle-Aquitaine à l'initiative de Barbara Lortal, pharmacienne à l'Institut Bergonié, et de Valérie Bellamy, patiente partenaire. Pour renforcer le lien entre la ville et l'hôpital et favoriser le partage d'expérience avec l'intervention d'un patient partenaire, Barbara Lortal et Valérie Bellamy sont allées auprès des pharmaciens d'officine aux quatre coins de la région. Ces rencontres ont été l'occasion de présenter la plateforme en ligne Oncofficine, qui leur propose des ressources documentaires et une formation gratuite et validante au titre du développement professionnel continu (DPC). À l’issue de cette première phase de déploiement, le binôme dresse pour VIDAL un premier bilan du dispositif Oncofficine et en présente les perspectives.

Cette vidéo est bloquée car vous n'avez pas accepté les cookies et autres traceurs déposés via notre site internet. Cette vidéo est visible à l'aide de player.ausha.co. Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l'usage étant opéré par player.ausha.co avec vos données, qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : Interactions avec les réseaux sociaux ;

Affichage de publicités personnalisées par rapport à votre profil et activités sur ce site et des sites tiers. En cliquant sur « Configurer les cookies », vous ouvrez notre configurateur vous permettant d'accepter ou de refuser les cookies et autres traceurs susmentionnés conformément à notre Politique cookies .

VIDAL News. Parole d'experts. David Paitraud reçoit Dr Barbara Lortal, pharmacienne hospitalière et Valérie Bellamy, patiente partenaire à l'Institut Bergonié de Bordeaux sur le dispositif Oncofficine.

De nombreux médicaments prescrits dans le cadre d'une prise en charge de cancer sont aujourd'hui dispensés en ville, des anticancéreux, mais aussi et bien souvent des traitements d'appoint à la chimiothérapie. Le pharmacien d'officine devient ainsi un acteur clé dans le parcours de soins en oncologie. Son intervention est multiple : dispensation des médicaments, écoute et conseils, et depuis quelques années, des entretiens conventionnels pour les patients sous anticancéreux oraux [1]. C'est ce constat qui a conduit nos invités à imaginer le projet Oncofficine [2] en Nouvelle-Aquitaine.

Comment vous êtes-vous rencontrées ?

Valérie Bellamy, patiente partenaire. Nous nous sommes rencontrées il y a trois ans, à l'occasion d'un stage à l'Institut Bergonié, dans le cadre de ma formation intitulée « Diplôme universitaire (DU) de patiente partenaire » à Sorbonne Université. Barbara m'a accueillie gentiment dans son service. Ce n'était pas évident d'imaginer un stage de patient partenaire dans le service de pharmacie. Cette rencontre et cet accueil ont donné naissance à ce projet.

Barbara Lortal, pharmacienne hospitalière. C'était inédit parce que généralement les patients partenaires sont centralisés sur les services de soins, mais comme la pharmacie évolue et qu'on a de plus en plus de missions cliniques, je trouvais naturel et essentiel de pouvoir discuter avec les patients partenaires. Nous nous sommes rapidement bien entendues.

Vous êtes allées à la rencontre des pharmaciens d'officine. Pourquoi ?

Valérie Bellamy. Les pharmaciens d'officine ont besoin d'échanges et d'accompagnement, sur les connaissances mais aussi sur les ressources qui existent sur leur territoire. On a imaginé cette démarche « d'aller vers » au sein des associations de patients. En nous accueillant, elles nous permettent de réunir ces pharmaciens et de leur partager le vécu du patient pendant ses traitements à travers un Serious Game très immersif. Ces pharmaciens sont enchantés que l'Institut Bergonié de Bordeaux se déplace chez eux, à Dax, La Roche-Posay, Niort, Bayonne, et à Pau. Ce sont vraiment des retours de gratitude sur cette démarche d'aller vers.

