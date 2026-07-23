  • Médicaments
  • DM & Parapharmacie
  • Maladies
  • Santé des patients
  • Prise en charge médicale
  • Formations médicales
  • Actualités
      • search search close close
      • S'inscrire
    Prise en charge

    Dyslexie chez l'enfant : Poppins Clinical, première thérapie numérique avec prise en charge anticipée

    Poppins Clinical a obtenu une prise en charge anticipée pour la dyslexie des enfants âgés de 7 à 11 ans. Une première pour un dispositif médical de thérapie numérique. Le remboursement est soumis à une prescription médicale. 

    Image d'une montre4 minutes icon Ajouter un commentaire
    1
    2
    3
    4
    5
    (aucun avis, cliquez pour noter)
    La thérapie par Poppins Clinical vient en complément d'une rééducation orthophonique.

    La thérapie par Poppins Clinical vient en complément d'une rééducation orthophonique. Jacob Wackerhausen / iStock / Getty Images Plus / via Getty Images

    La prise en charge anticipée (Pecan) de Poppins Clinical (BMotion Technologies) est effective dans la dyslexie de l'enfant à compter du 3 août 2026, d'après un arrêté du Journal officiel [1]. 

    Cette application mobile est un programme structuré de rééducation dans un format numérique utilisable de manière autonome par l'enfant, sur son lieu de vie et selon une progression adaptative en fonction de son niveau. Il s'appuie sur des jeux de langage écrit et des jeux musicaux. 

    Il est indiqué pour :

    • la rééducation du trouble spécifique des apprentissages avec déficit de lecture par un entraînement cognitif et rythmique ;
    • chez les patients de 7 à 11 ans ;
    • en soins primaires ;
    • et en complément d'une rééducation orthophonique bimensuelle pour ce trouble.

    La prise en charge est conditionnée par une prescription d'un médecin habilité à prescrire un bilan orthophonique, sans distinction de spécialité.

    C'est le premier dispositif de thérapie numérique (DTx) à décrocher une Pecan après un avis favorable de la Commission nationale d'évaluation des dispositifs médicaux et des technologies de santé (Cnedimts) de la Haute Autorité de santé (HAS) [2]. Jusque-là, seuls des dispositifs d'activités de télésurveillance médicale l'ont obtenue. Avant lui, le DTx Joe (Ludocare), indiqué dans l'asthme pédiatrique, a reçu en avril 2026 un avis favorable au remboursement dans le droit commun [3], après un refus initial dans le cadre d'une Pecan. Joe n'est à ce jour pas encore remboursé dans l'attente de la fixation du prix.

    La Pecan s'applique aux dispositifs médicaux numériques présumés innovants, qu'ils soient à visée thérapeutique ou de télésurveillance médicale. Elle permet leur remboursement dérogatoire pendant un an, non renouvelable, en attendant la prise en charge de droit commun. Pour les DTx à visée thérapeutique, l’industriel doit déposer un dossier de demande de prise en charge au titre de la liste des produits et prestations remboursables LPPR dans un délai de 6 mois à compter de la décision de Pecan. 

    Des sessions de 20 minutes

    Poppins Clinical est un programme structuré de rééducation dans un format numérique utilisable de manière autonome par l'enfant, sur son lieu de vie et selon une progression adaptative en fonction de son niveau. Il se compose de jeux de langage écrit et de jeux musicaux qui sont organisés autour de quatre axes :

    • la phonologie (« j'écoute ») ;
    • la graphophonologie (« je lis ») ;
    • l'orthographe (« j'écris ») ;
    • la compréhension (« je comprends »).

    Ces jeux sont répartis en deux modules :

    • module 1 : entraînement rythmique multimodal ;
    • module 2 : entraînement de langage écrit.

    Chaque session d'entraînement est bloquée à 20 minutes par jour (limitation automatique du temps) avec une répartition équitable entre les deux modules.

    Poppins est une application mobile téléchargeable que sur smartphone ou tablette disposant des systèmes d'exploitation tels qu'Android (version 11 ou ultérieure), iOS (version 15 ou ultérieure) et iPadOS (version 15 ou ultérieure), car le matériel doit disposer d'un microphone, d'une webcam, d'un gyroscope et d'un écran tactile afin de rendre le jeu interactif avec l'enfant (capture de mouvements, retour immédiat sur la précision, le timing, la prononciation, le contrôle vocal…).

    Modalités de prescription

    La primo-prescription est de 3 mois au maximum.

    Il est possible de renouveler la prescription après évaluation de l'intérêt et de la pertinence de poursuivre. Lorsque le professionnel qui prescrit le renouvellement est différent du médecin prescripteur initial, il en informe ce dernier.

    Les prescripteurs sont les médecins habilités à prescrire un bilan orthophonique, sans distinction de spécialité.

    L'objectif est de réaliser de 3 à 5 sessions par semaine en complément d'une prise en charge orthophonique bimensuelle, en vue de répondre aux recommandations du Collège français d'orthophonie (soit une répétition des entraînements de 3 à 5 fois par semaine, à domicile ou en séance, sur une durée journalière de 10 à 20 minutes, et sur un minimum de 3 semaines).

    Dans le cadre de la Pecan, le forfait initial s'élève à 435 euros TTC, facturable en une fois pour un même patient pendant une durée ne pouvant excéder 3 mois. Ensuite le forfait consécutif est modulable au prorata selon la périodicité de la facturation, sur une base mensuelle de 38,3 euros TTC. Le montant maximal de la compensation financière (deux catégories de forfaits) est de 780 euros TTC par an et par patient. 

    Pour en savoir plus

    [1] Arrêté du 17 juillet 2026 relatif à la prise en charge anticipée numérique de certains dispositifs médicaux numériques à visée thérapeutique et certaines activités de télésurveillance médicale en application de l'article L. 162-1-23 du Code de la sécurité sociale (Journal officiel, 21 juillet 2026)

    [2] POPPINS CLINICAL Thérapie numérique de rééducation du trouble spécifique des apprentissages par un entraînement cognitif et rythmique (HAS, 23 juin 2026)

    [3] Premier avis favorable au remboursement d’une thérapie numérique (HAS, 2 avril 2026)

    Sources

    Commentaires

    Ajouter un commentaire
    En cliquant sur "Ajouter un commentaire", vous confirmez être âgé(e) d'au moins 16 ans et avoir lu et accepté les règles et conditions d'utilisation de l'espace participatif "Commentaires" . Nous vous invitons à signaler tout effet indésirable susceptible d'être dû à un médicament en le déclarant en ligne.
    Pour recevoir gratuitement toute l’actualité par mail Je m'abonne !
    Dans la même rubrique
    Irène Drogou
    Médecin généraliste, Irène Drogou travaille dans l'information médicale depuis plus de vingt ans. (...)
    Du même auteur
    Voir toutes les actualités de cet auteur
    Newsletter
    Restez informé de l’actualité médicale quotidiennement
    S’inscrire à la newsletter
    icon_fb icon_bluesky icon_linkedin icon_instagram icon_youtube icon_welcome
    Espace produit
    Espace institutionnel
    Service client
    Espace partenaires
    Vidal Mobile
    google-play-badge application-iphone
    Presse - CGU - Conditions générales de vente - Données personnelles - Politique cookies - Mentions légales
    Fréquentation certifiée par l'ACPM/OJD |Copyright 2026 Vidal