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    Virus du Nil occidental : un premier cas autochtone identifié en France cette année

    Source :AFP
    Date de publication :17 juillet 2026
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    Md Saiful Islam Khan / iStock / Getty Images Plus / via Getty Images

    Un premier cas de contamination locale par le virus du Nil occidental a été détecté mi-juillet dans les Pyrénées-Orientales, marquant la première circulation du virus chez l'Homme en France en 2026, selon un bilan publié jeudi 16 juillet 2026 par Santé publique France.

    "Au 16 juillet 2026, un cas autochtone d’infection à virus West Nile a été identifié dans les Pyrénées-Orientales (Occitanie). Il s’agit de la première détection de la circulation du virus chez l’Homme en France, en 2026", indique l'autorité sanitaire.

    En dépit de 293 cas importés de chikungunya, dengue et Zika depuis le 1er mai, marquant le début de la surveillance renforcée des arboviroses, aucun cas autochtone de ces maladies transmises par le moustique tigre n'a été recensé dans l'hexagone à mi-juillet 2026, selon l'agence sanitaire.

    Dans le détail, elle fait état au 12 juillet 2026 de 69 cas importés de chikungunya, 215 cas importés de dengue et 9 cas importés de Zika.

    Le virus du Nil Occidental (ou West Nile Virus) est un arbovirus principalement transmis par des moustiques pouvant provoquer des atteintes neurologiques chez l’Homme.

    C’est un virus des oiseaux, qui peut aussi infecter l’homme et le cheval. En France, il est régulièrement mis en évidence sur le bassin méditerranéen.

    En 2025, 62 cas autochtones de fièvre "West Nile", transmise par le moustique Culex, avait été recensés dans 17 départements métropolitains avec des cas en Ile-de-France ou Normandie pour la première fois.

    D'après une dépêche AFP publiée le 16 juillet 2026.

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