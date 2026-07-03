La ministre de la Santé pour l'interdiction de la vente de tabac aux nouvelles générations

La ministre de la Santé Stéphanie Rist est favorable "à titre personnel" à l'interdiction de la vente de cigarettes aux personnes nées à partir de 2009, a-t-elle indiqué le 3 juillet 2026.

"Je suis, à titre personnel et tant que ministre de la Santé évidemment très favorable" à cette mesure proposée le 2 juillet 2026 par l'Assurance maladie dans le cadre d'un "virage préventif" pour mieux faire face à l'inflation des dépenses maladie.

La ministre de la Santé a toutefois reconnu que sa position n'engageait pas le gouvernement.

"La Caisse d'assurance maladie fait des propositions, elle me les remonte. Et ensuite il y a évidemment des décisions gouvernementales", a-t-elle indiqué.

"Quand vous prenez des décisions, ça peut toucher un ensemble d'acteurs, et c'est cette discussion qu'il faut avoir" maintenant, a-t-elle ajouté.

Dans son rapport annuel "charges et produits", qui chaque année ausculte l'évolution des dépenses de santé, l'Assurance maladie propose d'interdire aux générations nées en 2009 et après l'achat de cigarettes.

Cette proposition s'accompagne d'autres mesures de prévention, comme l'obligation du NutriScore sur les produits emballés, et d'une mention spéciale si le produit est ultra-transformé, ou l'obligation du port du casque à vélo pour les personnes âgées de plus de 12 ans.

Au total, les mesures préventives pourraient permettre de baisser de 10 milliards d'euros l'évolution prévisible des dépenses de santé jusqu'en 2030, estime l'Assurance maladie.

D'après une dépêche AFP publiée le 3 juillet 2026.

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