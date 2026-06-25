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    L'épidémie d'hantavirus devrait officiellement prendre fin le 2 juillet, selon l’OMS

    Source :AFP
    Date de publication :25 juin 2026
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    Nigel Harris / iStock / Getty Images Plus / via Getty Images

    L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a annoncé le 24 juin que l'épidémie mortelle d'hantavirus sur le navire de croisière Hondius, qui a suscité une vive inquiétude internationale, devrait être officiellement déclarée terminée le 2 juillet.

    Cependant, si l'épisode touche à sa fin pour les dernières personnes encore en quarantaine, le travail ne fait que commencer pour les scientifiques et les experts.

    Des échantillons du virus vont servir à déterminer si des tests, des traitements et des vaccins pourraient être développés en vue de futures flambées.

    Douze cas confirmés et un cas probable, dont trois mortels, ont été liés au navire néerlandais MV Hondius, lors d'une épidémie qui a déclenché une alerte sanitaire internationale.

    Le directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a indiqué mercredi que plus de 650 cas contacts ont été identifiés et suivis par les autorités sanitaires dans 33 pays et territoires.

    « Tous sauf 54 cas contacts ont terminé leur période de quarantaine, et les cas contacts restants doivent achever leur période de quarantaine d'ici au 2 juillet », a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse au siège de l'OMS, à Genève.

    « Si aucun nouveau cas n'est signalé d'ici là, l'OMS considérera que l'épidémie est terminée. »

    L'agence sanitaire de l'ONU collabore avec des partenaires qui ont prélevé des échantillons à bord du navire, et coordonne une étude auprès des personnes exposées au virus afin de mieux comprendre la manière dont la maladie se développe.

    « Nous travaillons également à ce qu'un échantillon du virus soit partagé avec le BioHub de l'OMS, en Suisse », a ajouté le patron de l'OMS.

    « Cela sera important pour développer des outils de diagnostic, des traitements et des vaccins pour de futures flambées. »

    Transmis par les rongeurs, l'hantavirus est un virus rare pour lequel il n'existe ni vaccin ni traitement spécifique. L'espèce Andes responsable de l'épidémie à bord du Hondius est la seule souche d'hantavirus connue capable de passer d'humain à humain.

    D'après une dépêche AFP publiée le 24 juin 2026.

    rjm/pcl/liu

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