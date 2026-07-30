Première mondiale d'une autogreffe rétinienne redonnant la vue à une femme aveugle

Une intervention chirurgicale de six heures a permis cet exploit médical.DragonImages / iStock / Getty Images Plus / via Getty Images

Une femme aveugle a retrouvé la vue à la suite d'une autogreffe d'une partie de la rétine et du segment antérieur d'un œil à l'autre, a annoncé le 26 juillet 2026 l'hôpital Molinette à Turin, revendiquant une première mondiale.

Cette opération a été réalisée par l'équipe de la clinique ophtalmologique universitaire de l'hôpital Molinette, dirigée par la Pr Michele Reibaldi, chez une patiente de 67 ans touchée par une cécité totale depuis plus de cinq ans.

Un grave accident de la route avait provoqué une lésion irréversible du nerf optique de son œil gauche, tandis que son œil droit, déjà atteint de maculopathie, avait subi des traumatismes compromettant irrémédiablement la rétine et la transparence de la cornée.

Grâce aux tissus encore sains et fonctionnels de chaque œil, les médecins italiens ont réussi à pratiquer un "transfert biologique" d'un œil à l'autre pour "reconstruire" un œil voyant à partir des deux yeux atteints.

Ainsi a été transféré à l'œil droit un "bloc anatomique complet" issu de l'œil gauche comprenant la cornée, la sclère, la conjonctive et la partie centrale de la rétine (macula).

C'est cette greffe de macula qui est notamment qualifiée de "première mondiale". Dans le passé, les médecins de l'hôpital italien avaient déjà pratiqué une greffe du segment antérieur (cornée, conjonctive, sclère).

L'intervention chirurgicale a duré près de six heures.

"Nous attendons désormais de voir dans quelle mesure la rétine greffée sera capable de fonctionner, mais les premiers résultats sont encourageants", commente la Pr Reibaldi dans le communiqué de l'hôpital. Les premiers résultats cliniques confirment déjà une bonne prise des tissus greffés et une "récupération fonctionnelle progressive" de l'œil.

D'après une dépêche publiée dans APMnews le 28 juillet 2026.