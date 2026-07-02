L'ANSM alerte sur les dangers des peptides achetés en ligne

Des peptides sont vendus en ligne pour faire une « sèche » et améliorer les performances sportives.PeopleImages / iStock / Getty Images Plus / via Getty Images

L'Agence nationale de sécurité des médicaments et des produits de santé (ANSM) alerte sur les risques liés aux peptides proposés « sur internet, les réseaux sociaux ou via des circuits informels, notamment des entraîneurs sportifs ou des proches » [1]. Certains sont présentés comme des médicaments « alors qu'ils n'ont pas été évalués ni autorisés », rappelle l'agence sanitaire dans une actualité publiée ce 2 juillet 2026. Ces produits illégaux, présentés comme remèdes amincissants, anti-âge ou pour la récupération sportive, « font courir des risques importants pour les personnes qui les utilisent », met-elle en garde, exhortant à ne pas les utiliser (cf. Encadré).

L'Agence européenne du médicament (EMA) [2] et l'ANSM [3] avaient déjà alerté sur les risques liés à l'achat sur internet d'analogues du GLP-1 contrefaits dès septembre 2025. Le terme « peptides » est plus large et englobe des produits tels que le rétatrutide, un triple agoniste des récepteurs hormonaux du GLP-1, du GIP et du glucagon, mais aussi le BP180, le TB500, le GH, le GHK-Cu, le BPC-157 ou encore le NAD+. Ils sont le plus souvent vendus sous forme de flacons contenant un produit injectable ou de stylos injecteurs. Ces produits non autorisés sont présentés comme des compléments alimentaires, « alors que leur action dépasse celle attendue » pour cette catégorie de produits.

Des effets indésirables sévères avec hospitalisation

Leur composition est incertaine et l'ANSM rapporte de nombreux signalements après leur utilisation, « notamment le rétatrutide », précise l'ANSM. Des événements indésirables graves avec hospitalisation ont été signalés. Les risques sont plus élevés avec les produits injectables.

Les effets indésirables signalés sont à type de :

nausées, vomissements, diarrhée, douleurs abdominales ;

perte d’appétit importante, déshydratation ;

fatigue intense, malaise, sensation de vertiges ;

atteinte hépatique ;

dysesthésies ;

infection au point d’injection ;

réaction allergique sévère.

L'ANSM indique poursuivre les investigations afin de « prendre les mesures nécessaires, le cas échéant, pour les produits relevant de (sa) compétence ».