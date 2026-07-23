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    Vigilance

    Attention à ne pas confondre solutions incolores d'antiseptique et d'anesthésique

    Un nouveau cas de confusion entre des solutions incolores d'antiseptique et d'anesthésique, ayant abouti à l'injection de l'antiseptique, a été déclaré à l'ANSM. Rappel des mesures préventives recommandées pour éviter de tels accidents.

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    Une confusion qui peut être lourde de conséquence.

    Une confusion qui peut être lourde de conséquence.Elena Chelysheva / iStock / Getty Images Plus / via Getty Images

    Des cas de confusion entre des solutions antiseptiques et d'anesthésiques ont été signalés à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) dont un cas récent [1].

    L'ANSM appelle ainsi les professionnels de santé utilisant ces produits à une vigilance particulière.

    Ces situations peuvent survenir dans différents cas de figure : utilisation lors de certains gestes techniques (blocs nerveux ou manipulation de tubulures) d'une solution à base de chlorhexidine à la place de sérum physiologique ou à la place d'un anesthésique local. Les conséquences peuvent être graves allant d'atteintes neurologiques sévères jusqu'au décès.

    Pour réduire les risques de confusion, il est recommandé de :

    • privilégier les antiseptiques colorés ou les tampons cutanés imprégnés en applicateur ;
    • éviter de déconditionner le médicament injectable.

     

    Pour en savoir plus

    [1] Confusion entre solutions incolores d’antiseptiques et d’anesthésiques : une erreur qui peut être évitée (ANSM, le 21 juillet 2026).

    Sources

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