Infertilité : la HAS précise le bilan en première intention

L'annonce des résultats est réalisée idéalement en présence des deux partenaires.didesign021 / iStock / Getty Images Plus / via Getty Images
La Haute Autorité de santé (HAS) a publié conjointement les deux premiers volets d'une recommandation de bonne pratique sur la santé préconceptionnelle
Le volet 1, intitulé «
La HAS
Une consultation adaptée est alors proposée en fonction des besoins :
- santé sexuelle et contraception en l'absence de projet ;
- fertilité et santé globale en cas de projet différé ;
- consultation préconceptionnelle en cas de projet à court terme ;
- exploration de difficultés à concevoir.
Dans le cadre d'une consultation fertilité et santé globale, «
En contexte d'infertilité, des examens sont nécessaires et la HAS en détaille les modalités en première intention dans le volet 2.
Un entretien avec chaque partenaire
L’infertilité correspond à l’absence de grossesse après 12 mois de rapports sexuels réguliers non protégés, en s’assurant que les rapports se soient déroulés pendant la
L’entrée dans l’exploration d’une infertilité en première intention relève des soins primaires et repose sur un repérage précoce par les médecins et les sages-femmes, avant orientation vers un praticien ou une équipe spécialisée en médecine de la reproduction.
Le bilan concerne les deux partenaires, car l’infertilité peut avoir une cause masculine, une cause féminine ou les deux.
L'exploration doit être débutée :
- après 12 mois sans grossesse ;
- après 6 mois si la femme a plus de 35 ans ou l’homme plus de 45 ans ;
- à tout âge s’il existe un facteur de risque (maladie, traitement, antécédents…).
Un entretien avec chaque partenaire permet de comprendre : l’histoire du couple et de chaque partenaire
Porter attention au retentissement psychologique
Chez l’homme, le premier examen recommandé est le spermogramme.
Chez la femme, les examens recommandés incluent (cf. Illustration) :
- une évaluation endocrinienne pour confirmer l’ovulation et explorer une androgénie, une aménorrhée, des irrégularités du cycle le cas échéant ;
- une recherche d’anomalies utérines ou endocavitaires ;
- une mesure de la réserve ovarienne par échographie pelvienne endovaginale ;
- une exploration de la perméabilité tubaire.
Les résultats sont annoncés idéalement en présence des deux partenaires :
- faire la synthèse des investigations pratiquées chez chacun des partenaires en portant attention au retentissement psychologique de cette annonce ;
- présenter le besoin d’orienter vers un médecin spécialisé en reproduction pour la poursuite des explorations de 2e intention ou un parcours d’assistance médicale à la procréation (AMP).
Illustration - Arbre décisionnel de la HAS
[1] Santé sexuelle et reproductive - Ouvrir le dialogue sur le projet conceptionnel et [2] Synthèse (HAS, 17 juillet 2026)
[3] Santé sexuelle et reproductive - Infertilité : exploration en première intention et [4] Synthèse (HAS, 17 juillet 2026)
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