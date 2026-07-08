Opération « Septembre Bouge » : le sport doit devenir « un réflexe santé »

Le sport comme un "réflexe santé" : la nouvelle opération gouvernementale "Septembre Bouge" vise à faire de l'activité physique un "véritable outil de prévention" pour lutter contre la sédentarité, a indiqué le 7 juillet la ministre des Sports Marina Ferrari.

"À l’instar du mois sans tabac", qui se tient chaque année en novembre, l'objectif est d'"installer un réflexe santé et inciter toute la Nation, quel que soit l'âge et la condition physique de nos concitoyens, à bouger et à s'entretenir dans la durée" lors du mois de septembre, a indiqué la ministre lors d'un point presse.

Du 3 au 30 septembre, pour la première édition de cette initiative baptisée "Septembre Bouge", une caravane itinérante se rendra dans 18 villes étapes (dont deux en outremer) et proposera un "village sport-santé" avec initiations gratuites, animations et sensibilisation.

Des événements sportifs seront également organisés sur l'ensemble du territoire, et le point d'orgue sera la Fête du sport le 14 septembre. Après Paris, qui avait réuni 140.000 personnes pour la première édition en 2025, Marseille sera "le nouvel écrin" de la deuxième édition.

"On estime aujourd'hui que l'inactivité physique représente entre 140 et 190 milliards de coût pour les finances publiques, c'est dire l'ampleur de la sédentarité qui est devant nous", a rappelé Marina Ferrari, tenant à souligner que "le sport a aussi des vertus en matière de santé mentale".

Matthieu Lartot, journaliste sportif de France Télévisions et parrain de l'événement, a souligné que "le mouvement c'est le premier médicament. Je suis bien placé pour évoquer le fait que le mouvement réactive des choses en nous et permet de se reconstruire physiquement, mais aussi mentalement", alors qu'il a dû être amputé d'une jambe après une rechute d'un cancer du genou.

À la suite de la grande parade des athlètes des Jeux olympiques de Paris qui s'était déroulée le 14 septembre 2024 sur les Champs-Elysées, Emmanuel Macron avait proposé d'instaurer tous les ans, à cette date, une Fête du sport, à l'image de la Fête de la musique.

D'après une dépêche AFP publiée le 7 juillet 2026.

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