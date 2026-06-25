WINREVAIR, nouvelle option pour traiter l'hypertension artérielle pulmonaire

Sotatercept : nouveau principe actif et premier médicament biologique avec une AMM dans l’HTAP.Rasi Bhadramani / iStock / Getty Images Plus / via Getty Images

Résumé WINREVAIR est un nouveau médicament indiqué dans le traitement de l'hypertension artérielle pulmonaire (HTAP). Il s'agit du premier médicament biologique ayant une autorisation de mise sur le marché (AMM) dans cette indication. Il contient du sotatercept, premier représentant de la classe des inhibiteurs de la voie de signalisation de l’activine. Il se présente en poudre (flacon) et solvant (seringue préremplie). Deux dosages de WINREVAIR sont commercialisés, chacun étant disponible sous deux formats de kit : WINREVAR 45 mg en kit de 1 flacon de poudre + 1 seringue préremplie de solvant ou de 2 flacons de poudre + 2 seringues préremplies de solvant ;

WINREVAIR 60 mg en kit de 1 flacon de poudre + 1 seringue préremplie de solvant ou de 2 flacons de poudre + 2 seringues préremplies de solvant. Un flacon de WINREVAIR est à usage unique. WINREVAIR est administré en une seule injection sous-cutanée (SC) 1 fois toutes les 3 semaines. La solution injectable doit être reconstituée avant l'injection. La dose de sotatercept est déterminée en fonction du poids du patient : 0,3 mg/kg pour la dose d'initiation ;

0,7 mg/kg pour la dose cible recommandée. Le patient ou l'aidant peut reconstituer et administrer le médicament à condition d'avoir reçu une formation préalable, et si la situation le permet. Le taux sanguin d'hémoglobine (Hb) et le nombre de plaquettes dans le sang doivent être vérifiés avant les 5 premières administrations de WINREVAIR puis régulièrement au cours du traitement. Une grossesse doit être écartée avant de démarrer le traitement par WINREVAIR. Un test de grossesse est recommandé et une contraception efficace doit être prise pendant tout le traitement et au moins jusqu'à 4 mois après la fin du traitement. WINREVAIR est soumis à prescription hospitalière réservée aux spécialistes en pneumologie, en cardiologie ou en médecine interne. La prescription doit être établie sur une ordonnance de médicament d'exception pour autoriser le remboursement (100 %) par l'Assurance maladie. WINREVAIR bénéficie également d'une prise en charge dans le cadre de l'autorisation d'accès précoce (AAP), pour certains patients et dans des conditions précises.

Dans le traitement de l'hypertension artérielle pulmonaire (HTAP), WINREVAIR poudre et solvant pour solution injectable (sotatercept) constitue une nouvelle option thérapeutique.

Il est indiqué en association avec d'autres traitements de l'hypertension artérielle pulmonaire (HTAP), pour le traitement de l'HTAP chez les patients adultes en classe fonctionnelle (CF) II, III et IV de l'Organisation mondiale de la santé (OMS).

Il est distribué en ville et à l'hôpital, sous deux dosages :

Chaque dosage est proposé en kit contenant 1 flacon ou 2 flacons de poudre (cf. Identité administrative).

Avant d'être commercialisé et remboursable dans le droit commun, WINREVAIR a bénéficié d'une autorisation d'accès compassionnel (AAC) en France pour le traitement de l'HTAP chez les patients adultes en CF II, III. Une autorisation d'accès précoce (AAP) est en cours pour les patients en CF IV OMS (cf. Encadré 2), correspondant à une extension d'indication par rapport à l'indication initiale.

WINREVAIR a le statut de médicament orphelin. Selon la Commission de la transparence (CT) [1], la population cible est estimée à 3 312 patients.

WINREVAIR fait l'objet d'une surveillance supplémentaire qui permettra l'identification rapide de nouvelles informations relatives à la sécurité. Les professionnels de santé déclarent tout effet indésirable suspecté.

Le sotatercept : un nouveau principe actif

WINREVAIR est un médicament biologique, le premier à disposer d'une autorisation de mise sur le marché (AMM) dans la prise en charge de l'HTAP.

