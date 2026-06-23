Canicule : le Premier ministre active le plan Orsan de niveau 2 du système de santé

Le plan Orsan Epi-Clim de niveau 2 est déclenché pour la première fois à l'échelle nationale.Natalia SO / iStock / Getty Images Plus / via Getty Images

Face à l'épisode de températures extrêmes qui touche la plupart des départements, le Premier ministre, Sébastien Lecornu, a décidé, en lien avec la ministre de la Santé, des Familles, de l'Autonomie et des Personnes handicapées, Stéphanie Rist, d'activer le "plan Orsan de niveau 2" du système de santé, le 23 juin 2026, à la suite de la réunion de la cellule interministérielle de crise.

"Face à la forte sollicitation des services d'urgence et des Samu liée à la vague de chaleur, en concertation avec Stéphanie Rist, nous activons le plan Orsan de niveau 2", a annoncé le Premier ministre dans un post sur X.

"Cette décision permettra de renforcer les capacités de régulation médicale, de mobiliser les personnels nécessaires au fonctionnement de l'hôpital, de garantir la pleine coordination entre la médecine de ville, les hôpitaux, les cliniques et les Ehpad, et d'adapter les activités si la situation l'exige."

"Deux priorités guident notre action", poursuit Sébastien Lecornu : "soutenir notre système de santé et l'ensemble des soignants afin de lui permettre de tenir dans la durée face à cet épisode de canicule" et "protéger et prendre en charge les personnes les plus vulnérables".

Le plan Orsan Epi-Clim de niveau 2 peut aussi permettre "de premières déprogrammations ciblées en dernier recours et localement si nécessaires", a-t-on précisé au ministère de la Santé à la suite de cette annonce. Ce dispositif "n'a jamais été déclenché au niveau national", a-t-on également spécifié, relevant que le plan a été créé en 2016 par décret.

En commençant, le 23 juin 2026, cette nouvelle réunion de la cellule interministérielle de crise sur la canicule, le Premier ministre a rappelé "que tous les records sont en train d'être battus localement et nationalement chaque jour et chaque nuit en matière de températures", avec une date de fin de cet épisode encore inconnue, ce qui nécessite donc des scénarios de planification pouvant aller jusqu'à "une bonne partie du mois de juillet".

Il a pointé "le triste fléau" des noyades, avec plus de 40 morts depuis le 18 juin, qui sont "essentiellement des jeunes" et "les premières victimes de la crise que nous connaissons".

La priorité est « que l'hôpital tienne »

La première "priorité est que l'hôpital tienne", a réaffirmé le Premier ministre. "On a évidemment une activité sécurité civile, services sanitaires, services de soins, urgences, qui est soutenue, plus importante qu'à la même période de l'année dernière", et l'enjeu est d'avoir "un plan d'endurance pour l'hôpital".

Sur la "solidarité avec les plus fragiles", Sébastien Lecornu a mentionné la mobilisation des élus locaux, des centres communaux d'action sociale (CCAS) et des associations.

"Il y a un enjeu, évidemment, sur les Ehpad", mais "beaucoup de chemin a été parcouru depuis 2003", et donc l'attention doit être particulièrement portée sur "les personnes qui sont chez elles", selon le chef du gouvernement.

Le 21 juin 2026, lors d'un déplacement au SAMU de Paris, au moment des rassemblements de la fête de la musique, Stéphanie Rist avait évoqué des "signaux encore faibles" sur le système de santé, avec principalement une hausse des volumes d'appels au SAMU.

L'effet des fortes chaleurs se fait particulièrement sentir quelques jours après le début de l'épisode, notamment sur les personnes fragiles, avait-elle précisé.

D'après une dépêche publiée dans APMnews le 23 juin 2026.