Cancer du sein : plusieurs mesures pour améliorer l'accès et l'offre de dépistage

Le ministère de la Santé vise le dépistage de 80 000 femmes supplémentaires par an. Nadiia Moiseyenko / iStock / Getty Images Plus / via Getty Images

Accès facilité aux rendez-vous, renforcement de la participation des radiologues et centres d'imagerie, formation des radiologues hospitaliers : le ministère de la Santé a affiché le 30 septembre, à la veille d'Octobre rose, la volonté que le dépistage du cancer du sein atteigne "davantage de femmes".

Face au cancer du sein, "depuis près de dix ans, nous avons renforcé les moyens, fait progresser les prises en charge et réduit certains restes à charge. Mais nous devons aller plus loin, notamment pour faciliter concrètement l'accès au dépistage partout sur le territoire", estime la ministre Stéphanie Rist, dans un communiqué qui dresse un bilan de l'action en la matière depuis 2017.

À l'occasion du mois de sensibilisation au dépistage de ce cancer, le ministère fait valoir qu'en près de dix ans, "les campagnes d'information et les invitations ont été renforcées, les démarches simplifiées et des actions déployées pour aller vers les femmes les plus éloignées du système de santé".

Mais "l'accès à un rendez-vous de mammographie demeure encore trop souvent complexe sur certains territoires", et le gouvernement souhaite "faciliter les démarches", notamment avec une plateforme unique assortie d'un site internet recensant l'ensemble des rendez-vous disponibles.

Il compte aussi renforcer la mobilisation des plateformes téléphoniques de l'Assurance maladie pour accompagner jusqu'à la prise de rendez-vous les femmes n'ayant pas fait leur dépistage, particulièrement les plus éloignées du système de soins.

"L'objectif est de permettre à 80 000 femmes supplémentaires par an d'accéder à un rendez-vous de dépistage", selon le communiqué.

Et "il faut aussi renforcer l'offre de dépistages organisés", juge le ministère de la Santé, qui souhaite "renforcer la participation des radiologues et des centres d'imagerie" par une mesure dans le projet de budget 2027 de la Sécurité sociale.

En complément, l'ensemble des radiologues hospitaliers sera formé au dépistage organisé d'ici fin 2027.

Soins et dispositifs liés au cancer, des avancées

Quant à la loi améliorant la prise en charge de certains soins et dispositifs liés au cancer du sein, quatre mesures sont effectives (prothèses capillaires, parcours de soins global, activité physique adaptée, prothèses mammaires externes) et trois encore en chantier plus d'un an et demi après le vote, selon le bilan du ministère.

Pour les soutiens-gorges adaptés, l'objectif est une mise en œuvre fin 2026, après avis de la Haute autorité de santé. Pour les dispositifs de confort, très attendus par "les associations et les patientes", un arrêté définissant un panier de produits pris en charge est annoncé pour début 2027.

Et pour la dermopigmentation, un futur arrêté précisant les conditions d'activité des tatoueurs "sera soumis à concertation d'ici la fin de l'année".

D'après une dépêche publiée par l'AFP le 30 septembre 2026.