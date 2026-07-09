Vaccins contre la grippe : la prescription devient obligatoire

Le vaccin antigrippal peut être prescrit par des médecins, sages-femmes, pharmaciens ou infirmiers.insta_photos / iStock / Getty Images Plus / via Getty Images

À compter du 10 juillet 2026, les vaccins contre la grippe sont soumis à prescription obligatoire. Cette prescription peut être établie par un médecin, une sage-femme, un pharmacien et un infirmier (cf. Encadré) [1].

Encadré - Prescription des vaccins contre la grippe par les pharmaciens et les infirmiers [3] Les pharmaciens et les infirmiers peuvent prescrire et administrer les vaccins contre la grippe saisonnière aux personnes âgées de 11 ans et plus, qu’elles soient ciblées ou non ciblées par les recommandations vaccinales. L'autorisation de prescrire le vaccin contre la grippe est accordée : pour les pharmaciens : à condition d'avoir suivi la formation relative à la vaccination contre la grippe saisonnière (2019) ou la formation à la prescription des vaccins ;

la formation à la prescription des vaccins ; pour les infirmiers : aucune condition de formation requise pour ce vaccin. Pour rappel les préparateurs en pharmacie formés peuvent injecter les vaccins mais n'ont pas le droit de prescription.

Tous les vaccins contre la grippe concernés

Auparavant, il était possible de délivrer un vaccin contre la grippe sans ordonnance.

L'évolution des règles de prescription et de délivrance découle d'une décision de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) [3] selon laquelle le virus de la grippe est inscrit sur la liste I des substances vénéneuses.

Par conséquent, ces nouvelles règles de prescription et de délivrance s'appliquent à tous les vaccins contenant le virus de la grippe (tout ou parties) :

sous toutes ses formes (injectable, nasale) ;

et quels que soient son groupe, sa souche ou son variant.

L'ANSM précise que « l’étiquetage des boîtes des vaccins concernés sera progressivement mis à jour dans les prochains mois pour mentionner ce changement. Les boîtes déjà fabriquées seront utilisées afin de ne pas créer de tension d’approvisionnement ».

Campagne vaccinale contre la grippe : pas de changement

En période de campagne de vaccination contre la grippe saisonnière, les modalités d'accès à la vaccination restent inchangées ; le vaccin contre la grippe peut être délivré sur présentation du bon de prise en charge envoyé par l'Assurance maladie aux personnes ciblées par les recommandations.