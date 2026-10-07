La France compterait 30 % de médecins en plus en 2040, selon la Drees 

La part des étudiants dans les effectifs sera non négligeable, de l'ordre de 17 % en 2040.Drazen Zigic / iStock / Getty Images Plus / via Getty Images

La France pourrait compter 30 % de médecins de plus en 2040 qu'aujourd'hui, et 75 % de plus à l'horizon 2060, selon une projection de la Drees, la direction statistique du ministère de la Santé.

L'étude publiée le 6 octobre prend notamment comme hypothèse que, comme aujourd'hui, environ 12 200 étudiants continueront d'entrer chaque année en deuxième année de médecine, et que 2 500 médecins à diplôme hors UE sont intégrés chaque année dans le système de soin.

Dans ce cas de figure, la France compterait en 2040 autour de 351 300 internes et médecins en activité de moins de 70 ans, un effectif qui passerait à 464 200 en 2060, indique l'étude. L'effectif actuel de médecins et d'étudiants est de 261 800.

La part des étudiants dans cet effectif total est non négligeable, puisqu’elle serait de 17 % en 2040, comme en 2025, et de 13 % en 2060. En 2060, les effectifs de médecins en activité seraient constitués de 187 600 généralistes et 276 600 médecins d’autres spécialités, contre 140 000 généralistes et 211 300 autres spécialistes en 2040.

Plusieurs scénarios testés

Autour de ce scénario tendanciel, la Drees étudie quelques variantes.

Les effectifs en 2060 ne seraient que de 400 800 si aucun médecin à diplôme hors UE n'est intégré, soit une hausse d'un peu plus de 50 % sur les effectifs d'aujourd'hui.

L'effectif serait à peine plus élevé (401 800) si le nombre d'étudiants en deuxième année de médecine redescendait à 9 200 en 2031.

En revanche, il doublerait à 527 700, si le nombre d'étudiants de deuxième année augmentait à 15 200 en 2031.

"Ces projections ne constituent pas des prévisions, mais permettent d’étudier les effets de différents scénarios", souligne la Drees.

Compte tenu notamment de la longueur des études (dix ans minimum), "la démographie médicale attendue en 2040 est en grande partie déjà déterminée par le nombre actuel de médecins en exercice et d'étudiants en médecine", indique-t-elle.

D'après une dépêche publiée par l'AFP le 7 octobre 2026.