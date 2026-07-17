La Dr Suzette Delaloge, nouvelle présidente de l'Inca, met le cap sur la prévention

Oncologue et chercheuse de renommée internationale avec plus de 400 publications à son actif, la Dr Suzette Delaloge a été nommée présidente du conseil d'administration de l'Institut national du cancer (Inca) depuis le 1er juillet 2026 par décret présidentiel [1]. Âgée de 59 ans, la spécialiste du cancer du sein et de la prévention des cancers est mandatée pour 5 ans, prenant la suite du Pr Norbert Ifrah, hématologue, qui a chapeauté l'institution pendant une décennie.

Formée en France et au Canada, elle entre très vite à Gustave-Roussy en 1999, deux ans après son diplôme de spécialiste en oncologie médicale, et y effectuera toute sa carrière jusqu'à sa nomination à l'Inca. Très investie en recherche, elle est directrice du groupe cancérologie mammaire jusqu'en 2021 avant de devenir directrice du programme de prévention personnalisée « Interception » de Gustave-Roussy.

Intervenir très précocement en cas de risque élevé

Médecine de précision, oncogénétique, organisation des soins, notamment pour le diagnostic rapide… ses travaux de recherche, variés et nombreux, ont en effet trouvé un point d'orgue dans la prise en charge précoce et personnalisée des cancers.

D'abord dans le cancer du sein avec le programme européen MyPebs qu'elle coordonne depuis 2018. Cette étude clinique internationale évalue l'impact d'une stratégie de dépistage personnalisé du cancer du sein, s'appuyant sur le risque individuel. Plus de 56 000 femmes de 6 pays ont rejoint l'essai dont les résultats sont attendus pour 2027.

Puis le champ d'application s'élargit à la prévention et la détection de plusieurs cancers (sein, digestif dont colorectal et pancréas, syndrome de Li Fraumeni, exposition à des toxiques) avec le programme Interception visant des personnes à risque élevé. Ce vaste projet propose à ces patients des itinéraires cliniques à l'échelle nationale et offre un cadre de recherche multidisciplinaire (fondamentale, translationnelle, sociologique, digitale, clinique) à l'échelle nationale et européenne.

Une action autour de trois piliers

Très active au sein de sociétés savantes, en particulier la Société française de sénologie et de pathologie mammaire (SFSPM) et la European Society of Medical Oncology (Esmo), elle s'est aussi engagée de longue date dans une collaboration étroite avec les associations de patients et d'usagers pour une oncologie interactive et participative.

Lors de son audition au Parlement en juin, la Dr Delaloge a ainsi expliqué vouloir mener son action à l'Inca autour de trois piliers, à la fois fondateurs dans son parcours personnel et prioritaires dans la stratégie décennale des cancers : la prévention, l'équité et l'humanité, et la recherche. Son expertise qui fait autorité en la matière arrive à point nommé [2], alors que l'Inca a ensuite inscrit dans sa feuille de route 2026-2030 en priorité numéro 1 « Bâtir une génération prévention » et en numéro 2 « Proposer un dépistage pour chacun » parmi les cinq définies pour les cinq ans à venir [2].