Morts liées à la chaleur: un bilan complexe établi en plusieurs étapes

Près de 6.000 morts toutes causes en excès ont été recensées pendant l'épisode de canicule de juin : si ces estimations dessinent les premiers contours de la mortalité attribuable à la chaleur, le nombre de décès qui lui seront réellement imputables ne sera connu qu'à la fin de l'été.

Les certificats de décès

À la suite d'un épisode de canicule, l'agence sanitaire Santé publique France (SpF) calcule plusieurs types d'estimations.

Dès une semaine après la fin de la période, l'agence publie de premières données de la mortalité toutes causes confondues, basées sur la remontée des certificats électroniques de décès, qui enregistrent environ 60% de la mortalité nationale.

Cette couverture est néanmoins hétérogène selon les régions et surtout selon le type de lieu de décès : elle n'enregistre que 25% de décès survenant à domicile, 45% de ceux en EHPAD et près de 80% en établissement hospitalier. Ces données doivent donc être interprétées avec prudence.

Les décès toutes causes en excès

Trois semaines après la fin de chaque vague de chaleur, l'agence publie un deuxième jeu de données qui s'appuie sur un échantillon d'environ 5.000 bureaux d'état civil, qui transmettent automatiquement leurs données à l'Insee. Ce réseau couvre 84% de la mortalité nationale.

À partir des données des bureaux d'état civil, SpF publie une estimation du nombre de décès toutes causes en excès pendant les épisodes de canicule en comparant la "mortalité toutes causes" observée à une "mortalité toutes causes" de référence attendue.

Elle utilise pour cela un modèle statistique développé dans le cadre du projet Européen EuroMomo qui prend en compte les données historiques sur six années, la tendance générale, les fluctuations saisonnières et exclut les périodes de survenue d'évènements extrêmes comme des épidémies.

Ce sont ces données qui ont été publiées le 22 juillet 2026 pour la canicule de juin. Mais, encore une fois, elles doivent être interprétées avec prudence car la remontée des données par l'Insee peut prendre plusieurs semaines pour être consolidées.

Elles ne permettent donc pas de connaître les décès imputables à la chaleur, mais seulement la surmortalité survenue pendant un épisode.

À ce jour, 5.764 décès toutes causes en excès ont été constatés sur la période du 17 juin au 2 juillet.

Le bilan consolidé après l'été

Le bilan consolidant l'ensemble des données disponibles est publié par SpF à la fin de la période de surveillance estivale. Celui-ci intègre impacts globaux sur la santé, estimation définitive de l'impact sur la "surmortalité toutes causes", mortalité toutes causes attribuable à la chaleur, bilan des accidents du travail mortels en lien possible avec la chaleur...

Mais ce chiffre est généralement considéré comme sous-estimé, le lien avec la chaleur n'étant pas toujours identifiable directement. Si une personne décède à domicile quelques heures ou quelques jours après avoir été exposée toute la journée à la chaleur sur son lieu de travail, sa mort ne sera pas imputée à son activité professionnelle.

Ce bilan, qui permet de connaître l'impact réel de la chaleur sur la santé de la population française, peut être bien plus lourd que les précédents car il identifie les décès imputables à la chaleur sur l'ensemble de l'été et non sur les seuls jours de canicule notamment.

En 2025 par exemple, 1.900 décès ont été attribués à la chaleur pendant les trois épisodes de canicule et 5.700 sur la période de surveillance de SpF, du 1er juin au 30 septembre.

Concernant les causes précises des décès, l'analyse demande des études plus poussées qui peuvent prendre plusieurs années.

D'après une dépêche AFP publiée le 22 juillet 2026.