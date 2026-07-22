Cancer : un programme d'actions à destination des adolescents et jeunes adultes (Inca)

Environ 2 000 adolescents et jeunes adultes sont diagnostiqués chaque année d'un cancer. Marc Calleja Lopez / iStock / Getty Images Plus / via Getty Images

L'Institut national du cancer (Inca) a publié le 21 juillet 2026 un programme d'actions en huit axes afin d'"agir pour et avec" les adolescents et jeunes adultes (AJA), allant de la prévention des cancers jusqu'au suivi des patients guéris.

Les jeunes constituent une des cinq populations cibles identifiées dans le cadre de la seconde feuille de route quinquennale de la stratégie décennale de lutte contre le cancer 2021-2030, rappelle-t-on.

Âgés entre 15 et 24 ans, les AJA représentent notamment une population particulière car ils sont à la frontière des prises en charge pédiatrique et de l'adulte, pour lesquels il y a des "besoins d'accompagnement et d'insertion sociale" spécifiques encore aujourd'hui insuffisamment pris en compte.

Environ 2.000 AJA sont diagnostiqués chaque année d'un cancer et 50.000 adultes vivent en France en ayant guéri d'un cancer survenu précocement.

Selon l'Inca, les AJA "sont particulièrement vulnérables aux pressions sociales" mais aussi "plus réceptifs aux actions de prévention". Il y a autant un besoin "d'adapter les messages et canaux de communication" en direction de ce public que de les inclure en tant que parties prenantes et acteurs.

Concernant la prise en charge, des progrès notables ont été faits depuis dix ans, notamment grâce à la mise en place de 29 équipes pluridisciplinaires régionales AJA depuis 2016 et à l'apparition d'unités d'hospitalisation consacrées à ce public dans certains établissements de santé (surtout des CHU et des centres de lutte contre le cancer -CLCC).

Néanmoins, la prise en charge est hétérogène entre les régions et la majorité des AJA reste admise dans des structures pour adulte ou pour enfant, selon leur âge et leurs conditions d'entrée dans le système de soins, qui ont des ressources limitées pour fournir un accompagnement adapté à ces patients. En parallèle, la réglementation sur les activités de soins continue d'utiliser l'âge de 18 ans comme seuil d'autorisation, ce qui rend moins visible la tranche spécifique des AJA.

Pour les adultes guéris d'un cancer dans l'enfance, il y a un besoin de mieux organiser leur suivi à long terme car ils sont particulièrement exposés au risque de séquelles ou de deuxième cancer.

Afin d'agir sur ces différentes dimensions, un programme d'action en huit axes a été établi, visant à :

Permettre la pleine participation des jeunes dans la lutte contre les cancers. Un conseil national des jeunes sera notamment installé pour cela à la rentrée 2026 ;

des jeunes dans la lutte contre les cancers. Un conseil national des jeunes sera notamment installé pour cela à la rentrée 2026 ; Structurer un parcours de prévention des cancers dès le plus jeune âge ;

des cancers dès le plus jeune âge ; Appuyer les établissements scolaires et universitaires dans le déploiement d'actions concrètes en prévention (type "défi santé" ou "campus sans tabac") ;

dans le déploiement d'actions concrètes en (type "défi santé" ou "campus sans tabac") ; Établir l' accès des jeunes patients à des thérapeutiques adaptées et innovantes , par exemple en promouvant l'inclusion des adolescents dans les essais cliniques adultes ;

, par exemple en promouvant l'inclusion des adolescents dans les essais cliniques adultes ; Mieux comprendre l'étiologie et l'épidémiologie des cancers qui surviennent précocement (le registre national des cancers sera un outil pour cela) ;

des cancers qui surviennent précocement (le registre national des cancers sera un outil pour cela) ; Consolider les dispositifs de soins dédiés aux AJA ;

aux AJA ; Assurer un suivi et un accompagnement adaptés aux jeunes patients . Une expérimentation de type "article 51" a récemment été lancée avec cet objectif ;

. Une expérimentation de type "article 51" a récemment été lancée avec cet objectif ; Garantir une continuité éducative et familiale pour tous les jeunes patients.

D'après une dépêche publiée dans APMnews le 7 juillet 2026.