Canicule : forte hausse des décès de personnes âgées constatés par SOS Médecins fin juin

SOS Médecins a constaté, lors de ses interventions, une hausse de 85% des décès de personnes âgées de 75 ans et plus sur la semaine marquée par la canicule du 22 au 28 juin, par rapport à la semaine précédente, selon son bulletin hebdomadaire.

Dans cette classe d'âge, 513 décès ont été constatés en France la semaine dernière, contre 278 décès la semaine précédente.

Les interventions de SOS Médecins ont globalement augmenté de 14% concernant les personnes de plus de 75 ans, notamment pour fièvre, altération de l'état général et angoisse "dans des valeurs supérieures aux années précédentes", détaille le bulletin hebdomadaire disponible sur le site de Santé publique France.

Tous âges confondus, les interventions pour coup de chaleur et déshydratation ont bondi, respectivement de 480% et 316%.

Également sur la semaine du 22 au 28 juin, le nombre de passages aux urgences a augmenté de 11% et le nombre d'hospitalisations de 19% par rapport à la semaine précédente, pour les personnes de 75 ans et plus, selon un autre bilan hebdomadaire publié sur le même site.

La France a vécu fin juin une canicule exceptionnelle avec une dizaine de jours de températures extrêmes, un épisode déjà jugé plus intense sur le plan climatique que celui de 2003, le plus fort jusqu'alors enregistré.

Dimanche, l'agence Santé publique France avait indiqué que cet épisode de canicule avait déjà fait, depuis le mercredi précédent, "environ 1.000 décès supplémentaires" par rapport aux mois précédents.

Sur l'ensemble de l'épisode, "je ne pense pas qu'on sera à 15.000 morts comme en 2003 parce qu'on a progressé sur plein de choses", a jugé le 29 juin le directeur général de l'AP-HP, Nicolas Revel, "mais je pense que ce sera probablement supérieur à 2025", à savoir 5.700 morts liées à la chaleur.

D'après une dépêche AFP publiée le 2 juillet 2026.

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