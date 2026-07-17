L'accès aux médicaments innovants : quelle est la place de la France sur la scène internationale ?

Au moins 70 nouveaux produits devraient arriver sur le marché chaque année jusqu'en 2029.NicoElNino / iStock / Getty Images Plus / via Getty Images

Résumé L'industrie pharmaceutique entre dans une période de développement thérapeutique exceptionnelle. Les progrès réalisés dans de nombreux domaines thérapeutiques repoussent les frontières cliniques en oncologie, en cardiologie, en médecine métabolique, en neurologie, en médecine des maladies rares et en santé mentale. Au moins 70 nouveaux produits devraient arriver sur le marché chaque année jusqu'en 2029, dont 30 % seront des approches thérapeutiques nouvelles. Pourtant, la rapidité avec laquelle les patients ont accès à ces traitements varie considérablement selon les régions. En Allemagne, le délai médian entre l’autorisation de mise sur le marché et la commercialisation sur le marché privé est d’environ 128 jours, ce qui reflète le cadre de libre tarification en vigueur dans ce pays, qui permet une mise sur le marché immédiate avant même le début des négociations officielles sur le remboursement. En France, les estimations varient entre 560 et 680 jours. Pour un nombre croissant de traitements, la question n’est plus de savoir quand ils arriveront en Europe, mais s’ils y arriveront : deux médicaments sur cinq approuvés par la Food and Drug administration (FDA) depuis 2025 n’ont fait l’objet d’aucune demande auprès de l’Agence européenne des médicaments (European Medicines Agency [EMA]).

Le portefeuille de produits en cours de développement en 2026 est sans doute le plus ambitieux sur le plan scientifique de toute l'histoire du secteur.

Des traitements oraux novateurs progressent dans les domaines de l'obésité, de la narcolepsie et de l'anaphylaxie. Des thérapies à base d'ARN ciblant les risques cardiovasculaires sont en passe d'être commercialisées. Les thérapies géniques offrant des interventions uniques pour les maladies héréditaires sont sur le point d'être soumises aux autorités réglementaires. Les thérapies cellulaires dans le domaine des hémopathies malignes et des tumeurs solides continuent de mûrir, tandis que les anticorps bispécifiques redéfinissent les paradigmes thérapeutiques en immunologie et en oncologie.

Cependant, l'écosystème qui soutient cette innovation est sous pression.

Aux États-Unis, les réductions budgétaires au sein de la Food and Drug Administration (FDA), des National Institutes of Health (NIH) et des agences fédérales de santé freinent la recherche en phase précoce.

Au Royaume-Uni et dans plusieurs États membres de l'Union européenne (UE), les gouvernements réduisent leurs engagements en matière de recherche et développement [1, 2]. Le financement par capital-risque de la biotechnologie s'est contracté.

Parallèlement, la Chine s'est imposée comme une force majeure, avec 20 % de tous les médicaments en cours de développement provenant d'entreprises installées localement [1]. Un changement structurel ayant des implications directes sur les schémas d'accès mondiaux.

Le mécanisme de tarification : une réorganisation de l'économie mondiale du lancement de médicaments

Depuis le début de l'année 2025, les États-Unis ont mis en place des mesures politiques visant à réduire les prix des médicaments sur leur marché intérieur [1, 3]. La plus importante pour les marchés mondiaux est le cadre « nation la plus favorisée » (NPF - en anglais Most Favoured Nation [MFN]), qui établit un lien direct entre les prix pratiqués dans d'autres pays et le plafond tarifaire américain [1, 3].

Dans le cadre du MFN, un prix net accordé à un payeur européen peut mécaniquement réduire ce que facture le fabricant dans le cadre des programmes fédéraux américains. La décision commerciale de l’UE et la décision de tarification américaine sont, de fait, devenues une seule et même décision.

L’analyse de 70 autorisations de mise sur le marché (AMM) de nouveaux médicaments, délivrées par la FDA entre 2025 et 2026, comparée à leur statut auprès de l’Agence européenne du médicament (European Medicines Agency [EMA]), révèle une tendance frappante : 26 d’entre elles n’ont fait l’objet d’aucune demande auprès de l’EMA [4].

Cette bifurcation n’est pas le fruit du hasard. La cohorte autorisée par l’EMA est composée presque exclusivement de grandes sociétés pharmaceutiques disposant d’une infrastructure européenne bien établie. La cohorte sans demande est dominée par des biotechnologies de plus petite taille et des sociétés biopharmaceutiques chinoises.

Cette divergence est antérieure au MFN, mais celui-ci l’accélère. Pour les grandes sociétés pharmaceutiques disposant de portefeuilles diversifiés, la situation est gérable : le président-directeur général (PDG) de Novartis a noté que le MFN affecte actuellement environ 5 à 10 % des ventes du segment Medicaid [5]. Pour une biotechnologie à produit unique, l’Europe cesse d’être une opportunité et devient un handicap.

En tant que deuxième marché pharmaceutique mondial, l’Europe fait office d’indicateur avancé : lorsque les entreprises cessent d’y déposer des demandes d’autorisation, l’accès se réduit ensuite dans la chaîne mondiale de tarification de référence.

Trois observations tempèrent le caractère déterministe de cette trajectoire :

l’exposition au principe MFN n’est pas uniforme : les produits spécialisés et destinés aux maladies rares restent nettement moins exposés que ne le suggèrent certains analystes ;

: les produits spécialisés et destinés aux maladies rares restent nettement moins exposés que ne le suggèrent certains analystes ; les programmes d’accès précoce permettent une activité commerciale et la génération de données concrètes avant l’autorisation officielle, mais restent largement sous-utilisés ;

permettent une activité commerciale et la génération de données concrètes avant l’autorisation officielle, mais ; l’ordre de lancement est devenu la décision la plus déterminante qu’une entreprise prenne en matière de gouvernance des prix [3]. Le premier marché sur lequel une entreprise s’implante façonne l’ensemble de son architecture mondiale de prix de référence. Il s’agissait autrefois d’une question réglementaire. C'est désormais une question de stratégie financière.

