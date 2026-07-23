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    Pressenti pour diriger Santé publique France, Etienne Pot défend "l'indépendance scientifique"

    Source :AFP
    Date de publication :23 juillet 2026
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    UlyssePixel / iStock / Getty Images Plus / via Getty Images

    Le candidat pressenti par le gouvernement pour diriger Santé publique France (SPF), Etienne Pot, a assuré mardi 21 juillet aux parlementaires que l'indépendance scientifique de l'agence était pour lui "fondamentale", alors que des salariés et experts s'inquiètent d'une reprise en main de l'agence par le gouvernement.

    "Oui l'indépendance scientifique de l'agence est fondamentale. J'y suis extrêmement attaché comme citoyen et en tant que soignant", a déclaré Etienne Pot, qui est médecin de santé publique et addictologue, et était jusqu'à maintenant délégué interministériel à la stratégie nationale pour les troubles du neurodéveloppement.

    À des parlementaires qui lui demandaient ce qu'il ferait si le gouvernement lui demandait de ne pas publier une étude, il a répondu qu'il se "battrait pour publier l'étude", même s'il est convaincu que "jamais le gouvernement (actuel) ne ferait une telle demande".

    M. Pot était auditionné mardi 21 juillet 2026, à titre consultatif, par la commission des Affaires sociales de l'Assemblée nationale. Le directeur général de Santé publique France est nommé par décret gouvernemental.

    Depuis fin janvier et l'annonce du transfert, principalement au ministère de la Santé, de certaines missions de SPF (campagnes de prévention comme celles visant l'alcool, gestion de la réserve sanitaire et des stocks stratégiques), experts en santé publique ou encore parlementaires s'inquiètent d'une "reprise en main" de Santé publique France.

    "Depuis plusieurs mois, le gouvernement organise une restructuration de l'agence appuyée sur des missions Igas (rapports administratifs, ndlr) (...) ce qui aura pour conséquence d'affaiblir son autonomie et de réduire son indépendance scientifique", a ainsi déploré le député Hendrik Davi (groupe écologiste) pendant l'audition.

    M. Pot a indiqué qu'il pensait pouvoir "sanctuariser" les missions de "surveillance, de prévention, et de promotion de la santé" de Santé publique France et qu'il promouvrait une communication "qui soit aussi plus claire, parfois plus concise, parce qu'on vit à une période qui est très accélérée, à tout niveau".

    Sur la canicule par exemple, Santé publique France a plutôt vocation à s'intéresser, plus qu'aux mesures de prévention face à la chaleur, aux "indicateurs et aux données" permettant d'apprécier la situation, a-t-il expliqué.

    "Pourquoi y a-t-il des îlots de chaleur par endroit ? Est-ce qu'on peut faire remonter une mortalité qui prenne plus en compte le bâti par exemple ?", a-t-il suggéré.

    "Pourquoi a-t-on près de 40% des certificats de décès qui sont encore sous forme papier ? (...) Je vais me pencher (sur le sujet) parce que ça impacte nos indicateurs et les remontées d'indicateurs de mortalité", a-t-il encore dit. D'après une dépêche AFP publiée le 22 juillet 2026.

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