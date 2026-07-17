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    Actualisation de la liste des « médicaments essentiels »

    La liste des « médicaments essentiels » vient de nouveau d'être actualisée, passant de 450 molécules à sa création à 652 aujourd'hui, trois ans plus tard. Cette actualisation permet de se rapprocher des pratiques actuelles et des dernières recommandations.

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    Au total, 19 molécules ont été supprimées de la liste, et une cinquantaine ajoutée.

    Au total, 19 molécules ont été supprimées de la liste, et une cinquantaine ajoutée.vladwel / iStock / Getty Images Plus / via Getty Images

    La direction générale de la santé (DGS) a publié le 10 juillet 2026 une actualisation de la liste des "médicaments essentiels" mise en place dans le cadre de la feuille de route gouvernementale de lutte contre les pénuries.

    La première édition de cette liste avait été diffusée en juin 2023 et comprenait environ 450 molécules, tenant compte de leur fréquence d'utilisation et du niveau de "criticité" et de "gravité" d'une rupture d'approvisionnement.

    Une première actualisation en juin 2024 avait élargi ce répertoire à 621 molécules.

    La liste diffusée vendredi comprend désormais 652 molécules, correspondant à 6.144 spécialités pharmaceutiques.

    Cette actualisation "apparaissait comme indispensable pour se rapprocher des pratiques actuelles et des dernières recommandations", a expliqué la DGS, qui a travaillé avec les sociétés savantes médicales sur cette mise à jour.

    Au total, 19 molécules ont été supprimées de la liste, et une cinquantaine ajoutées, dont 11 parce qu'elles sont associées à des plans de santé publique. C'est le cas d'une série de vaccins comme ceux visant le Covid-19, la variole et la variole du singe, la dengue ou encore le virus respiratoire syncytial (VRS).

    Selon un relevé réalisé par APMnews, parmi les molécules ajoutées figurent de nombreuses spécialités de la classe des "autres médicaments des voies digestives et du métabolisme". La nouvelle liste comprend 17 molécules essentielles dans cette classe, contre quatre dans la précédente version, avec comme ajout notamment la lévocarnitine, la bétaïne en poudre orale, l'imiglucérase ou encore la sebelipase alfa.

    Plusieurs inhibiteurs de la protéine kinase sont également ajoutés, comme le gefitinib, l'osimertinib, l'alectinib, le brigatinib, le sorafénib, le régorafenib et le carbozantinib.

    La liste 2026 comprend aussi l'antiémétique et antinauséeux apripitant, l'hémine en hématologie, le stimulant cardiaque milrinone, l'antirhumatismal penicillamine et l'hormone hypothalamique pasiréotide.

    Du côté des suppressions, le granisetron, l'anti-inflammatoire intestinal olsalazine, les antitrombotiques acénocoumarol, fondaparinux et tinzaparine, les anticorps monoclonaux obinutuzumab et isatuximab, l'antinéoplasique ixazomib, les immunostimulants pefgilgrastim, lipegfilgrastim et plerixafor, et l'immunosuppresseur golimumab n'apparaissent plus dans la liste mise à jour.

    D'après une dépêche publiée dans APMnews le 10 juillet 2026.

    Pour en savoir plus

    DGS, liste des médicaments essentiels, actualisation de juin 2026

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