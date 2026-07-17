L'Inca, partenaire d'une chaire IA pour transformer les essais cliniques en cancérologie

La nouvelle chaire mise sur l'IA et les données de santé pour repenser les essais cliniques.AndreyPopov / iStock / Getty Images Plus / via Getty Images

L’Institut national du cancer (Inca) et l’université Paris-Cité, en collaboration avec la Fondation université Paris-Cité, ont annoncé début juin 2026 la création de la chaire « Intelligence artificielle et recherche clinique en oncologie ». Sa direction a été confiée à Agathe Guilloux, professeure des universités et chercheuse à l'Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique (Inria) [1].

L'intelligence artificielle (IA) investit de plus en plus le secteur médical. Son intégration en pratique dans les soins augmente considérablement : plus de 140 nouveaux essais cliniques impliquant l'IA ont été ouverts en 2024, contre 21 en 2018, soit une progression quasi linéaire depuis six ans [2].

Au-delà, il est aussi question d'utiliser l'IA pour faire évoluer la façon de mener la recherche médicale. Mais la place de ces outils reste à définir et à encadrer sur les plans scientifique, éthique et réglementaire.

L'IA est d'autant plus prometteuse en recherche clinique en cancérologie en raison des défis structurels auxquels elle est confrontée, notamment la complexité des essais, l'accès limité aux patients éligibles et la sous-exploitation des données. « La recherche clinique en oncologie connaît une phase de transformation profonde, portée notamment par la médecine de précision », insiste la Pr Guilloux. C'est précisément pour répondre à ces contraintes que la chaire entend poser un cadre méthodologique pour l'utilisation en recherche de l’IA et des données de vie réelle [1, 2].

« L’intelligence artificielle et les données de vie réelle offrent (...) une opportunité unique pour concevoir des études plus ciblées et plus efficaces. Mais cette évolution exige un cadre méthodologique rigoureux. L’ambition de cette chaire est précisément de le structurer, afin de rendre ces approches fiables, interopérables et acceptables pour les patients, les cliniciens et les autorités réglementaires », souligne la Pr Guilloux.

Son ambition : devenir une référence pour l'IA en recherche clinique

L’initiative se structure autour de trois axes :

l’émulation d’essais cliniques à partir de données de vie réelle ;

; la construction de bras de contrôle synthétiques pour les cancers rares où un essai randomisé complet est irréalisable ;

pour les cancers rares où un essai randomisé complet est irréalisable ; la génération de cohortes simulées grâce à l’IA générative.

En avril 2026, l’Agence nationale de la recherche (ANR) a sélectionné 16 lauréats France 2030 pour évaluer ces nouvelles méthodologies, dont 9 projets en oncologie [1, 3].

La chaire veut devenir, à terme, une référence pour la définition des conditions d'intégration de l'IA dans la recherche clinique en oncologie, en lien avec les acteurs académiques, industriels et réglementaires. Elle prévoit par ailleurs un volet formation, combinant la création d'un diplôme dédié à l’IA en santé, le développement de masterclasses et la diffusion open source des outils développés [1].