Canicules : les hôpitaux appelés à renforcer les mesures de protection et le dialogue social

En prévision de possibles nouvelles canicules cet été, les ministres de la Santé et de l'Autonomie appellent le 08 juillet 2026, dans un courrier, les hôpitaux et Ehpad à "renforcer les mesures de protection", le dialogue social, et à respecter autant que possible les congés des personnels.

"Malgré tous vos efforts", la canicule historique de juin a "eu des conséquences importantes sur les conditions de travail des personnels et les conditions de prise en charge des patients", soulignent les ministres de la Santé Stéphanie Rist et déléguée à l'Autonomie Camille Galliard-Minier, dans ce courrier aux directions d'établissements consulté par l'AFP.

"Comme ces épisodes de chaleur extrême sont susceptibles de se reproduire durant l'été 2026, nous souhaitons que vos établissements soient prêts à reconduire et renforcer les mesures de protection que vous avez pu mettre en œuvre ces quinze derniers jours", écrivent-elles.

Les ministres appellent notamment les directeurs à équiper les postes de soins et salles de repos en climatiseurs mobiles, rafraîchisseurs d'air, et ventilateurs, grâce aux 100 millions d'euros de "crédits d'urgence" débloqués.

Sur les "bonnes pratiques", elles appellent aussi à garantir "l'accès à des douches fraîches pour les personnels", "l'accès pour chaque agent et chaque patient (...) à de l'eau fraîche et à une alimentation adaptée" et "si possible, des tenues adaptées", ou encore à distribuer des brumisateurs.

En outre, elles invitent à mobiliser la médecine du travail et quand cela est possible, à adapter les horaires, notamment pour "les agents qui ne travaillent pas au contact des patients". Des "arrivées anticipées ou départs tardifs" peuvent éviter "les trajets aux horaires les plus chauds", insistent-elles.

Elles plaident aussi, "dans ces périodes de tension sur les organisations", pour un "dialogue social (...) resserré". Elles appellent donc les directions à présenter aux instances internes et aux représentants du personnel "les mesures d'adaptation mises en œuvre" et à préparer des "mesures complémentaires" pour "anticiper" de futures canicules.

Les ministres demandent encore aux directions de "consolider l'organisation estivale en respectant autant que possible les plannings" établis en amont : la réduction des congés des soignants "ne doit rester qu'une option de dernier recours", indiquent-elles, leur proposant de "mobiliser tous les renforts possibles", notamment "l'appui des étudiants en santé".

Les ministres donnent rendez-vous à la rentrée pour un "bilan" de ces actions.

D'après une dépêche AFP publiée le 8 juillet 2026.

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