Son principe actif, le sotatercept, est produit par la technologie de l'ADN recombinant. Il est le premier représentant de la classe des inhibiteurs de la voie de signalisation de l’activine avec une sélectivité pour l’activine A. Cette dernière se lie au récepteur de l’activine de type IIA (ActRIIA) qui régule la signalisation de l’inflammation, de la prolifération cellulaire, de l’apoptose et de l’homéostasie vasculaire. En se fixant à cette protéine et en la bloquant, le sotatercept vise à rééquilibrer les voies de signalisation proproliférative (médiées par le récepteur ActRIIA) et antiproliférative. Cette action permet d'empêcher l'épaississement et le rétrécissement des petits vaisseaux sanguins des poumons, ce qui abaisse la pression artérielle, facilite le travail du cœur et réduit les symptômes de l'HTAP.

Une supériorité démontrée versus placebo

L’efficacité de WINREVAIR a été démontrée versus placebo dans l’étude Stellar de phase III, chez des patients (n = 323) atteints d’HTAP de classe fonctionnelle de l’OMS II ou III, en ajout à un traitement standard (monothérapie, bithérapie ou trithérapie). Le critère de jugement principal était le test de marche de 6 minutes. Les résultats montrent une amélioration de 40,8 mètres, IC95% [27,5 ; 54,1], p < 0,001) en faveur du sotatercept.

Dans son avis médico-économique [1], la CT rappelle que « conformément aux recommandations françaises et européennes, la distance au test de marche de 6 minutes est un facteur pronostic utilisé pour évaluer le risque de décès à un an du patient, mais il ne peut pas être interprété isolément des autres facteurs pronostics (notamment classe fonctionnelle et pression artérielle pulmonaire) ».

SMR important et ASMR modérée pour les patients ayant une HTAP en classe fonctionnelle II ou III

La CT a émis un avis en mai 2025, portant uniquement sur l'indication initiale de l'AMM, à savoir le traitement de l'HTAP chez les patients adultes en CF II ou III de l'OMS.

Selon la CT, le besoin médical est « partiellement couvert pour les patients ayant une HTAP en CF II ou III dans le but d’améliorer la capacité à l’effort » et « il persiste un besoin à disposer d’alternatives efficaces, bien tolérées et modifiant l’histoire de la maladie ».

S'appuyant sur les résultats de l'étude Stellar, la CT a attribué à WINREVAIR :

un service médical rendu (SMR) important dans l’indication de l’AMM à la date de l’évaluation, c'est-à-dire chez les patients adultes en CF II à III de l’OMS, dans le but d’améliorer la capacité à l’effort ;

(SMR) dans l’indication de l’AMM à la date de l’évaluation, c'est-à-dire chez les patients adultes en CF II à III de l’OMS, dans le but d’améliorer la capacité à l’effort ; une amélioration du service médical rendu modérée (ASMR III) dans la stratégie thérapeutique actuelle qui comprend les comparateurs pertinents.

Dans la stratégie thérapeutique, WINREVAIR est un traitement de 1re intention chez les patients adultes atteints d’HTAP, en classe fonctionnelle OMS II ou III, en association à un traitement standard.

L'extension d’indication incluant les patients en classe IV n'a pas fait l'objet d'évaluation pour la prise en charge en droit commun au 25 juin 2026 (à l'étude).

WINREVAIR en pratique

Un médicament à reconstituer

WINREVAIR se présente sous forme de poudre et solvant à conserver au réfrigérateur entre 2 et 8 °C.

Chaque flacon est à usage unique.

Avant l'administration, la solution injectable doit être reconstituée conformément aux instructions du résumé des caractéristiques du produit (RCP), décrites dans la monographie VIDAL de WINREVAIR.

Après reconstitution, on obtient une solution injectable ayant une concentration de 50 mg de sotatercept par mL.

Le matériel pour la reconstitution et pour l’administration est fourni avec le flacon de poudre :

seringue préremplie de 1 mL de solvant : eau pour préparations injectables ;

seringue doseuse (graduation 0,1 mL) ;

dispositif de transfert ;

aiguille d’injection ;

lingettes alcoolisées.

D'un point de vue microbiologique, le médicament doit être utilisé immédiatement ou au plus tard 4 heures après reconstitution.

Administration sous-cutanée, toutes les 3 semaines

WINREVAIR est administré en une seule injection sous-cutanée (SC) 1 fois toutes les 3 semaines selon une dose déterminée en fonction du poids du patient.

L'injection est réalisée sur l'abdomen (à au moins 5 cm du nombril), le haut de la cuisse ou le haut du bras.

