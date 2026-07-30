Premières recommandations de la HAS pour le diagnostic de la maladie cœliaque

Un régime sans gluten avant le diagnostic risque de biaiser les examens avec des faux négatifs.stefanamer / iStock / Getty Images Plus / via Getty Images

La Haute Autorité de santé (HAS) a publié ce 28 mai 2026 ses premières recommandations de bonne pratique sur le diagnostic de la maladie cœliaque chez l'enfant et chez l'adulte.

Il s'agit du premier volet de recommandations consacrées à cette maladie auto-immune chronique de l'intestin déclenchée par la consommation de gluten chez des personnes génétiquement prédisposées. Le second volet, sur la prise en charge et le suivi des patients, sera publié ultérieurement, indique la HAS dans un communiqué.

La maladie cœliaque "concerne environ 1 % de la population mais reste encore largement sous-diagnostiquée en raison de manifestations très variées, parfois atypiques ou même absentes", souligne la Haute Autorité.

Ces premières recommandations sur le diagnostic visent donc à améliorer le repérage de cette pathologie et permettre une prise en charge précoce, "à réduire l'errance diagnostique et à prévenir des complications parfois sévères".

Elles sont destinées principalement aux médecins généralistes, pédiatres, médecins de PMI (protection maternelle et infantile), gastro-entérologues, internistes et diététiciens.

Elles détaillent les situations dans lesquelles rechercher une maladie cœliaque, la démarche diagnostique et les critères permettant de confirmer le diagnostic ainsi que les situations nécessitant un avis spécialisé.

Pour la HAS, "un régime sans gluten ne doit pas être initié sans confirmation préalable du diagnostic de maladie cœliaque par un gastro-entérologue, pédiatre ou adulte" car ce type de régime "biaise les résultats des examens qui peuvent être faussement négatifs, empêchant ainsi d'établir le diagnostic".

Elle considère que "la maladie cœliaque doit être facilement évoquée, y compris en l'absence de signes digestifs typiques, en raison de la fréquence des formes atypiques, paucisymptomatiques, voire asymptomatiques".

La HAS préconise qu'un test sérologique soit proposé en présence de symptômes digestifs ou extradigestifs évocateurs, d'anomalies biologiques (carences, anémie…) ou de situations à risque (apparenté au 1ᵉʳ degré, maladie auto-immune…).

En première intention, elle recommande uniquement un dosage sérologique des anticorps IgA anti-transglutaminase, associé au dosage des IgA totales. "Le déficit en IgA totales est en effet plus fréquent chez les patients atteints de maladie cœliaque", note-t-elle.

En cas de positivité des IgA anti-transglutaminase, la réalisation d'une endoscopie digestive haute avec plusieurs biopsies duodénales est recommandée pour confirmer le diagnostic.

Un diagnostic sans biopsie possible aussi chez l'adulte

Toutefois, un diagnostic sans biopsie est désormais possible chez l'adulte, comme chez l'enfant, sous réserve du respect de certains critères.

Chez l'adulte, il faut que le taux d'IgA anti‑transglutaminase soit supérieur ou égal à 10 fois la limite supérieure de la normale, avec confirmation par un second prélèvement. Le patient doit être âgé de moins de 45 ans, ne pas présenter de manifestation clinique sévère, atypique ou d'autre signe d'alerte, ni de diabète de type 1. Il faut que le diagnostic soit posé par un gastro-entérologue et que le patient ait été informé et ait compris "la nécessité de mettre en place un régime sans gluten à vie une fois le diagnostic établi".

Chez l'enfant, les critères pour poser un diagnostic sans biopsie sont un dosage d'IgA anti-transglutaminase supérieur ou égal à 10 fois la limite supérieure de la normale, un dosage d'IgA anti-endomysium positif sur un second prélèvement, une absence de diabète de type I et une information des familles notamment sur la nécessité de mettre en place un régime sans gluten à vie une fois le diagnostic établi. L'avis d'un pédiatre gastro-entérologue est nécessaire avant l'instauration du régime sans gluten (télé-expertise ou consultation).

En cas d'évolution non favorable sous régime sans gluten, la HAS recommande de réaliser une endoscopie digestive haute avec biopsies.

D'après une dépêche publiée dans APMNews le 28 juillet 2026.