Barbara Lortal. Bien que pharmacienne hospitalière, je suis très portée sur la ville. Personnellement, ma mère était pharmacienne d'officine. J'ai vécu au-dessus de la pharmacie. J'y ai travaillé tous les étés et pendant toutes mes études. Donc, je connais les avantages et les inconvénients d'être pharmacien d'officine. En arrivant dans le milieu hospitalier, je trouvais qu'il n'y avait pas assez d'échanges avec la ville alors que c'est naturel. Un parcours de soins se vit à l'échelle du patient, les différents acteurs de santé doivent se tenir la main. On a tous besoin des uns et des autres.

J'ai eu le sentiment que ce serait un plus si on arrivait à mettre l'expérience du patient partenaire au service des officinaux. On s'est aperçu que beaucoup de pharmaciens n'y allaient pas parce qu'ils avaient peur d'aborder le sujet du cancer, comme si c'était un tabou. Il nous faut faire sauter ce verrou.

Pourquoi le patient partenaire est-il peu connu dans les soins ambulatoires ?

Valérie Bellamy. Le patient partenaire est peu connu, car sa fonction est récente dans le monde du soin. Il gagne à être connu et fait souvent l'unanimité des professionnels qui osent se lancer dans ce partenariat. On parle de l'oncologie aujourd'hui, mais des patients partenaires existent dans tous types de maladies chroniques. Apporter un point de vue « patients » est à la fois précieux pour les professionnels, mais aussi pour les patients qu'on accompagne, qui se reconnaissent en nous qui ne portons pas de blouse blanche, qui sommes auprès d'eux pour les accompagner pendant leur parcours de soins et après.

Cela me paraissait aussi une évidence d'aller vers les pharmaciens. C'est le professionnel de santé qu'on connaît avant d'être malade et c'est un repère pour nous, près de chez nous, ouvert tous les jours, sans rendez-vous. Le pharmacien d'officine a toute sa place dans notre parcours de soins.

Saviez-vous que le pharmacien d'officine pouvait mettre en place des entretiens conventionnels pour les patients sous chimiothérapie orale ?

Valérie Bellamy. Absolument pas. J'ai découvert cette possibilité à l'occasion du stage réalisé à l'Institut Bergonié auprès de Barbara. Cela m'a tellement interloquée que j'ai interrogé les pharmaciens de mon territoire, et j'étais extrêmement déçue de constater qu'aucun des pharmaciens que j'avais interrogés ne mettait en place ces entretiens pharmaceutiques. Alors que c'est un outil précieux pour accompagner et suivre les patients au plus près de chez eux.

Comment un patient partenaire pourrait-il intervenir en milieu ambulatoire auprès des pharmaciens d'officine ou des médecins généralistes ?

Barbara Lortal. Par des échanges entre personnels médicaux. On n'est pas regroupé en ville comme on peut l'être dans un établissement. C'est un peu complexe de mettre à disposition un partenaire, c'est une question d'organisation. On peut toucher ceux qui sont au sein des communautés professionnelles territoriales de santé (CPTS). Reste le problème du financement, de la mise à disposition du travail salarial ou pas... Par ailleurs, tous les professionnels de santé ne sont pas dans des CPTS. Et il faut aussi toucher ces personnes-là, parce que c'est vraiment un travail en réseau avec des patients partenaires.

Allez-vous continuer à rencontrer les pharmaciens d'officine en Nouvelle-Aquitaine ?

Barbara Lortal. C'est la bonne nouvelle ! Effectivement, l'agence régionale de santé (ARS) et l'Omédit de Nouvelle-Aquitaine nous ont suivis. On remercie Marcela Arnaud de l'ARS Nouvelle-Aquitaine pour nous avoir soutenus, ainsi qu'Antoine Brouillaud de l'Omédit Nouvelle-Aquitaine, Guadeloupe et Guyane. Ce projet a vocation à perdurer.

Valérie Bellamy. Le projet va prendre de l'ampleur, parce que sillonner les routes de Nouvelle-Aquitaine demande du temps et de l'énergie. Le faire à deux, c'était bien, mais le faire avec d'autres, ce sera encore mieux. Le projet est maintenant de recruter de nouveaux pharmaciens hospitaliers et de nouveaux patients partenaires pour nous accompagner dans le développement du projet sur tous les territoires de Nouvelle-Aquitaine ; de mettre en place des binômes de pharmaciens hospitaliers et de patients pour aller proposer ces temps d'échange avec les pharmaciens d'officine dans notre région.

