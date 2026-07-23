Dyslexie chez l'enfant : Poppins Clinical, première thérapie numérique avec prise en charge anticipée

La thérapie par Poppins Clinical vient en complément d'une rééducation orthophonique. Jacob Wackerhausen / iStock / Getty Images Plus / via Getty Images

La prise en charge anticipée (Pecan) de Poppins Clinical (BMotion Technologies) est effective dans la dyslexie de l'enfant à compter du 3 août 2026, d'après un arrêté du Journal officiel [1].

Cette application mobile est un programme structuré de rééducation dans un format numérique utilisable de manière autonome par l'enfant, sur son lieu de vie et selon une progression adaptative en fonction de son niveau. Il s'appuie sur des jeux de langage écrit et des jeux musicaux.

Il est indiqué pour :

la rééducation du trouble spécifique des apprentissages avec déficit de lecture par un entraînement cognitif et rythmique ;

chez les patients de 7 à 11 ans ;

en soins primaires ;

; et en complément d'une rééducation orthophonique bimensuelle pour ce trouble.

La prise en charge est conditionnée par une prescription d'un médecin habilité à prescrire un bilan orthophonique, sans distinction de spécialité.

C'est le premier dispositif de thérapie numérique (DTx) à décrocher une Pecan après un avis favorable de la Commission nationale d'évaluation des dispositifs médicaux et des technologies de santé (Cnedimts) de la Haute Autorité de santé (HAS) [2]. Jusque-là, seuls des dispositifs d'activités de télésurveillance médicale l'ont obtenue. Avant lui, le DTx Joe (Ludocare), indiqué dans l'asthme pédiatrique, a reçu en avril 2026 un avis favorable au remboursement dans le droit commun [3], après un refus initial dans le cadre d'une Pecan. Joe n'est à ce jour pas encore remboursé dans l'attente de la fixation du prix.

La Pecan s'applique aux dispositifs médicaux numériques présumés innovants, qu'ils soient à visée thérapeutique ou de télésurveillance médicale. Elle permet leur remboursement dérogatoire pendant un an, non renouvelable, en attendant la prise en charge de droit commun. Pour les DTx à visée thérapeutique, l’industriel doit déposer un dossier de demande de prise en charge au titre de la liste des produits et prestations remboursables LPPR dans un délai de 6 mois à compter de la décision de Pecan.

Des sessions de 20 minutes

Poppins Clinical est un programme structuré de rééducation dans un format numérique utilisable de manière autonome par l'enfant, sur son lieu de vie et selon une progression adaptative en fonction de son niveau. Il se compose de jeux de langage écrit et de jeux musicaux qui sont organisés autour de quatre axes :

la phonologie (« j'écoute ») ;

la graphophonologie (« je lis ») ;

l'orthographe (« j'écris ») ;

la compréhension (« je comprends »).

Ces jeux sont répartis en deux modules :

module 1 : entraînement rythmique multimodal ;

module 2 : entraînement de langage écrit.

Chaque session d'entraînement est bloquée à 20 minutes par jour (limitation automatique du temps) avec une répartition équitable entre les deux modules.

Poppins est une application mobile téléchargeable que sur smartphone ou tablette disposant des systèmes d'exploitation tels qu'Android (version 11 ou ultérieure), iOS (version 15 ou ultérieure) et iPadOS (version 15 ou ultérieure), car le matériel doit disposer d'un microphone, d'une webcam, d'un gyroscope et d'un écran tactile afin de rendre le jeu interactif avec l'enfant (capture de mouvements, retour immédiat sur la précision, le timing, la prononciation, le contrôle vocal…).

Modalités de prescription

La primo-prescription est de 3 mois au maximum.

Il est possible de renouveler la prescription après évaluation de l'intérêt et de la pertinence de poursuivre. Lorsque le professionnel qui prescrit le renouvellement est différent du médecin prescripteur initial, il en informe ce dernier.

Les prescripteurs sont les médecins habilités à prescrire un bilan orthophonique, sans distinction de spécialité.

L'objectif est de réaliser de 3 à 5 sessions par semaine en complément d'une prise en charge orthophonique bimensuelle, en vue de répondre aux recommandations du Collège français d'orthophonie (soit une répétition des entraînements de 3 à 5 fois par semaine, à domicile ou en séance, sur une durée journalière de 10 à 20 minutes, et sur un minimum de 3 semaines).

Dans le cadre de la Pecan, le forfait initial s'élève à 435 euros TTC, facturable en une fois pour un même patient pendant une durée ne pouvant excéder 3 mois. Ensuite le forfait consécutif est modulable au prorata selon la périodicité de la facturation, sur une base mensuelle de 38,3 euros TTC. Le montant maximal de la compensation financière (deux catégories de forfaits) est de 780 euros TTC par an et par patient.