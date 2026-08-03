Les kinésithérapeutes pourront réaliser des « bilans prévention » dès octobre

Les masseurs-kinésithérapeutes pourront dès octobre réaliser des "bilans prévention", rendez-vous longs dédiés au repérage de fragilités (habitudes alimentaires, conduites addictives, santé mentale...), comme le font déjà des médecins, sages-femmes, infirmières ou pharmaciens, a annoncé le ministère de la Santé ce 2 août 2026.

Un arrêté en ce sens a été publié au Journal officiel.

Mis en place en 2024, le dispositif "Mon Bilan Prévention" est un temps d'échange gratuit de 30 à 45 minutes avec un professionnel de santé à des "âges clés de la vie". Pour en bénéficier, il faut faire partie d'une des quatre tranches d'âge ciblées: 18-25 ans, 45-50 ans, 60-65 ans ou 70-75 ans.

Ces "âges clés" correspondent à des moments propices pour repérer certaines difficultés, comme les problèmes de santé mentale chez les jeunes, la survenue de maladies chroniques (cancer, diabète...), ou encore le risque de dépendance, de perte d'autonomie et d'isolement.

Le bilan vise à sensibiliser sur les comportements favorables à la santé, dans un contexte de vieillissement de la population et d'explosion des maladies chroniques.

À partir d'un auto-questionnaire rempli par l'assuré, le soignant repère des risques, propose des changements de comportement, d'éventuelles analyses et, en cas de besoin, oriente le patient vers une prise en charge. Un "plan d'action personnalisé" est établi et transmis au médecin traitant.

Le professionnel est rémunéré 30 euros (31,50 en outre-mer), entièrement pris en charge par l'Assurance maladie. Dans certaines situations, il peut facturer un acte supplémentaire (frottis, examen clinique, vaccination...).

"Au 30 juin 2026, plus de 612.000 bilans avaient été réalisés. (...) Depuis l'automne 2025, les pharmaciens sont devenus les principaux professionnels réalisant ces rendez-vous, représentant plus de la moitié des bilans effectués", a indiqué le ministère dans un communiqué.

"Près de 10.000 professionnels" prêts à le réaliser sont répertoriés dans l'annuaire dédié, sur santé.fr, a-t-il précisé.

Vingt millions de Français seraient susceptibles de bénéficier de ces bilans, selon les données communiquées par l'exécutif en 2024.

Les kinésithérapeutes "disposent d'une expertise reconnue en matière d'activité physique, de prévention de la perte d'autonomie, de santé musculo-squelettique et de promotion des comportements favorables à la santé", et leur participation "contribuera à renforcer l'accessibilité du dispositif", a souligné le ministère.

Le décret publié ce 2 août "vient concrétiser une évolution attendue de longue date, annoncée en juin 2024" par l'ex-ministre Frédéric Valletoux, a observé l'Ordre des masseurs-kinésithérapeutes dans un communiqué.