Phase III positive pour une formulation pharmaceutique de LSD dans l'épisode dépressif caractérisé

Le DT120 est une formulation pharmaceutique optimisée du LSD en comprimé orodispersible.Diy13 / iStock / Getty Images Plus / via Getty Images

Une seule dose du composé DT120 en comprimé orodispersible, une formulation pharmaceutique de LSD, s'est montrée efficace chez des adultes avec un épisode dépressif caractérisé, dans un essai clinique de phase III, a annoncé Definium Therapeutics le 22 juin 2026 dans un communiqué.

Le composé DT120 a atteint l'ensemble des critères, principal et secondaires, dans cet essai Emerge, se félicite la biotech américaine.

À six semaines de suivi, le score MADRS de sévérité de la dépression a baissé de 13,3 points en moyenne des moindres carrés chez les patients traités par DT120, contre -5,2 points dans le groupe placebo.

L'effet était significatif rapidement, avec une différence de 14,2 points en faveur du DT120 par rapport au placebo après une semaine de suivi, puis s'est maintenu à au moins 12 semaines, avec une différence de 7,3 points.

Le taux de patients répondant au traitement à six semaines, c'est-à-dire avec une diminution d'au moins 50% de leur score MADRS, était de 35 % avec le DT120, vs 7 % avec le placebo, et le taux de rémission (score MADRS de 12 points maximum) était de 24 %, vs 3 %.

Le DT120 a été globalement bien toléré, avec des événements indésirables légers à modérés, transitoires et survenant en majorité le jour de la prise du traitement, fait savoir Definium sans plus de précision.

Aucun nouveau signal de sécurité n'a émergé, tel qu'une idée ou un comportement suicidaires.

Le taux d'arrêt prématuré de l'étude pour effet indésirable était faible et comparable entre les deux groupes.

Dans cet essai multicentrique de phase III, 149 adultes ont été inclus avec un score MADRS de 34-35 points puis randomisés en double aveugle entre une prise unique de DR120 à 100 µg et un placebo.

Une autre phase III, Ascend, est en cours, évaluant cette fois deux doses de DT120, à 50 µg et 100 µg, en double aveugle contre placebo. Les résultats pour le critère principal d'évaluation sont attendus pour fin 2027, selon le registre américain des essais cliniques ClinicalTrials.gov.

Le DT120 est un dérivé de l'ergoline qui appartient à la famille des psychédéliques sérotoninergiques et correspond à une formulation pharmaceutique optimisée du LSD pour une absorption et un effet rapides, ainsi que des effets gastro-intestinaux réduits, explique la biotech américaine.

Outre la dépression, elle évalue le composé dans le trouble anxieux généralisé et le trouble de stress post-traumatique et explore son potentiel dans des troubles neurologiques.

D'après une dépêche publiée dans APMnews le 22 juin 2026.