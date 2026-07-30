Les incendies en Gironde et dans les Landes ont eu jusqu'ici un "impact sanitaire limité", les recours aux soins d'urgences pour "asthme", "insuffisance respiratoire", "malaises" ou "angoisse" ayant augmenté du 20 au 26 juillet, annoncent les autorités sanitaires.

Publié le 29 juillet 2026, ce bilan non chiffré repose sur les "données de morbidité" recueillies par Santé publique France auprès des services d'urgences et de SOS Médecins : il n'inclut ni le secteur de la médecine libérale ni les personnes qui peuvent avoir ressenti des symptômes sans consulter pour autant.

Il ressort de cette surveillance que les "feux de forêts majeurs" survenus en Gironde et dans les Landes depuis les 22 et 23 juillet ont eu un "impact sanitaire limité", avec une "tendance à la hausse des recours aux soins d'urgences pour asthme, dyspnée, insuffisance respiratoire, malaises et angoisse" constatée la semaine du 20 juillet.

Ainsi du 20 au 26 juillet, l'activité "toutes causes" des services d'urgences des centres hospitaliers d'Arcachon, Bordeaux Métropole, Dax et Mont-de-Marsan a été habituelle pour la période, comme celle de SOS Médecins de la métropole bordelaise.

Du côté des pathologies respiratoires, une "hausse d'activité pour asthme" a été relevée aux urgences et au sein de SOS Médecins de Bordeaux - la plus élevée depuis le début de l'année pour ce dernier - sur la même semaine, "confirmée par les professionnels de santé sur le terrain", avant une stabilisation le 27 juillet.

L'activité des services d’urgences de la métropole bordelaise pour dyspnée (sensation de difficulté à respirer) et insuffisance respiratoire a aussi augmenté du 20 au 26 juillet, mais pas celle d'Arcachon, de Dax et de Mont-de-Marsan.

Aucune hausse inhabituelle des recours aux soins d'urgences des services hospitaliers bordelais pour pathologies cardiaques n'a été détectée sur la période.

Enfin, une "tendance à la hausse" de l'activité pour "angoisse" de SOS Médecins a été observée à Bordeaux Métropole.

Quelque "4 millions de masques" FFP2" seront transférés d'ici jeudi soir vers Bordeaux, précise aussi le bulletin.

Le 29 juillet 2026, le retour des très fortes chaleurs et les vents marins ont attisé le mégafeu en Gironde qui a déjà brûlé 42.000 hectares en une semaine, malgré une deuxième nuit plus calme.

D'après une dépêche AFP publiée le 29 juillet 2026.

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