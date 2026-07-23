Plus de 5 000 décès en excès en France métropolitaine durant le deuxième épisode de canicule

Les plus de 75 ans à domicile sont les plus vulnérables en période de canicule.Renata Hamuda / iStock / Getty Images Plus / via Getty Images

La deuxième canicule de l'année 2026, survenue fin juin, a été responsable de plus de 5.000 décès en excès par rapport aux chiffres attendus, touchant en grande majorité des personnes vivant à domicile, selon un bulletin publié par Santé publique France (SPF) le 22 juillet 2026.

Ces données concernent la période du 17 juin au 2 juillet.

On ne dispose pas encore de données sur la troisième canicule qui a sévi courant juillet, car il faut environ trois semaines pour que toutes les données de mortalité soient remontées au niveau national, a expliqué un responsable de SPF lors d'un briefing presse du ministère de la santé mercredi.

Le calcul de mortalité en excès consiste à faire la différence entre la mortalité observée et la mortalité "attendue", calculée par rapport aux six années précédentes sur la même période (hors événements exceptionnels, c'est-à-dire notamment hors épisodes caniculaires survenus dans ces années antérieures).

Pour la période du 17 juin au 2 juillet, la mortalité en excès a été de 5.764 décès, toutes causes confondues, soit un excès de décès de 36,2 % : il y a eu 21.674 décès là où étaient attendus 15.910 décès.

Plus de la moitié des décès en excès sont concentrés sur trois jours : 25-26-27 juin. Dans un communiqué, le ministère de la santé rappelle que durant ces journées la chaleur avait "atteint des niveaux extrêmes avec des valeurs de températures maximales record dans plusieurs régions (42,5 °C à Bordeaux, 40,1 °C à Paris, 42,7 °C à Niort, 43 °C à Brive, 43,8 °C à Saintes…)".

Cet excès de mortalité est "le plus élevé observé depuis 2003, sans toutefois atteindre les niveaux" de cette année-là, note SPF. Mais il faut noter que l'impact de la troisième vague de canicule n'est pas encore connu. De plus, comme cela a été souligné lors du briefing, les canicules arrivent plus tôt dans l'été. On ne peut présager du bilan global de la saison.

L'Île-de-France la plus touchée

Concernant la répartition sur le territoire, l'impact de cette deuxième vague de chaleur de 2026 a été concentré sur quelques régions, en particulier l'Île-de-France avec à elle seule 1.999 décès en excès -soit 81,2 % de décès en plus qu'attendu. Viennent ensuite Grand-Est (635 décès en excès, soit 38,9 % en plus), Pays de la Loire (553 décès en excès, +55,2 %) et Centre-Val-de-Loire (511 décès en excès, +62,6 %).

De façon globale presque tous les territoires ont été concernés. Seules la Corse, l'Occitanie et la Provence-Alpes-Côte-d'Azur ont été épargnées.

Surtout les plus de 75 ans, mais tous les âges à partir de 15 ans sont concernés

De façon "inédite", toutes les tranches d'âges à partir de 15 ans sont concernées, "soulignant l'intensité remarquable et la durée de l'exposition à la chaleur de la population sur le territoire hexagonal", note SPF.

Néanmoins, les deux tiers des décès en excès sont quand même concentrés sur les plus de 75 ans, personnes les plus à risque en raison de fragilités et de comorbidités. Dans cette population, il y a eu 33,3 % de décès en plus qu'attendu.

À ce stade, on ne dispose pas encore d'informations sur les causes des décès, qui permettraient de comprendre pourquoi il y a eu aussi une augmentation des décès chez les personnes jeunes et d'âge moyen.

Des décès en excès principalement chez les personnes à domicile

Un excès de décès a été observé quel que soit le lieu où se trouvaient les personnes, mais une analyse montre que ce sont principalement les décès à domicile qui ont augmenté.

Une hausse était visible pour tous les lieux de décès, mais elle restait plus limitée pour les décès survenus en établissement hospitalier et mineure dans les Ehpad et maisons de retraite.

Au cabinet de la ministre de la santé, on se félicite du fait que "le système de santé a tenu, on est organisé", des plans Orsan et des plans blancs qui ont été déclenchés. Depuis la canicule de 2003, les Ehpad sont organisés pour faire face aux situations de fortes chaleurs.

D'après une dépêche publiée dans APMnews le 22 juillet 2026.