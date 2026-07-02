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    Vigilance

    L'ANSM alerte sur les dangers des peptides achetés en ligne

    Des événements indésirables graves ont été signalés après l'utilisation de peptides non autorisés et non évalués, en particulier injectables, présentés comme produits minceur, performance ou anti-âge. L'ANSM déconseille fortement de s'en procurer. 

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    Des peptides sont vendus en ligne pour faire une « sèche » et améliorer les performances sportives.

    Des peptides sont vendus en ligne pour faire une « sèche » et améliorer les performances sportives.PeopleImages / iStock / Getty Images Plus / via Getty Images

    L'Agence nationale de sécurité des médicaments et des produits de santé (ANSM) alerte sur les risques liés aux peptides proposés « sur internet, les réseaux sociaux ou via des circuits informels, notamment des entraîneurs sportifs ou des proches » [1]. Certains sont présentés comme des médicaments « alors qu'ils n'ont pas été évalués ni autorisés », rappelle l'agence sanitaire dans une actualité publiée ce 2 juillet 2026. Ces produits illégaux, présentés comme remèdes amincissants, anti-âge ou pour la récupération sportive, « font courir des risques importants pour les personnes qui les utilisent », met-elle en garde, exhortant à ne pas les utiliser (cf. Encadré).

    L'Agence européenne du médicament (EMA) [2] et l'ANSM [3] avaient déjà alerté sur les risques liés à l'achat sur internet d'analogues du GLP-1 contrefaits dès septembre 2025. Le terme « peptides » est plus large et englobe des produits tels que le rétatrutide, un triple agoniste des récepteurs hormonaux du GLP-1, du GIP et du glucagon, mais aussi le BP180, le TB500, le GH, le GHK-Cu, le BPC-157 ou encore le NAD+. Ils sont le plus souvent vendus sous forme de flacons contenant un produit injectable ou de stylos injecteurs. Ces produits non autorisés sont présentés comme des compléments alimentaires, « alors que leur action dépasse celle attendue » pour cette catégorie de produits.

    Des effets indésirables sévères avec hospitalisation

    Leur composition est incertaine et l'ANSM rapporte de nombreux signalements après leur utilisation, « notamment le rétatrutide », précise l'ANSM. Des événements indésirables graves avec hospitalisation ont été signalés. Les risques sont plus élevés avec les produits injectables.

    Les effets indésirables signalés sont à type de :

    • nausées, vomissements, diarrhée, douleurs abdominales ;
    • perte d’appétit importante, déshydratation ;
    • fatigue intense, malaise, sensation de vertiges ;
    • atteinte hépatique ;
    • dysesthésies ;
    • infection au point d’injection ;
    • réaction allergique sévère.

    L'ANSM indique poursuivre les investigations afin de « prendre les mesures nécessaires, le cas échéant, pour les produits relevant de (sa) compétence ».

    Encadré - Conseils à donner aux patients

    Les professionnels de santé peuvent relayer les conseils suivants auprès de leurs patients :

    • ne pas acheter de peptides injectables, ou à avaler, ou à boire, sur internet, sur les réseaux sociaux ou par l’intermédiaire de connaissances ;
    • ne pas injecter un produit qui n’a pas été prescrit par un médecin et qui n'a pas été obtenu en pharmacie ;
    • ne pas se fier aux fausses promesses (perte de poids rapide, « sèche », récupération ou effet « anti-âge ») ;
    • ne jamais utiliser un produit qui porte la mention « For research use only » ou « Réservé à la recherche » ou « Not for human use ».

    En cas d'achat de produits en dehors du circuit officiel du médicament :

    • arrêter de les utiliser ;
    • consulter rapidement un professionnel de santé en cas de d’effets indésirables ;
    • en cas de détresse vitale, appeler le 15 (SAMU) ou le 18 (Pompiers).

    Les utilisateurs sont invités à déclarer tout événement indésirable associé à la prise de peptides frauduleux.
    Même si aucun effet indésirable n'a été ressenti au moment de la consommation ou de l’injection du produit, ceux-ci peuvent survenir à tout moment.

    En cas de vente de peptides sur internet et les réseaux sociaux, faire un signalement sur Pharos.
    Pour en savoir plus

    [1] « Peptides » vendus en ligne : ne les utilisez pas, ils peuvent être dangereux (ANSM, 2 juillet 2026) 

    [2] Warning about sharp rise in illegal medicines sold in the EU (EMA, 3 septembre 2025)

    [3] Alerte sur les risques associés à l’achat sur internet d’aGLP-1 contrefaits (ANSM, 9 septembre 2025) 

    Sources

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