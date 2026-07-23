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    HCL : contamination d'un professionnel lors de la manipulation d'un médicament de radiothérapie interne vectorisée

    L'ASNR a rapporté un incident de radioprotection qui a exposé un professionnel de médecine nucléaire au lutétium-177, dans un avis du 22 juillet 2026. Classé niveau 2 sur l'échelle ASN-SFRO, l'événement a conduit à la mise en place de mesures correctives et préventives.

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    L'échelle ASN-SFRO est graduée de 0 à 7, par ordre croissant de gravité.

    L'échelle ASN-SFRO est graduée de 0 à 7, par ordre croissant de gravité.Jezperklauzen / iStock / Getty Images Plus / via Getty Images

    Un professionnel du service de médecine nucléaire du groupement hospitalier Est des Hospices civils de Lyon (HCL) a été contaminé lors de la manipulation d'un radiopharmaceutique marqué au lutétium-177 utilisé en radiothérapie interne vectorisée, a rapporté l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection (ASNR) dans un avis publié le 22 juillet 2026.

    Cet incident, survenu le 11 mai et déclaré le 13 mai à l'ASNR, a été classé au niveau 2 de l'échelle ASN-SFRO (Société française de radiothérapie oncologique) des événements en radiothérapie, graduée de 0 à 7 par ordre croissant de gravité.

    "Lors du transfert du porte-flacon plombé contenant le flacon de lutétium-177 dans l'enceinte radioprotégée, une rupture accidentelle du conditionnement a entraîné la dispersion du produit, dont une goutte a été reçue par le travailleur", explique l'ASNR.

    "Les mesures de prise en charge et de décontamination de la personne concernée et des locaux ont été immédiatement mises en œuvre avec l'intervention du radiopharmacien et de la personne compétente en radioprotection pour assurer la gestion de l'incident."

    L'évaluation dosimétrique réalisée par l'établissement a conclu à "un dépassement de la limite réglementaire de dose équivalente à la peau, sur une surface très focalisée".

    L'ASNR rapporte que "les dispositions applicables ont alors été mises en œuvre, avec une adaptation immédiate du poste de travail du salarié et l'information du médecin du travail".

    Des actions correctives et préventives ont été définies. Elles portent "sur les modalités de manipulation des flacons de radionucléides, l'adéquation de la tenue de travail et la disponibilité des équipements de protection individuelle, ainsi que sur la préparation technique et humaine à la gestion des contaminations incidentelles de personnes ou de locaux".

    D'après une dépêche publiée dans APMnews le 22 juillet 2026.

    Pour en savoir plus

    ASNR, avis sur le groupement hospitalier Est des HCL, 22 juillet 2026

    Sources

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