Les patients et les aidants peuvent administrer le médicament si la situation le permet et à condition d'avoir reçu une formation par un professionnel de santé sur la façon de reconstituer, préparer, mesurer et injecter WINREVAIR. Le professionnel de santé doit vérifier lors d'une visite ultérieure, peu de temps après la formation, que le patient ou l'aidant peut effectuer toutes les étapes correctement.

À contrôler avant de démarrer le traitement

Avant de démarrer le traitement, le prescripteur doit vérifier :

le taux sanguin d'hémoglobine (Hb) et le nombre de plaquettes dans le sang : ces éléments devront ensuite être contrôlés régulièrement pendant le traitement : avant l'administration des 5 premières doses, et plus longtemps si les valeurs sont instables, tous les 3 à 6 mois par la suite ;

(Hb) le : ces éléments devront ensuite être contrôlés régulièrement pendant le traitement : l'absence de grossesse : un test de grossesse est recommandé avant le début du traitement chez les femmes en âge de procréer qui doivent utiliser une contraception efficace pendant le traitement et au moins jusqu'à 4 mois après l'arrêt du traitement.

Calcul de dose

La dose est calculée en fonction du poids du patient.

Le traitement est initié à une dose unique de 0,3 mg/kg.

Trois semaines après l'administration d'une dose initiale unique de 0,3 mg/kg, la dose doit être augmentée jusqu'à une cible recommandée de 0,7 mg/kg après avoir vérifié que le taux sanguin d'hémoglobine et le nombre de plaquettes dans le sang sont acceptables.

Le traitement doit être poursuivi à raison de 0,7 mg/kg toutes les 3 semaines sauf si des ajustements posologiques sont nécessaires (en raison d'une augmentation du taux sanguin d'hémoglobine ou d'une diminution du nombre de plaquettes dans le sang).

Les tableaux 1 et 2 dans la monographie Vidal présentent, pour la dose de 0,3 mg/kg et la dose de 0,7 mg/kg, les volumes à injecter en fonction du poids du patient et la présentation de WINREVAIR à utiliser (kit de 1 ou 2 flacons de WINREVAIR 45 mg ou 60 mg).

Identité administrative

Liste I

Prescription hospitalière réservée aux spécialistes en pneumologie, cardiologie ou en médecine interne

Surveillance particulière pendant le traitement

WINREVAIR 45 mg

boîte de 1 flacon + seringue préremplie de 1 mL de solvant + 1 seringue doseuse (graduation 0,1 mL) + 1 dispositif de transfert + 1 aiguille d’injection + 4 lingettes alcoolisées, CIP 34009 3029853 4, prix public TTC = 6 660,78 euros [2] ;

4, prix public TTC = 6 660,78 euros [2] ; boîte de 2 flacons + 2 seringues préremplies de 1 mL de solvant + 1 seringue doseuse (graduation 0,1 mL) + 2 dispositifs de transfert + 1 aiguille d'injection + 8 lingettes alcoolisées, CIP 3400930298541, prix public TTC = 13 188,03 euros [2].

WINREVAIR 60 mg

boîte de 1 flacon + 1 seringue préremplie de 1,3 mL de solvant + 1 seringue doseuse (graduation 0,1 mL) + 1 dispositif de transfert + 1 aiguille d'injection + 4 lingettes alcoolisées, CIP 34009 3029855 8, prix public TTC = 8 836,53 euros [2] ;

8, prix public TTC = 8 836,53 euros [2] ; boîte de 2 flacons + 2 seringues préremplies de 1,3 mL de solvant + 1 seringue doseuse (graduation 0,1 mL) + 2 dispositifs de transfert + 1 aiguille d'injection + 8 lingettes alcoolisées, CIP 3400930298565, prix public TTC = 17 539,53 euros [2].

Remboursable à 100 % sur ordonnance de médicament d’exception (cf. Encadré 1) [3, 4]

Agrément aux collectivités (cf. Encadré 1) [5, 6]

Prise en charge à titre dérogatoire (cf. Encadré 2)

Laboratoire MSD France

Encadré 1 - Périmètre de prise en charge de WINREVAIR dans le droit commun Remboursable et agréé aux collectivités en association à d’autres traitements de l'HTAP, pour traiter l’HTAP chez les patients adultes en CF II à III de l’OMS, dans le but d’améliorer la capacité à l’effort. WINREVAIR n'est ni remboursable ni agréé aux collectivités chez les adultes en CF IV de l’OMS au 25 juin 2026.