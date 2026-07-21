La HAS recommande la vaccination antigrippale obligatoire de l'ensemble des professionnels de santé

Une majorité de professionnels de santé est favorable à l'obligation vaccinale antigrippale.Jacob Wackerhausen / iStock / Getty Images Plus / via Getty Images

La Haute Autorité de santé (HAS) recommande la mise en place d'une obligation vaccinale annuelle contre la grippe pour l'ensemble des professionnels de santé, qu'ils soient salariés ou libéraux, de même que pour les autres professionnels travaillant dans des établissements de santé ou médico-sociaux hébergeant des personnes âgées, ainsi que pour les étudiants des filières médicales et paramédicales, dans une recommandation diffusée ce 20 juillet 2026.

La Haute Autorité préconise le déploiement prioritaire de cette obligation dans les Ehpad et dans les unités de soins de longue durée (USLD) "compte tenu de la vulnérabilité particulière des personnes hébergées" du fait de leur âge et de leur exposition répétée avec les soignants.

Pour les autres structures, elle recommande un "déploiement progressif sur une période de deux ans renouvelables un an, dans un cadre concerté, afin de garantir la faisabilité et l'acceptabilité de la mesure".

S'agissant des personnes âgées de 65 ans et plus résidant en collectivité, chez qui le taux de couverture vaccinale est déjà "élevé" (près de 83%), la HAS ne recommande pas la mise en place d'une obligation vaccinale antigrippale annuelle et préconise de maintenir à la place la recommandation vaccinale actuelle.

Ces recommandations diffèrent de ce qui était proposé dans la version provisoire soumise à consultation publique le 20 mai. La HAS envisageait alors -mais à l'issue d'un vote très partagé- de rendre la vaccination antigrippale obligatoire uniquement pour les professionnels exerçant ou intervenant dans les Ehpad, impliqués dans les soins et/ou les aides à la vie quotidienne.

Dans un communiqué accompagnant la publication de ses recommandations, la HAS souligne notamment que "malgré les recommandations existantes depuis de nombreuses années et les mesures incitatives mises en place, les couvertures vaccinales antigrippales des professionnels n'augmentent pas et restent largement insuffisantes", avec des taux de 20% en établissements de santé et de 21% en Ehpad, au cours de la saison 2024-2025.

Or, fait-elle valoir, les expériences à l'étranger - en Finlande et aux États-Unis- ont "démontré l'efficacité rapide et durable d'une obligation vaccinale antigrippale des professionnels pour augmenter les taux de vaccination à des niveaux supérieurs à 90%". En outre, "les enquêtes françaises publiées entre 2024 et 2025 [montrent] qu'une majorité des professionnels et de la population générale [est] favorable à une telle obligation afin de renforcer la sécurité des soins".

Devoir d'exemplarité et de déontologie

La HAS explique avoir également tenu compte des arguments de plusieurs organisations professionnelles qu'elle a auditionnées, qui ont mis en avant "le devoir d'exemplarité, de déontologie et de responsabilité professionnelle, ainsi que la nécessité d'assurer la protection des personnes prises en charge", ainsi que "la cohérence des messages de santé publique portés par les professionnels de santé".

Elle précise par ailleurs que l'objectif du déploiement progressif de l'obligation vaccinale dans les structures hors Ehpad et USLD est de pouvoir "définir dans ces établissements et en concertation avec les acteurs locaux, les professionnels concernés par l'obligation vaccinale et éventuellement des priorités en fonction du profil des patients accueillis (risque élevé de formes sévères)".

La loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2026 a posé des bases légales pour cette vaccination obligatoire, mais il fallait pour cela que la HAS y soit favorable, rappelle-t-on. Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la HAS, doit définir "les conditions de mise en œuvre de cette obligation", est-il précisé dans l'article 55 de la loi.

D'après une dépêche publiée dans APMnews le 20 juillet 2026.