Pharmacie hospitalière et pharmacie d'officine ont encore parfois du mal à échanger. Pourtant l'une et l'autre peuvent s'entraider...

Barbara Lortal. Oui, effectivement, c'est un lien qui se crée dans les deux sens. On peut me poser des questions sur telle nouvelle molécule, parce que cela avance extrêmement vite en cancérologie. Pour autant, on en apprend aussi auprès de nos collègues pharmaciens d'officine, notamment sur les crèmes dermocosmétiques, et tout ce qui est sans ordonnance, que nous, finalement, on ne voit pas.

Que propose la plateforme Oncofficine éponyme ?

Barbara Lortal. Oncofficine [2] est issu d'un appel à projet auquel a répondu l'Institut Bergonié. Il s'adresse aux pharmaciens d'officine. Il a été créé avec beaucoup de monde : les unions régionales des professionnels de santé (URPS), les pharmaciens de ville, l'Omédit, l'ARS, des médecins et des patients partenaires.

La plateforme Oncofficine propose :

un autotest qui permet de vous situer : qu'est-ce que vous avez besoin d'acquérir ou qu'est-ce qu'il vous manque pour jouer le jeu de l'accompagnement en cancérologie sur les thérapies orales ?

qui permet de vous situer : qu'est-ce que vous avez besoin d'acquérir ou qu'est-ce qu'il vous manque pour jouer le jeu de l'accompagnement en cancérologie sur les thérapies orales ? de petits films réalisés sur toute la région Nouvelle-Aquitaine, avec des patients partenaires, des professeurs, des pharmaciens hospitaliers et de villes ;

réalisés sur toute la région Nouvelle-Aquitaine, avec des patients partenaires, des professeurs, des pharmaciens hospitaliers et de villes ; des témoignages qui disent que si vous avez un rôle à jouer, il est essentiel en tant que pharmacien de ville ;

qui disent que si vous avez un rôle à jouer, il est essentiel en tant que pharmacien de ville ; deux simulateurs en santé : un sur le cancer du sein et un sur le cancer du poumon ;

un sur le cancer du sein et un sur le cancer du poumon ; des annuaires de toutes les pharmacies à usage interne (PUI), pour créer du lien entre les pharmaciens. Ainsi, si vous avez un problème sur une ordonnance par exemple, vous pouvez appeler la pharmacie. Tout est fait, à ce jour, pour limiter les accès aux oncologues, parce qu'on peut régler énormément de problèmes à notre niveau sans passer par les oncologues ;

(PUI), pour créer du lien entre les pharmaciens. Ainsi, si vous avez un problème sur une ordonnance par exemple, vous pouvez appeler la pharmacie. Tout est fait, à ce jour, pour limiter les accès aux oncologues, parce qu'on peut régler énormément de problèmes à notre niveau sans passer par les oncologues ; des liens vers les sites officiels qui regroupent toutes les fiches Omédit ou de la Société française de pharmacie oncologique (SFPO) : l'Association francophone des soins oncologiques de support (AFSOS), l'Inca...

qui regroupent toutes les fiches Omédit ou de la Société française de pharmacie oncologique (SFPO) : l'Association francophone des soins oncologiques de support (AFSOS), l'Inca... un test final de ses connaissances. Cette formation est gratuite et validante au titre du développement professionnel continu (DPC). Une inscription avec le numéro RPPS suffit.

Interview : David Paitraud, pharmacien

Transcription : Dam-Thi Tsuvaltsidis, secrétaire de rédaction

Montage : Robin Benatti & David Paitraud

Remerciements : Dr Barbara Lortal, pharmacienne et Valérie Bellamy, patiente partenaire à l'institut Bergonié de Bordeaux

*Transcription non exhaustive