Canicule de juillet : les soins d'urgence ont augmenté, mais moins que fin juin

Les recours aux soins d'urgence liés à la canicule ont augmenté lors de l'épisode en cours depuis début juillet 2026, mais dans une moindre mesure que pendant celui de la fin juin 2026, exceptionnel par son intensité, a résumé jeudi 16 juin 2026 l'agence Santé publique France.

"Le nombre de passages aux urgences tous âges pour l'indicateur iCanicule", qui mesure les troubles immédiatement associés à la chaleur comme des déshydratations et des hyperthermies, "a augmenté du 5 au 10 juillet 2026" pour atteindre près de 600 visites par jour, résume l'agence sanitaire dans un bilan hebdomadaire.

Puis, jusqu'au 13 juillet 2026, date à laquelle ces chiffres sont arrêtés, les passages aux urgences se sont stabilisés autour de 500 par jour.

"Plus de la moitié de ces passages concernaient des personnes âgées de 75 ans et plus", précise Santé publique France.

Du côté de la médecine de ville, les consultations SOS médecins liés à la chaleur ont augmenté du 6 au 13 juillet 2026 pour atteindre un pic à plus de 200.

Ces chiffres donnent une première idée de l'ampleur des effets sanitaires liés à la canicule en train de s'achever en France. En cours depuis début juillet, celle-ci marque le troisième épisode de fortes chaleurs après quelques jours fin mai 2026 et, surtout, l'exceptionnelle canicule de fin juin 2026.

À ce niveau, les recours aux soins ont enregistré une nette hausse mais nettement moins que fin juin 2026, quand les passages aux urgences liés à la chaleur avaient culminé à plus de de 2.000 par jour. En revanche, ils sont plus élevés que fin mai 2026.

Ces indicateurs ne donnent qu'une idée partielle des effets des fortes températures sur la santé. Les canicules, dont l'accumulation est une conséquence sans équivoque du réchauffement climatique, peuvent parfois se faire sentir avec plusieurs jours de retard sur les organismes.

Les premières données fournies par Santé publique France évoquent une surmortalité d'environ 300 décès fin mai 2026 et de plus de 2.000 décès fin juin 2026, principalement chez des personnes âgées. Mais ces chiffres, qui ne sont pas encore consolidés, sont certainement voués à s'alourdir.

D'après une dépêche AFP publiée le 16 juillet 2026.