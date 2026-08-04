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    Une consultation citoyenne pour réfléchir au viellissement de la population

    Source :AFP
    Date de publication :04 août 2026
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    Obencem / iStock / Getty Images Plus / via Getty Images

    "En 2030, un Français sur quatre aura plus de 60 ans" : le gouvernement a lancé ce 3 août 2026 une consultation citoyenne sur les enjeux liés au vieillissement de la population française et préparer la Conférence nationale sur l'autonomie prévue à l'automne.

    Conçue sous la forme d'un questionnaire à 15 entrées, cette consultation publique "Vieillir en France, aujourd'hui et demain" aborde les thèmes de la santé, du logement et des Ehpad, de l'emploi, de l'autonomie et de l'accompagnement des personnes âgées.

    "Personnes âgées, proches aidants, professionnels du secteur et citoyens désireux de contribuer à la réflexion collective", sont invités à donner leur avis sur la plateforme gouvernementale Agora jusqu'au 20 septembre, précise le ministère de l'Autonomie et des personnes handicapées dans un communiqué, en rappelant que "en 2030, un Français sur quatre aura plus de 60 ans" et que, en 2050, "ce sera un Français sur trois".

    Parallèlement, "le nombre de personnes âgées de plus de 85 ans devrait doubler", souligne le gouvernement sur le site Agora. Cela représentera "près de 700 000 personnes supplémentaires en situation de perte d’autonomie, c'est-à-dire qui ont besoin d'aide pour les actes de la vie quotidienne", indique le texte présentant la consultation.

    En consultant "les Françaises et les Français, en premier lieu les personnes âgées elles-mêmes", la ministre Camille Galliard-Minier entend "tenir compte de la diversité de leurs aspirations".

    Les réponses des participants doivent nourrir l'élaboration d'un plan d'action lors de la Conférence nationale de l'autonomie (CNA), prévue à l'automne, visant à "préparer la France à la transition démographique".

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