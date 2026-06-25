Cancer : lancement d'un plan quinquennal pour mieux repérer et soutenir les aidants

Environ 13 % des Français accompagnent un proche atteint de cancer.KatarzynaBialasiewicz / iStock / Getty Images Plus / via Getty Images

Un plan d'action sur cinq ans en faveur des proches aidants de personnes atteintes de cancer a été lancé le 23 juin 2026 par l'Institut national du cancer (Inca).

Ce plan 2026-2030 vise « à mieux identifier les aidants, renforcer leur orientation tout au long du parcours de soins et faciliter leur accès aux dispositifs de soutien, afin de préserver leur santé et leur qualité de vie », explique l'Institut dans un communiqué.

Environ un quart des Français serait aidant d'une personne malade, dépendante ou handicapée et 13 % le seraient d'une personne atteinte de cancer, d'après des baromètres datés de 2024 et 2021. Cependant, seulement 37 % d'entre eux se reconnaissent comme tel, limitant de fait leur accès aux aides disponibles.

Décliné en trois axes et 10 actions, ce nouveau plan s'inscrit dans le cadre de la deuxième feuille de route de la stratégie décennale de lutte contre les cancers. Elle s'articule également avec la stratégie « Agir pour les aidants 2023-2027 » de la direction générale de la cohésion sociale (DGCS).

Le premier axe vise à mieux identifier les aidants et à mieux les orienter vers les services et les droits adaptés à leurs besoins. Pour cela, quatre actions vont chercher à :

améliorer leur repérage grâce à des outils de communication destinés au grand public « afin de toucher un large panel de personnes potentiellement proches aidantes » ;

grâce à des outils de communication destinés au grand public « afin de toucher un large panel de personnes potentiellement proches aidantes » ; sensibiliser et former les oncologues et médecins généralistes au repérage des proches aidants ;

au repérage des proches aidants ; créer et diffuser un « guide méthodologique » recensant les « bonnes pratiques de communication » envers les proches aidants ;

recensant les « bonnes pratiques de communication » envers les proches aidants ; favoriser la mise en place de « parcours aidants » dans les établissements de soins et les structures de ville grâce à un « référentiel organisationnel » qui leur sera diffusé.

Le but du deuxième axe est d'améliorer l'accès des aidants aux services et aux droits auxquels ils peuvent prétendre : soutien psychologique, programmes de prévention, accompagnement social, juridique et professionnel, programmes de formation…

Cela passera par une promotion de l'accès aux lieux et temps de répit pour tous les aidants « cancer » et par l'identification de nouveaux relais de proximité, avec le souci de développer une offre sur tout le territoire.

Il s'agira également de « faciliter la vie professionnelle des aidants 'cancer' » en améliorant leur soutien au sein des entreprises et en ouvrant « une réflexion sur les critères qui pourraient justifier leur accès aux dispositifs d'indemnisation auxquels ils ne sont pas encore éligibles ». Pour les jeunes aidants, il est aussi question de mieux concilier leur rôle avec leur vie scolaire ou étudiante.

L'observatoire des aidants, mis en place en 2024 par l'Inca et qui a conduit au lancement de ce plan, cherchera également à suivre l'évolution des besoins, à évaluer les actions en continu et à les ajuster si nécessaire. Un « baromètre » des aidants cancer devrait notamment être conduit en 2027 et 2030.

Enfin, l'objectif du dernier axe est d'intégrer les patients dans le projet de création d'un « guichet unique numérique ». C'est une des mesures de la seconde feuille de route de la stratégie décennale qui permettra de « centraliser les principales informations destinées aux patients, à leurs proches et aux professionnels de santé concernant les parcours de soins en cancérologie ».

Cela se traduira par le développement de pages dédiées à l'aidance en cancérologie sur le site internet de l'Inca et d'une « cartographie » des ressources mobilisables dans chaque territoire.

D'après une dépêche publiée dans APMnews le 23 juin 2026.