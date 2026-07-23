Attention à ne pas confondre solutions incolores d'antiseptique et d'anesthésique

Une confusion qui peut être lourde de conséquence.Elena Chelysheva / iStock / Getty Images Plus / via Getty Images

Des cas de confusion entre des solutions antiseptiques et d'anesthésiques ont été signalés à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) dont un cas récent [1].

L'ANSM appelle ainsi les professionnels de santé utilisant ces produits à une vigilance particulière.

Ces situations peuvent survenir dans différents cas de figure : utilisation lors de certains gestes techniques (blocs nerveux ou manipulation de tubulures) d'une solution à base de chlorhexidine à la place de sérum physiologique ou à la place d'un anesthésique local. Les conséquences peuvent être graves allant d'atteintes neurologiques sévères jusqu'au décès.

Pour réduire les risques de confusion, il est recommandé de :