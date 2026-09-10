[COLORECTAL] Les espèces de Fusobacterium en intratumral et la survie du cancer résécable

Introduction. Malgré une chirurgie à visée curative et une chimiothérapie adjuvante conforme, plus de 30 % des patients atteints d'un cancer colorectal (CRC) de stade II à III rechutent, et les facteurs de stratification actuels, cliniques et histopathologiques, restent de valeur prédictive limitée, exposant à un risque de sur/sous-traitement.

Méthodes. Dans ce contexte de recherche de biomarqueurs complémentaires à l'ADN tumoral circulant, cette étude de cohorte ambispective multicentrique espagnole, menée dans neuf centres de référence, a évalué la valeur pronostique de la détection intra tumorale de Fusobacterium spp. chez 740 patients opérés d'un CRC de stade I à III, à l'aide d'un test propriétaire combinant deux sondes d'hybridation in situ de l'ARN (une sonde bactérienne universelle de contrôle et une sonde ciblant spécifiquement le genre Fusobacterium) couplé à une analyse d'image numérique quantifiant la densité bactérienne intratumorale. Contrairement à la PCR quantitative utilisée dans d'autres cohortes, cette approche préserve l'architecture tissulaire, s'affranchit en partie de la faible biomasse microbienne et de la dégradation de l'ARN bactérien propres aux échantillons fixés au formol, et limite la contamination par des bactéries non associées à la tumeur.

Résultаts. Une positivité pour Fusobacterium spp. a été observée chez 21 % des patients soit une prévalence intermédiaire par rapport aux données publiées, très hétérogènes selon la méthode et la population (13 % dans les cohortes américaines de la Nurses' Health Study ; jusqu'à 56-57 % dans des cohortes japonaise et paneuropéenne utilisant la PCR sur tissu congelé). Les tumeurs Fusobacterium-positives étaient plus fréquemment latéralisées à droite, de haut grade, avec invasion vasculaire, lymphatique et périneurale, et associées à une moindre infiltration immunitaire du microenvironnement tumoral, ce qui est cohérent avec un rôle immunosuppresseur de la bactérie via l'inhibition de l'activité des lymphocytes T cytotoxiques et le recrutement de populations myéloïdes suppressives. Un profilage métagénomique complémentaire a confirmé que Fusobacterium nucleatum est l'espèce prédominante du genre et qu'elle coexiste avec d'autres commensaux buccaux (Parvimonas, Gemella, Peptostreptococcus, Campylobacter), suggérant un véritable entérotype tumoral distinct, anticorrélé à un second groupe bactérien plus proche d'un microbiote sain. Avec un suivi médian de 48,6 mois, la positivité était indépendamment associée à une survie sans récidive plus courte (HR 1,87 ; IC95 % 1,23-2,84 ; p=0,003) et une survie sans maladie plus courte (HR 1,84 ; IC95 % 1,27-2,70 ; p=0,001) en analyse multivariée ajustée sur l'âge, le sexe, le stade, la latéralité, le grade et le statut d'instabilité microsatellitaire, sans toutefois atteindre la significativité pour la survie spécifique au cancer colorectal ni pour la survie globale. Fait notable sur le plan thérapeutique, la chimiothérapie adjuvante améliorait significativement la survie sans maladie chez les patients Fusobacterium-négatifs (HR 0,38 ; IC95 % 0,20-0,74 ; p=0,004) mais pas chez les patients Fusobacterium-positifs (HR 0,68 ; IC95 % 0,25-1,8 ; non significatif), suggérant une moindre efficacité du traitement adjuvant standard en présence de la bactérie. À titre exploratoire, sur une sous-cohorte dédiée au suivi longitudinal, la détection post-opératoire de Fusobacterium nucleatum dans les selles précédait la rechute de jusqu'à trois ans et était fortement associée au risque de récidive (odds ratio 61,0 ; IC95 % 2,3-1652 ; p=0,01), ouvrant la voie à un suivi non invasif complémentaire de la surveillance radiologique et biologique habituelle.

Conclusion. Les auteurs concluent que la détection de Fusobacterium spp. identifie un sous-groupe de tumeurs à biologie agressive et à bénéfice réduit de la chimiothérapie adjuvante, justifiant l'exploration de son rôle en stratification thérapeutique préopératoire et en surveillance post-opératoire, dans la perspective d'une médecine de précision fondée sur le microbiome tumoral.

Article rédigé par Martin Duval.

Source | Serna G et al. Intratumoral fusobacterium species and survival in resectable colorectal cancer: a multicenter cohort study, ESMO Open. 2026;11(8):108342. DOI: 10.1016/j.esmoop.2026.108342