Pour aggraver cette pression, les droits de douane américains de 15 % sur les importations de produits pharmaceutiques devraient ajouter entre 13 et 19 milliards de dollars aux coûts du secteur [1]. Plus de 350 milliards de dollars d'investissements dans la production aux États-Unis ont été promis, plusieurs grandes entreprises réorientant leurs capitaux des installations britanniques et européennes vers les capacités américaines [1].

Selon une analyse de GlobalData, les lancements de médicaments sur les marchés de l'UE ont chuté d'environ 35 % au cours des dix mois qui ont suivi le décret présidentiel de Trump, par rapport aux dix mois précédents [4].

Europe : une seule autorisation, vingt-sept réalités

L'UE autorise les médicaments de manière centralisée par l'intermédiaire de l'EMA, mais chaque État membre conserve sa souveraineté en matière de tarification et de remboursement.

Une seule autorisation donne lieu à 27 délais d'accès distincts : l'Allemagne assure la disponibilité dans un délai de 128 jours ; la Roumanie et la Pologne dépassent fréquemment les 800 jours [5]. Pour les médicaments de thérapie innovante, seuls 26 % sont disponibles en moyenne dans les États membres de l'UE, contre 89 % en Allemagne [7].

La réforme de la législation pharmaceutique de l'UE introduit un mécanisme visant à remédier à cette fragmentation. La réforme de la législation pharmaceutique de l’UE dont un accord provisoire a été conclu en décembre 2025, introduit une approche plus conditionnelle de l’exclusivité commerciale. Les États membres peuvent demander officiellement au titulaire d’une AMM d’approvisionner leur marché ; le non-respect de cette obligation dans un délai de trois ans peut entraîner la perte de la protection commerciale dans cet État spécifique. Les délais d’évaluation sont ramenés de 210 à 180 jours. La réforme ne va pas jusqu’à imposer des lancements uniformes à l’échelle de l’UE, mais elle crée des incitations significatives en faveur d’une plus grande disponibilité sur le marché [3, 6].

Cela fait passer le modèle d'une exclusivité générale à une protection conditionnelle, liée à la performance, créant un compromis direct entre le moment de la mise sur le marché et la durée de la protection commerciale [2, 3].

La France : un système aux atouts reconnus confronté à des tensions émergentes

La France assure une large couverture médicale de sa population, et ses institutions – la Haute Autorité de santé (HAS) et le Comité économique des produits de santé (CEPS) – sont reconnues pour la rigueur de leurs évaluations.

Le programme « accès précoce » a été conçu pour permettre aux patients de bénéficier de traitements innovants avant que les décisions officielles de tarification ne soient prises.

Plusieurs éléments méritent toutefois d’être examinés. En France, le délai entre l’autorisation de l’EMA et l’accès des patients varie de 560 à 680 jours [5, 6], ce qui place le pays dans la moitié inférieure du classement des performances de l’UE-15.

Les demandes d’accès précoce sont passées de 29 à 10 au cours des derniers cycles, avec des taux de rejet pour les demandes pré-AMM d’environ 70 % [5]. Pour les médicaments de thérapie innovante, la disponibilité en France s’élève à 61 %, contre 89 % en Allemagne.

Au cœur de cette dynamique se trouve le cadre d'évaluation service médical rendu (SMR)/ amélioration du service médical rendu (ASMR) de la France. Les thérapies recevant une note d'amélioration faible sont soumises à des contraintes de tarification qui, dans un contexte de référence internationale et de tarification américaine liée au principe NPF, ont des conséquences au-delà des frontières françaises [3, 7]. Les fabricants ont signalé, par leur comportement en matière de séquence de lancement, que le profil risque-récompense du marché français est en train d'évoluer.

L'accent mis par la France sur la valeur thérapeutique démontrée reflète des objectifs légitimes de santé publique. La question pour les décideurs est de savoir si ce calibrage (qui inclut des délais plus longs, des taux de rejet élevés dans les dispositifs d'accès précoce, et une discipline stricte en matière de tarification) permet d'attirer la prochaine génération de thérapies innovantes (thérapies géniques, thérapies cellulaires, médicaments de précision), dont la part dans le pipeline mondial augmente.

Conclusion

La convergence entre la réforme de la tarification aux États-Unis, la restructuration réglementaire de l’Union européenne et l’intensification de la concurrence pour les actifs innovants redessine le paysage mondial.

Les pays qui allient une évaluation rigoureuse à des délais prévisibles et à des cadres concurrentiels attirent des lancements plus précoces. Ceux où la durée de l’évaluation, les contraintes tarifaires ou l’attrition des programmes créent de l’incertitude constatent un changement mesurable dans les comportements de lancement des laboratoires : délais de lancement, sortie du marché, augmentation des prix en dehors des États-Unis.

La France dispose de l’infrastructure institutionnelle, de l’expertise clinique et de la population de patients nécessaires pour figurer parmi les premiers en Europe à proposer de nouvelles thérapies.

Les données présentées ici suggèrent que l’écart entre ce potentiel et les performances actuelles mérite une attention particulière, d’autant plus que les incitations structurelles régissant les décisions de lancement à l’échelle mondiale continuent d’évoluer.

L’adéquation entre les dispositifs nationaux d’accès au marché et la dynamique de l’innovation thérapeutique conditionnera de plus en plus la rapidité, mais aussi la réalité, de l’accès des patients aux bénéfices de l’innovation.