L'Inca, partenaire d'une chaire IA pour transformer les essais cliniques en cancérologie

La nouvelle chaire mise sur l'IA et les données de santé pour repenser les essais cliniques.AndreyPopov / iStock / Getty Images Plus / via Getty Images
L’Institut national du cancer (Inca) et l’université Paris-Cité, en collaboration avec la Fondation université Paris-Cité, ont annoncé début juin 2026 la création de la chaire «
L'intelligence artificielle (IA) investit de plus en plus le secteur médical. Son intégration en pratique dans les soins augmente considérablement
Au-delà, il est aussi question d'utiliser l'IA pour faire évoluer la façon de mener la recherche médicale. Mais la place de ces outils
L'IA est
«
Son ambition : devenir une référence pour l'IA en recherche clinique
L’initiative se structure autour de trois axes :
- l’émulation d’essais cliniques à partir de données de vie réelle ;
- la construction de bras de contrôle synthétiques pour les cancers rares où un essai randomisé complet est irréalisable ;
- la génération de cohortes simulées grâce à l’IA générative.
En avril 2026, l’Agence nationale de la recherche (ANR) a sélectionné 16 lauréats France 2030 pour évaluer ces nouvelles méthodologies, dont 9 projets en oncologie
La chaire veut devenir,
[1] Création de la chaire « Intelligence artificielle et Recherche clinique en oncologie » (Institut national du cancer, 9 juin 2026)
[2] Morel D, Verlingue L. Impact de l'intelligence artificielle sur l'évolution des pratiques cliniques en oncologie : focus sur les modèles de langue. Bull Cancer 2025 ; 112 : 54-60. doi : 10.1016/j.bulcan.2024.12.005
[3] France 2030 : 16 lauréats pour évaluer le niveau de preuve des nouvelles méthodologies de recherche clinique (Agence nationale de la recherche, 13 avril 2026)
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