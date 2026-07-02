L'ANSM alerte sur les dangers des peptides achetés en ligne

Des peptides sont vendus en ligne pour faire une « sèche » et améliorer les performances sportives.PeopleImages / iStock / Getty Images Plus / via Getty Images
L'Agence nationale de sécurité des médicaments et des produits de santé (ANSM) alerte sur les risques liés aux peptides proposés « sur internet, les réseaux sociaux ou via des circuits informels, notamment des entraîneurs sportifs ou des proches » [1].
L'Agence européenne du médicament (EMA) [2] et l'ANSM [3] avaient déjà alerté sur les risques liés à l'achat sur internet d'analogues du GLP-1 contrefaits dès septembre 2025. Le terme «
Des effets indésirables sévères avec hospitalisation
Leur composition est incertaine et l'ANSM rapporte de nombreux signalements après leur utilisation, «
Les effets indésirables signalés sont à type de :
- nausées, vomissements, diarrhée, douleurs abdominales ;
- perte d’appétit importante, déshydratation ;
- fatigue intense, malaise, sensation de vertiges ;
- atteinte hépatique ;
- dysesthésies ;
- infection au point d’injection ;
- réaction allergique sévère.
L'ANSM indique poursuivre les investigations afin de «
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Les professionnels de santé peuvent relayer les conseils suivants auprès de leurs patients
En cas d'achat de produits en dehors du circuit officiel du médicament :
Les utilisateurs sont invités à déclarer tout événement indésirable associé à la prise de peptides frauduleux.
En cas de vente de peptides sur internet et les réseaux sociaux, faire un signalement sur Pharos.
[1] « Peptides » vendus en ligne : ne les utilisez pas, ils peuvent être dangereux (ANSM, 2 juillet 2026)
[2] Warning about sharp rise in illegal medicines sold in the EU (EMA, 3 septembre 2025)
[3] Alerte sur les risques associés à l’achat sur internet d’aGLP-1 contrefaits (ANSM, 9 septembre 2025)
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