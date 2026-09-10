Bond des ventes de Wegovy et Mounjaro en officine depuis leur remboursement 

Une hausse de 74 % en volume, avec environ 536 000 boîtes délivrées.dontree_m / iStock / Getty Images Plus / via Getty Images

Les ventes de Wegovy (sémaglutide, Novo Nordisk) et Mounjaro (tirzépatide, Lilly) ont bondi de 74 % en volume en officine lors des semaines suivant leur inscription au remboursement dans l'obésité mi-juin, selon des chiffres présentés le 9 septembre 2026 par le groupement d'intérêt économique (GIE) Gers Data.

Depuis le 15 juin 2026, Wegovy est remboursé dans l'obésité, et Mounjaro dans l'obésité ainsi que dans le diabète de type 2, rappelle-t-on.

Le GIE a comparé les ventes en officine des deux médicaments sur les 11 semaines qui ont précédé cette prise en charge puis les 11 semaines suivantes, soit jusqu'au 30 août.

Il en ressort une hausse de 74 % en volume, à près de 536 000 boîtes délivrées.

Environ 60 % des boîtes dispensées en ville sur les 11 semaines suivant le 15 juin ont été "présentées au remboursement", selon les données du Gers Data. Interrogé par APMnews, il a précisé que Mounjaro regroupait 72 % de ces boîtes (indications du diabète et de l'obésité confondues) et 28 % Wegovy (obésité seulement).

Sur la dernière semaine du relevé, soit du 24 au 30 août, le pourcentage de boîtes entrant dans la prise en charge est monté à 65 %.

Depuis le début du remboursement, près des trois quarts (74 %) des patients venant en pharmacie avec une prescription de Wegovy ou de Mounjaro sont des femmes. Les boîtes pour lesquelles un remboursement est demandé sont majoritairement délivrées à des patients entre 35 et 64 ans : précisément 26 % pour les 45-54 ans, 24 % pour les 55-64 ans et 20 % pour les 35-44 ans.

Premiers contributeurs à la croissance en ville

La prise en charge de l'analogue du GLP-1 de Novo Nordisk et du double analogue du GLP-1 et du GIP de Lilly a "propulsé" leur classe thérapeutique en tête des classes les plus contributrices à la croissance du marché des médicaments remboursables en ville, a relevé le délégué général de Gers Data, Gilles Paubert.

La classe des antidiabétiques agonistes des récepteurs du GLP-1 (classe A10S) a enregistré 221 millions d'euros de ventes supplémentaires entre août 2025 et août 2026, soit une hausse de 61 %.

Parmi les plus importants moteurs de croissance, elle dépasse désormais celle des inhibiteurs de l'interleukine (L04C), qui a crû de 25 % sur la période avec 211 millions d'euros supplémentaires, et comprend notamment Dupixent (dupilumab, Sanofi/Regeneron) et Skyrizi (risankizumab, AbbVie).

Suivent les antinéoplasiques inhibiteurs de la protéine kinase (+7 %, soit +123 millions), les "autres produits du système nerveux central" (+16 %, soit +119 millions) et les antidiabétiques inhibiteurs du SGLT2 (+24%, + 87 millions).

La ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées, Stéphanie Rist, avait évoqué fin mai un coût annuel de la prise en charge des médicaments contre l'obésité d'une "centaine de millions d'euros" en année pleine pour une population cible estimée à 1 million de personnes, rappelle-t-on.